風格書店》晴耕雨讀小書院 田園意境當如此

「晴耕雨讀小書院」與我有著奇妙的緣分！《名人書房》節目幾度造訪，是我私心最愛的外景地之一，它同時是我前本作品《秋葉落下之前》新書宣傳片裡詢問度超高的迷人背景，還有一點很特別，它是唯一讓我迷路三次的書店。

為了以正視聽，先特此聲明，我非路癡喔！鄉間小路實在曲折難辨，不只我們團隊裡的老司機，據說各路人馬都曾被考倒，連谷歌大神有時也不太管用，而附近民家似乎早就習慣遭陌生人誤闖誤認，淡定地為我們這群冒失鬼指點迷津，「書店不是這裡啦，開回去大馬路右轉，差不多一公里後會看到左轉標示，開進去照路標走就好。」鬧笑話的迷路經驗讓我們意外見識到「小書院」在這方圓數公里內，名氣原來大得很哪！

雖然每回前來都不免彎彎繞繞，但我相信只要造訪過此地的讀者，應該多與我同感「幸好沒放棄，值得！」不用刻意，沒有造作，「晴耕雨讀小書院」融於田野，彷彿天然的一份子，「結廬在人境，而無車馬喧。」陶淵明的田園意境當如此景吧！運氣好，挑對時節來的話，風吹稻浪遍地油綠，與紅瓦磚牆的小書院相映成趣，質樸純粹，唯美如畫，難怪內行顧客懂得事先打電話詢問店家「稻子黃了沒？什麼時候插秧？」

軟體工程師

從設計圖、木工，一點一滴將舊農舍改頭換面成雅致書店

事實上，民國七○年之前，這磚造平房是男主人建富家的豬圈，後來農家不養豬了，改為堆放農具雜物的農舍，從前阿公捨不得丟棄舊物件，留了滿滿一屋子狀似無用的「收藏」，反倒給了小夫妻回家開書店取之不盡的裝潢材料，如今眼前所見，除了天花板和外牆，「小書院」裡的書架、桌椅和所有木作裝飾，全是廢物利用由建富DIY一手包辦完成，就連當初空間改造的設計圖也是他親自繪製，軟體工程師做起室內設計師兼木工，高度專業有模有樣，歷經兩年辛苦勞作，終於將舊農舍改頭換面成雅致書店，女主人毓穗特地將期間點滴寫入《開一間小書店第六年》書中，圖文並茂為自己的生命軌跡留下見證，同時分享給未來的有志同好作為參考！

建富和毓穗就是這麼巧妙地分工共同打理著「晴耕雨讀小書院」，我們打趣註解「太太管書，先生管書架。」主人也大笑稱是。毓穗愛書、愛自然，「晴天耕作雨天讀書」一直是她退休生活的終極理想，女兒出生後，為了陪孩子成長，兼顧工作與家庭，他們回到桃園老家，就近租下一個合適空間實驗夢想，「我們給自己三年時間，萬一失敗，再回去上班也沒關係，但是如果現在不做，將來也許會後悔。」建富鼓勵太太提早圓夢，自己則擔任起神隊友，以書為師，自學木工，略具基礎後才到「懷德居」正式學藝。五年後，書店略有小成，原址卻無法續租，長輩見他們一路「玩真的」，於是同意「小書院」搬回自家閒置農舍繼續經營，帶著前面五年累積的功夫、歷練、客群，「晴耕雨讀小書院」二○二○年回歸家園重新開張，堂堂邁入第三個三年。

嚴守初心才是王道！

以誠懇風格把常客變朋友，確診隔離期，送藥、送菜的所在多有

一切發展看似水到渠成，然而，「小書院」的起步其實走得蹣跚，愛書與賣書攤在現實面上，完全是兩碼事，外行人初入此門，著實吃了點不懂行規的悶虧，鄉間書店又門可羅雀，大半年「等嘸人」，小倆口正發愁能否撐過三年期限時，客人不來，記者來了，桃園地方藝文版全版報導見報的隔天，書店突然盛況空前，門口車輛川流不息，強大的媒體效應，使得這家「有草、有樹、有田的鄉間小書院」一時間在地方上聲名大噪，連當時的房東都感到詫異。

當幸運來敲門，夫妻倆雖然欣喜卻未被沖昏頭，他們心中雪亮「風潮只是暫時，並非本質。」事實證明，嚴守初心才是王道。一窩蜂熱潮過後，喜歡「小書院」誠懇風格的讀者依舊黏著，不但隨主人轉移陣地到現址，繼續當「晴耕雨讀小書院」的VIP，甚至部分常客變成朋友，還為書店貢獻所長，整修新址之時，建築師背景的客人不吝給予建議、提點一二，至於店內非常吸睛的兩幅書法「晴天耕作雨天讀書」和「晴耕雨讀」，則都出自一位畢業於中國美術學院書法研究所的老顧客之手，就連店主確診隔離時，也有熱心人寄來快篩、藥品，甚至親自上門送藥、送菜，「用書交朋友」非但不是夢，而且落實得比想像更加美好。

毓穗始終明白，書店的本體是書，環境好、人情濃都是附加價值，她希望客人遠道而來，更在意的是觀念、想法的交流對話，為此，她耗費極大心神選書、擺書，透過空間配置，引導讀者感受主人意欲傳達的理念與價值，她的選書原則直接明瞭，就是「自己喜歡的。」每當來客與她對上頻率產生共鳴，便覺受到莫大鼓舞「他懂我，好感動。」談起書，毓穗總是眼神放光，情緒高昂，她是不折不扣真文青，熱愛文學、關心自然、重視生活，可想而知，主人的偏好形塑了書架上的風貌，不過開店做生意，要懂得平衡現實，同理讀者，於是她索性「順勢而為」依照農舍原有格局，將「小書院」隔出三大書區。

直面讀者的第一大區塊以新書和生活風格為主，強調新知識流動，同時傳達店主本身對新近議題的關注，我的認真玩笑話「進門只要繞一圈新書區這張大桌子，就知道老闆最近在想什麼。」頗受贊同，例如最近一次拜訪，從《起床後的黃金一小時》和《原子時間》便能看出店休也不得閒的女主人，對於有效運用時間的迫切感，另外，我們共同喜愛的《最後一次相遇，我們只談喜悅》配合紀錄片上映與店內講座，醒目置中，達賴喇嘛與屠圖大主教關於生命哲學的對談，又是另一個可以聊上半天的心靈話題了。

（本文摘自詹慶齡、余尚彬著《島讀臺灣：旅行時，到書店邂逅一本書！》，方舟文化提供）

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