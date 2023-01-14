利用IDEA思維模式 了解自己是什麼樣的人

在我成長過程中，經常玩一種一九五○年代的桌遊，玩法有點像大富翁，名為「職業生涯」。在棋盤中間有一系列的「職業道路」，你要循著路徑逐步達成。

不同的職業—農業、商業、好萊塢、鈾礦、月球 — 提供了贏得（還有失去！）金錢、名聲及幸福點數的機會。進入商業界，你可以獲得升遷和加薪，但若是走到「野心過大」的格子中，你就會遭到解雇，最後失業淪落到「公園長椅」上。跨入好萊塢可以讓你名利雙收，可是萬一走到「醜聞」格子，你就會失去所有的幸福點數。

在遊戲開始前你必須在紙上寫下祕密的成功公式，實現成功公式就能獲勝。你必須在金錢、名聲、幸福這三大類別中總計累積六十點。有些人會設計出均衡的成功公式，目標是在各個類別都獲得二十點。有些人會將所有籌碼全押在單一類別上，例如追求六十點的金錢或名聲，完全忽略幸福！你必須決定自己的優先事項，然後全心投入，真不愧是由頂尖的社會學家詹姆斯．庫克．布朗博士所發明的桌遊。

現實生活和桌遊中一樣，你通常不可能擁有一切，不可能擁有全部的金錢、全部的幸福、全部的名聲。在現實生活中，你必須決定自己重視的是什麼再去追求。對你來說最重要的可能是幸福；也許你是金錢至上；或許你只想出名，就算只是在業界也好。又或者你可能想要三者兼得。

那麼你該如何選擇呢？嗯，這就非常因人而異了。

IDEA思維模式將會鞏固你認為重要的事。利用IDEA思維模式，你會充分了解自己是什麼樣的人：

● 自我認同 — 你會清楚知道自己理想的未來工作生涯是什麼樣子。

● 方向 — 你會知道如何到達目的地。

● 參與 — 你會覺得自己全心全意地投入在所做的工作中。

● 本真 — 你會覺得你所做的事忠於自己的價值觀與核心目的。

我的客戶開始上IDEA課程之前，會做一份簡單的評估，估量他們在自我認同、方向、參與、本真四方面的起點。你等一下很快就會做完同一份評估。有趣的是，不同的人被問及是否覺得自己缺乏清楚的自我認同，對工作的參與度不高，沒有明確的方向或不夠本真的時候，回答總是非常廣泛。然而，當我問到：「你對這次評估的結果是否感到意外？」答案卻清一色是否定。大家似乎都知道自己的缺口，只需要人家幫忙填補。這正是本書可以派上用場的地方。

我們來看看IDEA思維模式的四個要素吧。

自我認同

「自我認同」是你的自我意識：你是什麼樣的人，你主張什麼，你重視什麼問題。這之中包括你的優勢和你擅長的領域。自我認同反映在別人對你的看法以及這些看法是否與你對自己的評價一致上。

如果擁有強烈的自我認同感，通常會有類似以下的言論：

● 「 我做的是我喜愛的工作，我就是為了做這些事而選擇待在這裡。」

● 「 我並不意外自己樂在工作，因為我做的是非常擅長的事。」

● 「 我很清楚我的績效評估會出現什麼評論 — 不論是好是壞。」

自我認同感薄弱的言論則是：

● 「我真的不知道我應該做什麼樣的工作。」

● 「我不曉得為什麼會覺得工作很困難、令人沮喪。」

● 「我很驚訝工作團隊認為我管太多，也許我是個糟糕的上司。」

方向

「方向」是明確知道前方的道路，清楚你的長期目標、宏大的願景是什麼，當面臨抉擇時知道自己該走哪條路。如果沒有明確的方向感，在必須做決定時就會感覺像迷失在樹林裡不知所措，可能會事後批評自己已經做的決定。

如果擁有強烈的方向感，通常會有類似以下的言論：

● 「我真的想要在幾年後經營自己的公司。」

● 「我獲得出國一年的機會，但認真考慮後拒絕了，因為不適合我。」

● 「去年我辭掉了一份工作，因為覺得發展機會有限。那間公司今年業績很好，假如我當時再多待一陣子就可以拿到可觀的獎金，不過我做了正確的決定。」

方向感薄弱的言論是：

● 「我還在等待別人主動給我○○職位，我覺得自己有資格。

他們知道哪裡可以找到我。」

● 「我早上打開電子信箱就開始處理各種危機，希望在一天結束前能夠順利解決。我才沒有時間去思考自己真正想做什麼。」

● 「我去年確實為我想達成的目標草擬了初步計畫，最後大概是塞在哪個抽屜裡了吧，不記得了。」

參與

「參與」是你對生活及工作投入的程度：你對接下來的一天懷抱多少熱情，在一天結束時有多少成就感。在無法工作時你會想念工作嗎？你工作的環境和同事能夠讓你展現出最好的一面嗎？參與度不高的話，你會覺得無聊或心煩意亂，沒什麼動力去完成更多的事，可能會因為無法再繼續面對而想要辭職，而不是積極想追求令人興奮的新機會。

如果擁有強烈的參與感，通常會有類似以下的言論：

● 「我對今天要做的事感到非常興奮，這是我夢寐以求的工作。」

● 「我真的很喜歡和同事共事。」

● 「我喜歡在閒暇時間和朋友聊工作的事。」

參與感薄弱的言論是：

● 「天啊，又是星期一早上了、又到星期二早上了、又到星期三早上了。」

● 「我想不出來這份工作有什麼值得我驕傲的事。」

● 「這只是一份工作而已。（看手錶）差不多可以回家了吧？

等時鐘走到整點就打卡。」

本真

當你的行為和選擇與你的價值觀和人生目的連結在一起，你就會有深刻的「本真」感。你對自己所做的事有熱情嗎？具有強烈本真感的人通常都把情緒管理得很好。即使遇到困難的時候你也能夠理解，因為完全清楚自己的選擇和行動。你注意到自己的工作如何影響他人，為他們帶來改變，你的領導是負有責任。

如果擁有強烈的本真感，通常會有類似以下的言論：

● 「我可以明確告訴你，我為什麼在這裡做這份工作。」

● 「協助需要幫助的人獲得改善，讓我充滿幹勁。」

● 「你可以相信我，我一定會來的。如果你需要我，我在所不辭，一定全心全意地投入。」

本真感薄弱的言論是：

●「我做這份工作只是為了錢。等我存夠錢了，就會從事我『真正』喜歡的職業。」（以為將來總有一天你會真的辭掉討厭的高薪工作，這是一大錯覺！）

●「我不贊成公司的一些做法，但是說出來很麻煩，何必要提呢。」

●「我在工作時經常覺得灰心，但是說出來也不會有什麼區別。」

當自我認同、方向、參與、本真這四項要素成為你的指導原則，你的IDEA思維模式就會開啟。

我先申明，這不是一本有原創研究支持的科普書，也不是多年來研究腦部掃描的結果，或者參考了新的心理學研究所寫成。但是這本書裡所寫的方法當然都經過測試驗證。這裡頭的策略有很多都以類似的形式應用了幾十年，在成千上萬的人身上得到非凡成效。

這裡的創新之處在於我為你安排的作業是經過精心整合、編排，以發揮最大的影響力。你做這些練習的順序、運用這些工具時的情況、投注在課程每個步驟中的時間，以及為了讓每項練習發揮最大效用的獨特調配方式，這一切 — 也就是課程本身 — 絕對是獨一無二，目標是為你的工作生涯帶來持久又澈底的改變。

這本書的目的是讓你思考，幫助你成長、改變。我希望你會運用、記住這本書，並推薦給朋友同事。「IDEA思維模式」的力量和魔力在於簡單。我在職業生涯中學到的一點是，最好的主意往往是最簡單的。愛因斯坦曾說：「如果你無法簡單地說明，表示你了解得不夠透澈。」

這本書簡單易懂，但是並不代表旅程輕鬆，過程應該會極富挑戰性。不過一旦你學會了IDEA思維模式就很容易堅持下去，這就是我喜歡它的原因。等你學到了就會明白為什麼，而且永遠不會再回頭。

現在，我們來談談你即將在腦中進行的旅程吧。

反思

去照一下鏡子吧，不要只是整理頭髮或欣賞自己難以想像的美貌，而是仔細端詳自己，持續細看整整一分鐘。你能看上兩分鐘嗎？

感覺很尷尬，對不對？為什麼？因為我們從來不這麼做，我的意思是，我們沒有真正地審視自己。我們的目光總是向外，不向內。

在當教練時，我有時會將自己的作用說成是「高舉鏡子」 — 幫助客戶端詳、反省自己，想想自己是什麼樣的人以及對自己有什麼看法。在練習時，我可能會注意到並點出他們在談論自己時使用的某個詞彙，或者評論他們的幹勁或肢體語言的變化。

但是現在我不在你身邊，所以你必須當自己的教練。

請注意，當你進入自我反思模式時，可能需要一些練習才能克服最初的尷尬感。一開始你可能不喜歡眼中所見，可是如果你不看就不會了解；而你不了解的話就無法開始創造你在尋找的新思維模式。

給自己充分的時間和注意力。面對眼前該看該知道的一切，不要掩蓋問題。這就是你。

花點時間反思吧。

（本文摘自蓋瑞‧克洛達茲著《IDEA工作原力：4大原則X6周聚焦思維，讓你找到越投入越快樂的職場天命》，遠流出版提供）

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