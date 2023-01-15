停損絕對有必要！Excel選股達人提供3大原則

編按：選到上漲機率高的好股票後，股票卻沒有如同預想的上漲，反而開始下跌或起起伏伏、還出現利空消息……這時到底該不該賣？Excel選股達人教你如何衡量現在到底是不是停損時機，只要嚴守這三個標準，就不怕誤砍優質好股，讓你安心抱股，每天都一覺睡到天明。

停損絕對有必要！設定停損的方法是什麼？

無論再怎麼出色的企業，假如買了股票之後一反預期下跌，就必須停損。要是無法停損，就一定會在類似 2022 年劇烈震盪的市場中，承受龐大的帳面損失，動彈不得。

停損絕對有必要！請各位銘記這一點。只要能夠妥善停損，機會一定會再次到來。任由承受損失的股票嚴重套牢，長期持有，就是龐大的機會損失。即使說是浪費人生也不為過，請一定要做個懂停損的人。屢次捲入暴跌，因腦袋一片空白而一敗塗地的我，後來就制定出嚴格的停損原則。

關於停損的三大原則：

① 買進的理由變質。

② 出現天花板訊號或利空消息。

③ 帳面損失超過 –8％ 。

① 買進的理由變質

基本的方針在於釐清「買進的理由」，要是理由變質，無論是帳面收益或帳面損失都要賣。

假如買股的理由是因為業績優異，後來發現業績轉弱，或是本期和下期的預估每股盈餘和預估營業利益成長率沒能如預期達成，就要老實承認分析出錯，放棄和停損。

② 出現天花板訊號或利空消息

即使買進的理由沒有變質，但若股價跌到低點，沒能順利在高價區超越最近的高點，或是出現雙重頂、三重頂之類的天花板訊號時，就要衡量是否該賣掉。

日經指數、東證股價指數（ TOPIX）、美國高科技股齊聚一堂的那斯達克指數或其他的股價指數，要是出現達到天花板的波動，或是覺得接下來會突然進入下降趨勢時，也要衡量是否該賣掉。

當然，要是該企業或與該企業相關的整個業界出現某些利空消息，業績似乎要失去持久力時，也要賣掉。

③ 帳面損失超過 8％

即使沒有天大的利空消息，也要秉持一套賣出的標準！

除了長期投資（確定業績的持久力可以持續半年以上的股票）以外，帳面損失超過 8％ 的時候，我會遵守原則暫時賣掉。假如業績的持久力依然維持時，才會考慮是否再次買進。

至於果斷停損的帳面損失，不妨在 5∼10％ 的範圍內自行選擇。假如要承受 10％ 以上的帳面損失，就應該放棄。

關於停損方面，我會建議各位掛進「假如跌到超過這個價格就以平價賣出」的停損單。這麼一來，也就不會笨手笨腳移動到停損點了。

賣掉後虧損的股票能夠馬上再買嗎？

只要體驗過 2022 年的火速驟跌，就會知道股價會在短期內大幅上下波動。即使我們以低估的價格買進成長性和獲利力出眾、業績優秀的股票，股價仍會因為整體市場惡化而下跌。這是投資股票時常有的事。

無論是暫時跌到停損線，停損之後再次上漲，或是反過來，以為擁有帳面收益的股票「搞不好會跌」，卻在停利的瞬間大幅飆漲，錯失收益⋯⋯投資股票時讓人不甘心的場面很多。

我也經常體會過這樣的滋味。不過，隨著經驗的累積就會明白，即使在停損後不久，只要認為還會上漲，也可以馬上買進！

2002 年經濟學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）榮獲諾貝爾經濟學獎。得獎的理由是他提倡的「展望理論」（prospect theory）。

根據這項理論可以明顯看出，人類這種生物在出現損失時會大幅動搖情緒，所以會採取不合理的行動。

藉由學習行為經濟學，就會知道投資股票時，排除情緒、慾望、帶有希望的觀測及得失心有多麼重要。

不要執著於過去的交易，不受現在的損益狀況所左右，只要能懷著平視而明晰的眼光，也就能做到「雖然暫時停損，但股價果然還是會漲，要再買一次」。

使用 Excel 分析表核對業績，堅持在投資時只以數字和客觀業績為基礎，相信也會讓人在投資股票時排除情緒。

（本文摘自森口亮著《Excel選股法：我用一張表，每天早上5分鐘，3步驟選出穩賺股》，樂金文化提供）

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