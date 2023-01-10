主管很遜 反而是職場利多消息

別人的主管，精明幹練，工作能力極強，總是帶領著團隊不斷成長，創下佳績。回頭看看自己的主管，很多事情往往不會，還要拜託下屬幫忙，不免讓人想搖頭嘆氣……

職場教練告訴你，其實，當主管很遜的時候，反而是你表現的好機會？！遇到能力不佳的主管，你反而能得到較大的發揮空間。只要你能做好「一件事」，就能收服這種主管，讓他對你死心塌地挺到底……

下屬和主管，在職場本該互相成就

做好工作的前提是先管好你的主管，這刷新了我們對主管的認知，也清楚了主管在自己的職業生涯中到底扮演什麼角色，以及如何理解來自主管的壓力。

現在我們知道，管理主管的前提是把主管視為我們的工作資源、視為一座資源庫，而非我們的絆腳石。即便真的「絆腳」，我們依然可以想辦法讓主管和工作一樣，成為我們職業成長的墊腳石。總之，如果你不得不面對你的主管，那麼透過管理主管、獲得主管的支持，可以讓你的工作做起來事半功倍。為什麼這麼說呢？畢竟我們大多數時間都要在這個工作環境中生存，那麼，我們有必要主動去管理和改造我們的職場環境，重新定義我們和主管之間的角色關係。主管除了對我們完成工作、升職加薪有幫助，我們還可以從主管那裡得到什麼？

你可能會問，為什麼要說從主管那裡「得到」什麼呢？

筆者之所以提到「得到」，是因為大部分人和主管相處的時候都會有一種習慣性的「喪失感」。什麼是習慣性的「喪失感」？就是總感覺自己被壓榨、被剝削、被責備、被要求、被批評等。

我們知道凡事都有兩面性。當你帶著「喪失感」去和主管打交道的時候，你會更在意眼前的得失、當下的感受，還會不自覺的放大這些感受，這會讓你忽略你的長遠目標究竟是什麼。

我們從一個時間線上來看，比如五年或者十年以後，回過頭來再看現在，你會清楚的看到，你和主管乃至同事共處的這段時光，無論是好是壞，都會成為你生命中的一個重要組成部分。那時候的你可能還會說，其實並沒有失敗，有的只是成長；並沒有糟糕，有的只是收穫。所以這個時間線可以讓我們來重新審視這段時光，你覺得呢？以前一個員工在一家企業、一個職務上，或者在一個主管底下工作，可以做一輩子。但現在，這種情況幾乎不太可能了，很少有人能在同一家公司待上十幾年甚至幾十年，更不要說是在同一個主管手底下工作十年了。

所以，不管你正在為之奮鬥的企業究竟是什麼類型，你與之工作的主管是什麼樣的人，終有一天，你們都將成為彼此生命的過客。

當你離開後，再回看這段時光，你曾獲得的很多機會和現在所擁有的能力，其實恰恰是前任主管直接或間接帶給你的。不管你承認與否，你的工作風格和工作方式，常常會留有前任主管的烙印。所以，我們和主管的關係，其實更像彼此塑造的合作者關係。

說到彼此塑造的合作者關係，我們就來看一個被塑造的案例吧。

傑克進入一家公司後發現自己和主管有很多不合拍的地方，兩人的風格完全不搭。主管非常注重流程，而傑克認為只要業績達標，流程不重要，因此很多手續都是事後補辦，或根本不辦。傑克認為自己這樣做完全沒問題，但主管卻屢屢為此而批評他。有一天，傑克忍不住和自己的主管吵起來，並且鬧到了大老闆那裡。傑克認為自己十分有理，沒想到幾天後卻收到了一封解聘通知書。當時傑克無法理解，他覺得就算業務流程有錯，也不至於就此辭退自己吧，更何況自己的業務水準一向還不錯。辦理離職手續的時候，人力資源部的同事告訴他一句話：「你錯就錯在沒有擺正自己的位置。主管是組織選的，流程也是組織定的，不是你個人決定的。」帶著這句話，傑克離開了這家公司。

幾年後，傑克在另一家公司表現得非常出色。他回想起當年被解聘的經歷，雖然那時候挺恨之前的主管，但在往後的工作中，他對流程變得特別重視。

可能這個教訓太慘痛了吧，它深刻影響了傑克以後的工作模式。也就是說，前主管間接幫助傑克修正了工作中的誤區。

我們也可以理解為，在流程方面，傑克與主管衝突，重新塑造了自己的工作模式，變得更優秀了。

所以，毫無疑問，主管是組織資源的分配者、權力的使用者，他也是你未來的資源庫。

各位，遇到一個有能力的主管無疑是職場幸事。與強大的主管合作，你就已經占到了先機。在工作過程中，你可以從主管身上學到很多東西，這都是你將來獨當一面的資本。

如果你遇到的主管能力弱，就需要你多做，主管做不來的你來做，主管不會做的你會做，這個配合的過程其實就是和你的主管進行優勢互補的過程。主管會因此而依賴你，同時主管身上的資源和權力，也會自然而然的向你傾斜。

想必大家對主管帶下屬跳槽、主管帶下屬創業，成為合夥人的職場故事並不陌生吧。大家有沒有想過，只有彼此互為資源，才可以使雙方利益最大化，才能使雙方走得更遠。

總之，主管和你在團隊工作的利益方面是一致的。把工作做好，關係維繫好，獲得彼此的信任，尤其是獲得主管的信任，這是我們踏入職場首先要做的事。

（本文摘自季益祥、高利剛著《主管使用說明書：詳解7大類主管，讓你對症下藥，再難纏都能搞定!》，樂金文化提供）

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