風格書店》書粥 在長濱熬出一鍋人情味

「書粥」是間神奇的書店！交通不便利，環境不華麗，吸客力卻是一流，除了旅人絡繹於途，鄰人走動頻繁，還有為數眾多的「店長們」排隊等著進駐。

「店長們」？是的，不要懷疑，複數！

複數裡的人群來自四面八方，背景殊異，最年長的高齡七十六，最青春的年僅十五，最性格的終日赤膊光腳，攜弓箭曬獸皮，最內行的遠從境外其他書店來取經交流。素昧平生的他們帶著各自的故事與想望來到長濱，用同一把鑰匙打開「書粥」大門，入住屋裡唯一的房間，在短則一週、長則一個月的駐店期擔任「書粥」店長，所謂店長，全權負責書店大小事務是也，上架、販賣、灑掃應對進退自由作主；老闆寫的「顧店生活須知」但憑良心遵守；必須盤點進書、記錄銷售，但沒有業績壓力；輪值期滿，將鑰匙交與下任店長或放回原處即可，毋須考核總結；歸去，空虛飽滿由人，晴雨都是體會。

到我落筆之前為止，能在公開論壇蒐羅到的店長體驗談，一面倒都是滿滿正回饋，社群力量大，推波助瀾換宿報名，依序排列一等就是兩年起跳，時日久長難免物換星移變數橫生，老闆高耀威只得調整店長排班策略，改成一年為期。別高興得太早，「一年」意指每年一月分排定隔年全年度班表，今年初報名，明年才輪得到，依舊望穿秋水，一家東臺灣偏鄉小書店，挑戰難度完勝米其林三星！

發想「顧店換宿」初始，耀威老闆其實並未刻意想去鼓動什麼，純粹只是由於當時人在臺南，書店卻開在臺東長濱，必須解決實際的遠距問題，於是發揮他善於奇思妙想的創意腦，在網路上發出邀請，以「週」為單位交換住宿誠徵短期店長，沒想到反應空前熱烈，短短三天，報名人數已排滿一整年，聲名甚至遠播海外，連荷蘭老外和香港的捧油也想來參一咖，超乎預期的「大家來當店長」熱潮，跌破老闆本人眼鏡，也引起《名人書房》製作團隊注意，我們由此企畫出該季節目「走書房」單元，造訪臺灣各地個性書店，從「書粥」出發，展開一段「書房迺透透」的環島旅程。

練習賣自己的東西，嘗試各種謀生的可能，證明自我價值

與「書粥」相遇的情節，說來頗有幾分喜劇趣味。二○一九年當時，在那遙遠臺東長濱的小書店尚未存在谷歌地圖中，根本無法定位導航，所幸主人機巧，借用對面鄰居「哈地喇」小吃店的地址引導來人，好不容易千里跋涉來到現場（誇張了），卻大門深鎖，原來，官方資料寫的營業時間僅供參考，輪班店長擁有百分之百自主權，遲到早退無妨，體驗居遊為先。豔陽下，我們沒曝曬太久，店長及時趕回，是位來自高雄的美魔女退休教師，帶著愛犬到長濱過起嚮往的「書店人生」，給自己一份退休犒賞，她開心向我們講述幾日來在純樸之鄉的慢活見聞，同時大方展示自備的小飾品禮物。

禮物？當然不是送給我的。話說自某任店長開始，「買書送贈品」的拚業績模式，在這書店小江湖猛地廝殺了起來，前任幾位的服務模式，諸如「店長說故事」、「買書送畫像」逐漸不夠看，老師店長透露，據她所知最強的是「買書就送一包米。」為此，她行前還思量了許久，苦惱自己究竟該出什麼奇招拚場？圖書促銷加碼到這等境界，別說我們外人嘖嘖稱奇，連向來擅長「興風作浪」的老闆耀威也大感意外，確實，他鼓勵店長們利用書店平臺「做想做的事。」然而目的不為製造業績，而是「讓大家練習賣自己的東西，嘗試各種謀生的可能，證明自我價值。」

事實上，除了書以外，在「書粥」販售的物品無論出自店長或地方鄉親，利潤都只歸供貨方，書店非但不抽成，老闆還會出主意行銷當義工，耀威最高效率的事蹟之一是幫山上老農發起限時特賣活動，吆喝左鄰右舍在三天之內合力包裝寄送了八十箱手工黑糖，雖然店內空間一度充當包裝廠兩天，看得來訪的日本鳥取書店老闆差點掉下巴，卻協助阿公締造破紀錄的銷售佳績，還免除了老人家載貨北上的奔波勞頓，貨出去，錢雖然沒進「書粥」口袋，但他真實賺到了「自由與快樂」，後續篇章更為玄妙，現場目擊書店「沒賣書在包黑糖」的日本朋友，回國後將這段奇異見聞默默寫進書裡出版，經由一位旅居日本的換宿店長發現告知並熱心跨海寄書，耀威這才得知「黑糖插曲」無意間已名揚海外。

提供場地讓鄉親們寄賣商品實非「書粥」的原始設定，連杯咖啡都不肯妥協的老闆早有定見「只想賣書賣到底，萬一真的沒辦法靠書營生，就兼著賣粥維生吧！」開張至今，小書還算爭氣，沒給老闆機會啟動「賣粥B計畫」，店內唯一發生過的吃粥事件，是歡慶兩週年熬大鍋粥宴請鄰里，人手一碗粥，圍聚書店裡外開趴吃喝，也算不負「書粥」之名。

一鍋粥，成本不高，卻盛滿濃稠地方人情味，想當年「書粥」初來乍到，開設民宿的在地朋友二話不說行動支持，大手筆買下百本書布置民宿，並邀集其他同行認識「書粥」響應民宿購書計畫，為書店開幕鋪路，後來，頗受旅宿客人好評的早餐柑橘果醬，民宿業者自己不賣卻讓「書粥」獨賣，藉此引導旅客到書店一遊，良善的隱形助力不一而足，耀威點滴在心頭，因此店內特闢一個迷你小區回饋鄉里，展示山上阿公的黑糖、隔壁阿嬤的編織物、附近民宿的手工果醬等等，如此一來，隔鄰阿嬤也能「師出有名」隨意進出書店，以視察貨架為由大方串門子，再不怕「打擾人家生意場」了。

（本文摘自詹慶齡、余尚彬著《島讀臺灣：旅行時，到書店邂逅一本書！》，方舟文化提供）

延伸閱讀

烏克蘭危機 西方忽視地緣政治的代價

世界政府能否成真？自由主義霸權代價是反噬己身？

暢銷書序言交給AI操刀？驚人的GPT-3文本