在投資世界中生存 他靠Excel自創選股法

編按：他從小不愛讀書，職場運又差，換遍各種工作，但先天條件不佳的他，藉由股票讓自己的人生揮出一記漂亮的逆轉全壘打。他靠著自行土法煉鋼研究出的「Excel分析表」，每天花五分鐘觀察自己選定的好股票，40歲以前達成財富自由的目標！到底，他都靠這張表，買進什麼樣的股票？

我是專業投資客森口亮，經營的 YouTube 頻道為「每日走勢圖分析頻道」（訂閱人數5.2萬人）和「【幾乎日更】日本股票速報頻道」（訂閱人數1.72萬人）。

另外，我每週五也會在「note」上發布「個股徹底分析誌」。note 是部落格形式的平臺，能夠張貼自己創作的作品。

說到投資股票，相信也有許多人覺得「自己做不來」、「不可能那麼賺」、「害怕暴跌」之類的，還沒做之前就放棄了。

以我為例，儘管在 YouTube 或 note 上說得好像很了不起，但也正如開頭介紹的一樣，雖然賺了點小錢，卻得意忘形，犯了大錯。

說起開始投資股票之前的我……

過去的我曾屢次嘗到人生的挫折和失敗，生活完全是一團糟，每天都沒有一件好事，一直苦思著該怎麼讓自己擺脫這種糟透的處境。讀高中時討厭念書到極點，完全都在擺爛，學校也幾乎不去，像個繭居族似的窩掉一字頭的光陰。後來驚覺「這樣不行，我得學個一技之長」，於是就立志當個美髮師。

高中畢業後當美髮師學徒八年，罹患心病……

高中畢業後，我馬上到附近展店的連鎖美容院工作。目標是透過函授教育取得美髮師資格，同時以美髮師學徒的身分開始工作。

結果，雖然持續做了八年美髮師，卻在微薄的薪水和繁重的勞務當中，被眼前的工作追著跑，搞得喘不過氣。

即使如此，我還是設法努力打拚，也算是有獲得賞識。而且還在公司開設新店面時，被提拔為副店長。

人生活到那個歲數，當時還是第一次感受到「受人之託」的感覺。當時我就像拉車的馬一樣拚命幹活。然而，就算自己想要拚命努力，但我任職的店卻從開幕以來就一直無法營利。

直到兩年後，總公司做出「撤退」的判斷。分店持續赤字，副店長也有責任，於是那間店的善後事宜就由我一個人處理。就在持續進行辛酸而痛苦的業務過程中，我罹患了心病。

酒精成癮症，工作換不停……絕望的每一天

事實上，我當時染上了酒精成癮症。連公司都不去，待在家裡愁眉不展，等回過神來，家裡的酒就全部喝完了。偶爾回到老家時，甚至將魔掌伸到母親做點心時用的白蘭地或料理酒上。每天奇慘無比。

後來我設法從酒精成癮症中重新站起來，換了很多工作，像是餐飲業或搬家業等。雖然想要在各行各業中盡好本分，道路卻沒有為我而開。在這段時間中，我偶然讀了一本股票投資的書，而領悟到投資的重要性。

「啪！」

就像聽到這個聲音一樣有所觸動，真是衝擊十足的交會。

我領悟到：「以前的我完全沒有思考過金錢的事情。也沒有學習過。」於是就在2011年開始投資股票。

剛開始身無分文，所以就先比照存款的作法，投入區區3萬日圓到證券戶中。

第一次購買的股票是瑞穗金融集團（8411）。起因單純是自己在用瑞穗銀行的服務。後來買了幾個「迷你股」和「One 股」，即使數量未滿最低單位也能在市場上交易（譯註：這種作法類似於臺灣的零股交易。不同之處在於，臺灣法律規定 1 張等於 1000股，日本則可由公司自行決定換算標準）。

藉由投資股票大幅改變了人生！

2012 年年底起實施安倍經濟學時，投入金額達到了 100 萬日圓。這筆本金成功在一年內增加到 300 萬日圓，整整 3 倍！

「竟然有這麼驚人的世界！」

以往晦暗的人生從未目睹過「玫瑰色」的光芒。從此以後我就成為股票投資的俘虜。爾後在2015 年一度因開槓桿投資而歷經重大失敗，現在則以專業投資客的身分，藉由股票穩健增加資產。

雖然身為一個有妻有女的父親，我每天奮鬥不懈，但如今的我不再堅持「快點成為億萬富翁」的夢想，因為過於勉強追求，往往一不留神就會變成一場「惡夢」。我認知到，其實我既不需要過那種用幾億日圓的資產打造出的奢侈豪華生活，也不想要這樣。

我先把一筆足以讓自己和珍愛的家人度過十年以上簡樸生活的資金，存到別的帳戶，這樣一來無論股票市場發生怎樣的大暴跌都沒關係。剩餘的資金則藉由股票投資逐步而踏實的累積收益，對我而言，只要能維持這樣的狀況就夠了。

相當值得慶幸的是，現在我靠著 YouTube 或是在 note 發布的作品，也可以賺到錢。以後就不會再次遇到重大失敗，導致資產大幅減少了吧？

「連這樣的我都辦得到，你不可能做不來。」或許這話聽起來很自以為是。不過，「股票投資擁有大幅改變人生的力量」。我就是想要告訴各位這一點。

藉由約十年的投資資歷所建立的「優勢」

我的投資資歷大約十年。人生當中遇到股票後開了竅，投入全副心力，職涯走得比美髮師還要好。

為了在投資的世界中生存，就需要某些獨門的「優勢」。

我本人從種種失敗中，發現自己不適合類似當沖這樣，要運用龐大的專注力來進行的短線交易。

儘管我在市場看好時也會做當沖，但我的主要方法是發掘能夠中長期安心持有的前景成長股，不厭其煩的分析，再以最好的時機投資。我依循三個步驟，打造出一套輸入資料並依據條件篩選最佳潛力股的「Excel 股票分析」投資法。

Excel 股票分析的長處是：「專心監視備受矚目的股票，不放過股價上漲的機會！」

實際回顧自己以往投資的戰績，我發現：

① 我會屢次分析一家企業的業績或股價變動。

② 我會以用戶的身分，使用該公司的商品或服務。

③ 過程當中每天查看走勢圖或新聞。

我靠著湊滿這三大條件的股票，賺取龐大的獲利。

舉例來說，我曾買過經營蔬菜宅配生意的 Oisix Ra 大地（3182）和「業務超強」的神戶物產（3038）。結果股價從買價上漲到大約三倍，獲得龐大的成果。

換言之，要藉由股票獲得收益，不只要尋找「自己相當了解的前景股」，以「最佳時機」購買那支股票也相當重要。

話雖如此，但若只是每天漫不經心隨便看看，沒能做到定期觀察股價的變動，就會錯失機會。為了將機會變成絕對，投資股票時就需要養成一項習慣──那就是 Excel 股票分析。

高中畢業後就去當美髮師學徒的森口亮我本人，經過反覆嘗試後，摸索出了一套 Excel 股票分析相關知識。藉由超高效分析大量的資料，就可以從量化的角度鎖定優秀的「優質股」。每天早上花五分鐘持續查看，就可以大幅減少錯過機會的憾事。

① 困難的事情搞不懂。

② 儘管想要開始做些什麼，最後也總是半途而廢。

③ 遲遲撥不出時間。

即使是這樣的人，只要在剛開始就選好要觀察的股票，並建立「Excel」分析表，之後就可以每天早上只花五分鐘分析，輕鬆持續投資股票。

每天我都會在 YouTube 的「每日走勢圖分析頻道」或 note 的「個股徹底分析誌」發布分析結果，請各位務必與我一起持續分析贏面股，建立你自己在股票投資中的優勢！

養成早上五分鐘習慣的初步準備

那麼，以下會介紹，如何和我一樣，早上只花五分鐘時間分析股票，即使再忙碌一樣能月入 13 萬日圓左右的收益（編按：根據統計， 2021年日本平均年薪為443萬日圓，因此13萬日圓約為月薪的三分之一；以 2022 年台灣平均薪資 43570 元計算，約為 14583 台幣左右）。

請至少以 13 萬日圓為標準。股票投資要是追求過於龐大的收益，就會利令智昏，反而造成虧損。首先要以平均月賺 10 萬日圓淨收入為目標。只要設想需扣掉約 20％ 的稅金，一年要賺到稅前150 萬∼160 萬日圓，每月平均 13 萬日圓就可以了。

不過，相信也有人會投以懷疑的目光，納悶「真的只要每天早上花五分鐘就能投資股票嗎？」實際上，在達到五分鐘做完投資之前，要先進行以下三道步驟。

Step 1 找出觀察股。

Step 2 藉由 Excel 分析表分析股票。

Step 3 選出 5 ∼ 10 支贏面股。

爾後只需每天早上花五分鐘查看走勢圖和新聞即可。

換句話說，想要每天早上花五分鐘做完股票分析，就需要事先進行 Step 1 ∼ 3 的初步準備。

首先要如 Step 1 所示，從每年發售四次的《公司四季報》（編按：台灣讀者可閱讀《四季報》和《股市總覽》或相關網站來尋找相關資訊）找出「觀察股」。我找到的數量約有 40∼50 支股票。

這些股票要透過網路證券投資資訊工具或其他方式「加入我的最愛」。接著要把加入最愛的股票複製和貼到 Excel 分析表。

從《公司四季報》或其他資料來源中，揀選和輸入各個股票的「上期每股盈餘（EPS）」、「本期暨下期預估每股盈餘」、「實際業績本益比（PER）」、上期、本期及下期的「營業利益」（實際或預估值）、「上期營收」、「本期暨下期預估營收」及其他相當瑣細的數字（Step 2）。

Step 2 做起來最辛苦，要花一～兩個小時左右。輸入業績和財報數字標以後， Excel 分析表就會自動計算「目標股價」。 Step 3就是要從目標股價中，選出 5∼10 支左右的「贏面股」。

只要藉由事前作業將許多待選寶藏股的業績或股價指標做成資料庫，之後每天早上只需花五分鐘分析走勢圖和查看新聞，即可輕鬆針對鎖定的贏面股找出購買機會！

圖 2 是介紹 Excel 分析表的整體概觀與各個項目。這樣一看，或許會讓人覺得要輸入的項目非常多。

「哎呀哎呀，我可沒時間做這種事！」

「這麼麻煩的工作我可做不來。」

為此，我將分享給大家， 2022 年 3 月的現在，我實際在用的檔案格式！重點在於把幾個最重要的財報數據輸入表格，並利用Excel的自動計算功能，找出符合條件的好股票。

（本文摘自森口亮著《Excel選股法：我用一張表，每天早上5分鐘，3步驟選出穩賺股》，樂金文化提供）

延伸閱讀

從殭屍浪潮到ATAD 德國金融專家：狂野而黃金的十年開始了

基金換現金 留意贖回時程

存股疑問》持股遇到獲利大衰退 該走還是該留？