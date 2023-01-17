70/30法則 創新思考找出新的成長機會

想必大家都有聽過流傳已久的八十/二十法則。也就是說，結果中有八成是來自於所有因素中的兩成：你的利潤有百分之八十是來自你最好的顧客的百分之二十，百分之八十的生產力是百分之二十的員工的功勞，你的頭痛有百分之八十是你百分之二十的問題造成的。義大利學者維弗雷多‧帕雷托（Vilfredo Pareto）發現義大利的土地有八成掌握在兩成的人口手中，他在一八九六年從研究中歸納出這個法則。這條法則變得非常知名，大多數情況下也都正確，也有人將之稱為「帕雷托法則」。

不過，現在讓我們來探討一下帕雷托法則的現代變型，這對我們現有的知識、進程和創造力亦能適用。做為一般情況下適用的法則，我認為靠著我們目前的訓練、經驗和精心計畫，僅僅能得到我們想追求的成果的七成，剩下的三成要透過創造力實現。

假想一下，你經營一家食品配銷事業已有四十六年之久。這家老字號聘請七百三十五名員工，利潤不錯，信譽也很好。過去以來的經營成果令人稱羨，因此，經營這家公司只需要延續過去的做法就好了，這看來是理所當然的事。畢竟有句老話說，要是東西沒壞，就別修，幹嘛要徒增擾亂呢？

但問題是，我們所處的世界在變化，速度比歷史上任何時候都還要快。雖說你還沒有破解任何想像力密碼，不過，你在真人世界版的《青蛙過河》遊戲中還在順利破關，沒有掉進河裡去。就跟那隻小青蛙一樣，你必須一直跳過前方未知的水域，才趕得及回家吃晚餐。

在下一年的年度策略頒布會議上，同仁一致叫好，你們選在奧蘭多市（Orlando）一家點綴著霓虹燈，以海灘度假為裝潢主題的宴會廳開會，你的資深主管開心地大啖鮮蝦雞尾酒盅。每一個功能部門的主管上台說明年度計畫，而你眼中只看到甜滋滋的年終紅利。公司過去一直以來都營運得很好，我們得心應手，今年必定又是一記上籃得分。

但等你們離開了這間從上到下貼滿粉彩色壁紙，令人心情療癒的宴會廳之後，情勢開始急轉直下。蘑菇發生短缺，這表示你的成本現在遭到重擊，公司銷售團隊肩負沈重壓力。某個標榜環境友善的競爭對手從矽谷那兒募到大筆投資，他們才剛開發出一個由科技驅動的全新配銷系統，使得你們公司的系統看起來好像是五十年前的老古董。你一直深為倚重的營運部資深副總，不曉得是因為中年危機襲來還是什麼，居然拋下她的企業生涯，轉換跑道去當瑜珈老師。就在你覺得事情不能夠再更糟糕的時候，你的餐廳客戶削減了一半訂單，因為出現了某個奇怪的病毒，大家必須保持社交距離，你不久前和同仁還在享受奧蘭多的和煦陽光時，這種事連聽都沒聽過。

就如同披頭四的約翰·藍儂（John Lennon）的名言：「人生就是當你在忙於某些計畫時遇到突如其來的事件，讓你措手不及。」對你和你的食品配銷事業來說都非常痛苦的是，公司才在不過幾個月前通過的年度計畫，現在已經變得不足以應付眼前的狀況。過去的經驗或許很有意義，但你現在面臨的是前無古人的挑戰。所幸，經營計畫做得很好，你們能夠達成七成的業務目標，但是，誰會想要僥倖拿個「丙」的考績呢？

現在你得開始填補那個創意力的落差，那剩下的三成並沒有現成的範本可遵循。為了要攻克這個問題，你得要在什麼都不明朗的情況下做決定。你需要即興思考，即時順應快速變化的情勢。你需要有創意的問題解決方式來對抗衰退，要運用創新的思考才能找出新的成長機會。

你操控的小青蛙必須學會跳往新方向，而且要快。

做為一個有創意的領袖，你想到了，那就是一次一小步的「小巧思、大突破」。你準備了雲端科技平台，迎戰那家走在科技尖端的新對手。你上天下地徹底搜尋，找到一家甚至更好的蘑菇供應廠商，你跟對方簽下一紙多年合約，不僅能拉低成本，還能帶來競爭優勢。你找來一個從沒待過這個產業的人來擔任新的營運資深副總，給公司帶來全新觀點和不同的經驗。受限於社交距離無法開業的餐廳客戶，現在也想到要提供送餐服務給醫院、現場應急人員和機構顧客。某些點子是很大膽，但有更多點子——若是個別來看，並沒有那麼了不起。重點並不是某一個石破天驚的點子，而是在於點子的「數量」，讓你——公司的英雄領袖——勝過業界的一般水準，成功攫取公司有史以來最高的年度成長。

當然，你也可以不理會這個七十/三十法則。想像一下，你在這場危機面前僵住不動，無法針對變動的狀況做調適。你們從沒人提起創造力或開發任何創造力，你和公司死死地固守原本的年度計畫。憑藉過去的優秀成績和強勢勁道，你的團隊達成了七成的年度預期目標，勉強讓公司維持債務清償能力。至少目前是這樣。

但問題是，七十/三十法則的威力會每年複利成長。如果公司只能達成目標的七成，那麼從下一年度開始，公司的起步會落後一大截。受過傷的狗會變得很不穩定，你們的團隊等於是信心大受挫，一瘸一拐地步入新年度。由於上一年度績效不佳，董事會對你緊迫盯人，這等於是創造了一個緊張環境，不能容許任何創意風險的空間。最好是如履薄冰，做好你們最熟悉的事就好。你和公司團隊決定要打安全牌，卻沒想到這是所有招數中風險最高的一種。第二年度又以三成業績落空作收，加上公司裁員、領導階層換血；一月時的異地策略會議，你們選在芝加哥歐海爾機場（O’Hare Airport）外圍的凱富飯店（Comfort Inn）舉行。要是你們去的是奧蘭多，手上拿的飲料是美味的藍莓瑪格麗特調酒該有多好？

不過，要是這些複利是以對你有利的方式表現出來，會是什麼景象？想一想，在艱困的一年拿下輝煌的成績，會提振多少你們對創造力的信心？攻克下最後三成的業績目標，你們在第二年度得以延續這個創新的復興活動。從執行長到合作的貨車運輸主管，新穎的點子和新鮮的想法蔚為公司主流。隨著現有客戶的市場額度穩定成長，你們也贏得新的客戶類型。現金盈餘讓你們有餘力對技術和基礎建設進行大膽投資，加大你們的競爭優勢，此外，還有餘錢給全公司發出慷慨的紅利獎金。

每一個七十/三十法則帶來的「複利」，可以對你有利，也可以對你有害。

就跟本書中多半的概念一樣，這項原則對個人來說也適用。每年攻克那三成的落差會為你帶來每年不斷增加的正面複利，以職場升遷、收入增加和更高的工作成就感呈現。每一次成功填補這三成的創造力落差就像是光榮勝利，能讓你發揮全副的潛力，為你建立更多自信和能力，下一年度要打的仗就會變得更容易。另一方面，你要小心，不要因為連續兩年的虧損而陷入負面漩渦。這個厄運的循環很有可能會快速轉移成沈默的絕望，反倒使你捲土重來的機會變得越發困難。

（本文摘自喬希．林克納著《微創新大突破：八大心法教你培育創意的火花，平凡的點子也能積累出意想不到的成果》，遠流出版提供）

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