追求理想職涯 2023年寫下你的目標

現在我們要開始思考更多的細節：用具體、現實生活的措辭來描述你對工作生涯的願景。

為什麼不立即制訂行動計畫？

大家經常一想到自己宏大的生涯願景就興奮不已，立刻開始擬訂行動計畫。這麼做確實也是可行的，但是中途會有絆倒的風險，因為願景的宏觀性質與行動計畫強調細節的性質相抗衡。目標則是跨越兩者之間鴻溝的橋梁。以這種方法明瞭你的方向，將有助於培養的參與感，並且保持本真。

讓我們回到蓋房子的比喻吧。

願景是什麼？那是你夢想中的家。你的需求是什麼？或許在你的夢想中，可以從廚房窗戶望出去，看著在花園裡玩耍的孩子。又或許你需要可以在家工作不受干擾的空間。這些需求只是你的願景的兩項組成部分，也就是你的目標。

在這種情況下的行動計畫是什麼？首先，不管有沒有可以望見花園的窗戶，在建造任何類型的住宅時，都有各種基礎工程需要完成，例如你需要考慮管線系統、暖氣設備及隔熱等等。

接著你要進入細節的步驟，這些步驟會共同制訂出你夢想中的家的具體目標，比方說，你需要確保廚房至少有一面牆與花園平行。

你可能設定目標，要在閣樓有間舒適的工作小窩，遠離房子其他嘈雜之處。你用谷歌搜尋「居家辦公室」，研究一些選項，然後制訂出完善詳盡的「居家辦公室行動計畫」，說明你的需求及滿足需求的方法。

想想建造夢想中的家所需要的成千上百的個別步驟。你能看出假如沒有目標的框架來指引，你的行動計畫可能變得非常複雜而且有點失控嗎？你很容易忘記一些事後發現對你的願景來說不可或缺的東西。

目標是將你的生涯願景分解成可控制的細微目的。

如何書寫目標

在你開始寫下自己的目標之前，先看看下面指引你如何書寫的例子：

範例一──簡單版：

● 我的願景是創立自己的私人訓練事業。

● 我的目標是：

．成為合格的私人教練

．成為優秀的業務經理

．回饋給我事業所在地的當地社區

範例二──具體版

● 我的願景是回到兼職工作，多花一點時間陪伴家人

● 我的目標是：

．每周工作三天半到四天

．全年總收入達到五萬英鎊

．每年全家度兩次為期一星期的假

．每晚哄孩子入睡

．一星期與家人共進六天的晚餐，做兩次晚餐

．每周有一天在家上班

請記住，在這階段你還沒有寫行動計畫。你的目標應該是構成願景的細微目的，各自代表了一個目的地，但不是你用來達到那裡的方法。例如：「擁有潔淨的廚房」是目標，「洗碗盤」則是行動。一旦達成所有的目標，你的願景就會實現了。

再請記住，目標一旦最終確定後，即使為了實現目標所需要執行的具體行動（也就是你的行動計畫）需要根據情況有所改變，你的目標也應該維持不變。

這裡舉一些目標的例子供你思考：

● 領導一個三人團隊。

● 被可靠機構認證為自己所選擇領域裡的專家。

● 重新享受周末。

● 樂趣加倍，壓力減半。

● 從事能夠留下社會益處的工作。

● 把自己的點子投入市場中，銷售額達到第一個十萬英鎊。

來設定目標吧！

在下面的表格中，寫下一些你認為可以當成部分目標的詞彙。現在先不用擔心要怎麼把這些組成完整的句子，重要的是找到合適的詞彙表達出你腦中的想法。假如空間不夠，就在另一張紙繼續寫下去。

（本文摘自蓋瑞‧克洛達茲著《IDEA工作原力：4大原則X6周聚焦思維，讓你找到越投入越快樂的職場天命》，遠流出版提供）

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