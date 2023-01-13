ETF內扣費用怎麼算？跟著柴鼠兄弟減加乘

在比較ETF時，最常被拿來放大檢視的就是內扣費用，因為ETF是由多檔個股所組成，需要定期依照指數規定調整成分，才能讓ETF的淨值漲跌複製指數的表現。而調整成分時買賣股票會產生手續費和稅金，還包含投信的經理費、銀行的保管費、指數公司的授權費、交易所的上市上櫃費等等，這些開銷都會從ETF的資產當中扣除，所以一檔ETF的內扣費用越低，長期來講對投資人越有利。

但很多人經常問：這些費用是什麼時候扣？是買進的時候扣還是賣出的時候要付？我們其實可以用公司的各種開銷來理解，如果有A、B兩間公司，A選擇開在最指標的台北101，B則是選擇落腳在新北市的一般商辦，租金可以比101節省一半。假設AB兩家公司的營收相同，B公司扣掉房租之後的盈餘就會大於A公司。而我們就像是公司的員工，當公司的負擔越少，盈餘越多，自然就會反應在員工的福利上（這是樂觀假設）。

所以單就辦公室租金這一項開銷來說，是整個公司一起負擔，不會因為員工先來後到職位高低而有任何差異，包含公司用水、用電、網路、垃圾處理、事務用品等等，也不會另外從薪水裡面扣除。那代表我們每個月領的薪水，其實都已經內含了公司所提供的基礎服務，ETF的內扣費用也是相同的原理。

差別在於，ETF的內扣成本還可以再細分為固定費用和變動費用，固定的部分主要是經理費、保管費、指數授權費、上市上櫃費等等；變動的部分則包含手續費、證交稅，以及股票出借、會計作業等其他行政開銷。這些費用細項在每一檔ETF的公開說明書裡，都可以找到一大項叫「受益人之權利及費用負擔」，裡面都有詳細的條列（以0056為例如下頁圖表）。

不過這裡要特別注意，經理費、保管費等固定開銷所列出的%數，指的都是年費率每日扣除，千萬不要自己腦補成日費率或是月費率，那是數十倍和數百倍的差別。例如有一檔ETF經理費是0.4%，假設目前規模是10億好了，那麼今天結算ETF資產時，要扣除的經理費就是10億×年率0.4%÷365天，等於10,959元，所以資產會剩下9億9,998萬9,041元。假設這檔ETF目前一共發行了1億單位（10萬張），那每單位淨值就是9.99989041元。

到了第二天，這檔ETF的成分股大漲，連帶讓資產規模上升到10.5億，所以第二天就是以10.5億為基礎去結算經理費，計算出來是11,507元，扣除之後再除以1億單位，淨值變成10.49988493元，第三天又下跌到9.8億，淨值又變成9.799⋯⋯之後就依此類推每天計算下去。

而我們一般投資人在股市交易ETF時用的市價，在申購買回機制運作良好的情況下，都會緊貼著淨值走，淨值漲、市價就漲、當淨值下跌、市價就跟著下跌。因為每天的淨值都已經扣除了各項費用，代表市價在不斷往淨值貼近的過程當中，其實也間接反應了那些被扣掉的淨值，這就是為什麼會叫做內扣費用。

所以不難發現，以0.4%的經理費來說，每天會反應在淨值上面的金額大約是小數點以下四位數，也就是大概0.0001元。但台灣的ETF淨值一般只公布到小數點以下第二位，台股的報價最小也只到小數點以下二位，所以經理費對淨值的短期影響是非常難以察覺的，但實際上每天都默默在扣除。如果以年率0.4%直觀來計算，每1萬塊的ETF一年大約要扣40元的經理費，而且這裡還只是單就經理費去計算，實際上要被扣的還有保管費、指數授權費等好幾項，只不過其他項的費率都遠遠不及經理費的1/10，換算成每天要扣除的%數更微不足道就是了。

在固定費用之外，還有另外一塊是變動費用，主要是花在手續費和稅金，這就與ETF的調整幅度和調整次數有關了。因為指數必須定時淘汰不符合條件的成分，同時納入新的股票，才能維持指數設計的目標。但是過於頻繁的調整容易增加手續成本，太少調整又沒辦法有效地反應市場現況，所以一般台股ETF大多設定為上下半年各調一次，或是二次固定調整，二次臨時調整，像0050、006208、0056、00878都屬於這類。當然也有一些特殊目的的商品，是直接設計成一年三次或四次固定調整，最知名的就是00900和00733，一年只調一次的代表是00692和00907。

而調整幅度和指數的設計也密不可分，以台灣50來說，因為是同時採用市值排行來選股和分配權重，而台股大市值的股票數來數去就是那麼幾支，所以前40名幾乎都是固定班底，即使每季都審核也不太可能出現大規模刪除或納入。再加上台灣有一座市值一度擠進世界排名前10的護國神山台積電，所以照市值配重下來2330絕對會拿最多，幾乎都維持在四、五成以上，這也讓台灣50的配重是標準的頭大尾輕，最大和最小經常是45%和0.15%的差距，頭尾權重落差有300倍！

也就是說，會被台灣50剔除的成分股，代表市值已經跌出50名以外，在市值變小的同時，ETF裡的權重也會跟著降低，等到季底要被剔除的時候，權重經常都只剩不到0.1%。此時就算一次刪掉5檔也只影響0.5%，對0050或是006208來說根本沒有感覺，當然也花不到什麼手續費。因為指數的設計讓它替換的檔數少、調整的權重也少，這也是台灣50每年實際費用率都可以維持這麼低的重要原因。

但如果是0056就不一樣了，因為台灣高股息指數是依照現金殖利率分配權重，所以每一檔成分的配重落差比較小，大部分會介於2～4%之間。這個時候一樣刪除納入5檔，就可能影響到10%的權重，而且每次成分審核殖利率重估之後，即使是被保留下來的成分股，一樣要依照新的殖利率重新調整權重。所以採用殖利率配重的商品，不能只看每次替換的檔數多寡，還要多評估殖利率變動的影響。當然，每年調整的次數越少，調整的數量越少，產生的摩擦費用越低，就越有利變動費用的降低。

而不論是固定費用或是變動費用，每年都可以總結成一個ETF的年度總費用率，用來表示這檔ETF一整年下來的實際總開銷比率。我們彙整了2003年台灣第一檔ETF 0050誕生以來，一直到2021年為止，所有台股原型ETF每年的總費用率，顏色越綠的表示費用越低，越紅的越高。

可以看到費用最低的是00692富邦公司治理和006208富邦台50，在2018年～2020年都只有些微的差距，2021年則是以0.35%並列台股冠軍，當然這和他們經理費都是全台最低的0.15%也有一定的關係。不過低經理費也不必然是低費用的保證，同樣0.15%的0057就有連續5年都在1%以上，所以光看表定的費率還不夠，還需要同時檢視過去實際的花費，才能確認是不是真的低費用。

不過這並不是要大家在費用上鑽牛角尖，多個0.1%就要打入無間地獄，實際上這些費用到底花得值不值得，還是要和總報酬一起評估才會更公允客觀。

（本文摘自柴鼠兄弟著《跟著柴鼠減加乘：存股ETF從二年十張開始，投資理財先主動、後被動、再翻身的智富密碼》，台灣角川提供）

延伸閱讀

傳說中的報酬是真的嗎？從避險基金的特質談起

10個老師有9個曾經破產？破解投資課程真相

股市投資真有最佳時機？成長股大師揭真相