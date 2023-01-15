理專能幫你克服情感偏見嗎？

這些都很有趣，但雇用理專真的有幫助嗎？這是他們工作的一部分，不是嗎？不是要勸你在時機壞的時候不要做蠢事嗎？那麼戴爾巴公司的報告和「小心差距」投資人績效落後的資訊，是否跟你有關呢？絕對有！你看，這些數字不只適用於沒有尋求「專業」協助的散戶投資人。這些數字運算時，還把所有市場的參與者都考量進去。也就是說，艾德曼公司 120萬名客戶的績效，都反映在這些數字中，包括「專業操作部位」和其他部位。

你可能覺得多數人都是白癡，或許這點沒有錯；但市場中絕大多數的資金掌控人一點都不笨。你可能會以為：「我可以做得比鄰居還好。」或許這點一樣沒有錯。但你得到更多資訊和建議的機率，可能不比傑夫．貝佐斯或馬克．祖克柏高，甚至也比不上超高淨值的投資人。想想看美國最有錢的人，難道他們不會雇用「最優秀的」職業理財人員管理他們的資金，幫助他們避免跟凡人一樣，做出哀傷的情感小錯誤嗎？但他們也跟大家一樣。

其實美國最有錢的 10%，持有 84% 的股市。所以戴爾巴公司和晨星的數字，不只包括理專和專業協助。甚至可以說反映了這些絕大多數人的績效，也因此能夠公允地呈現一般投資人的績效。就算借助專業協助，數字也是如此。

綜觀全局

現在情緒的現實擺在我們面前，再來看看瑞克．艾德曼和戴夫．拉姆西的建議。我們把無罪推論套用在艾德曼昂貴的理專身上，假設他們技巧高超，能幫助你把「行為偏誤」所致的損失限制在「投資人自主行為」的下緣（ 1%） 。戴夫．拉姆西的認可當地提供者（ Endorsed Local Providers） 能協助你，把情緒導致的損失限制在晨星主動管理共同基金1.41% 的平均落後幅度（ 很難精準得知價值。〈 迷思 7〉 的探討就忽略顯而易見的事實， 也就是個別基金平均落後市場的幅度又更大， 所以這邊最終的數字是保守的預估） 。

把這些歷史平均納入考量，實際數字就會只剩下原本期望的 35%（ 還沒算入通膨、 稅金或是順序風險） 。雖說這並不完美，但這些依照經驗算出的數字，可以真實反映出行為偏誤對於長期報酬的影響。單單如此，依照這些專家的假設算出三十年的預測值，總數又會少了六位數。你可能會想說：「我的數字高於平均，不需要考量 1% 或 1.41% 的『情緒折現率』。」你的數字很可能會高於平均（ 其實我很有把握， 這本書的讀者至少有一半會高於平均） ，但有些讀者也可能會低於平均，報酬遠低於剛剛討論的數字。很不幸，你不可能事先知道自己會是哪群人。這邊討論可能會造成恐慌的事件並不多，而且都與先前發生的事件相去甚遠。

過度自信

一般投資人很有趣，超過半數都認為自己多數時候表現算中上；但認真說來不可能。這又是一個「行為偏誤」。過度自信的話，自然會覺得自己表現中上。舉例來說，在一個研究中，有 81% 的新公司業主以為自己成功的機率至少有 70%；但同儕只有 39% 的人會成功。另外一則研究則顯示，82% 的美國年輕駕駛，認為自己的「駕駛安全」名列同儕的前 30%。畢德士與華特曼在《追求卓越：探索成功企業的特質》（ In Search of Excellence）中闡述了一個心理研究，受試者是隨機取樣的成年男性。他們應要求針對自己與他人相處的能力排名，結果所有的受試者都認為自己的排名為前 50%；而有 60% 的受試者認為自己排名為前 10%； 25% 很「謙虛」，認為自己排名為前 1%。你的排名可能高於平均（ 老實說， 因為你正在讀這本書， 所以排名絕對高於平均） ，但之前提到的缺口還很大，需要填補起來。

除此之外，在投資世界過度自信的話，會導致績效落後的幅度更大，這點很諷刺。想想看，優於平均的投資人如果按部就班，照著主流心法走，最終受的傷會最重。

卡爾．理查茲摘述如下：

這當中最諷刺的就是努力遵守計畫的人， 他們撐得最久， 最終還是投降了。 但由於他們在最接近高點的時候購買， 所以虧損最嚴重。 一旦這些堅忍不拔的人投降， 你就知道沒有人會再接手， 高點差不多要出現了。

我認為反過來說也一樣。市場大跌時，「有紀律的」投資人持有最久，承受最慘重的虧損後才會投降。

（本文摘自史蒂芬．史派塞著《黑心理專的自白：揪出你常看到卻不知道的投資話術，保護畢生血汗積蓄，聰明實現財務自由》，方言文化提供）

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