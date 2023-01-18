新年荷包滿滿 穿越宋朝談銀兩

宋朝大多數老百姓出門是不帶銀子的，古裝影視劇裡那些人物動不動就從懷裡掏出幾兩銀子，高喊「小二打酒來」，這類場景在明朝和清朝比較常見，在宋朝就顯得比較另類。為什麼？因為銅錢在宋朝是基準貨幣，而黃金和白銀都不是。

從西元960年北宋建國開始，除了四川，全國範圍內都通行銅錢。四川通行什麼呢？鐵錢。鐵比銅便宜，所以鐵錢沒有銅錢值錢，四川人出了四川，必須把鐵錢換成銅錢，否則別的地方不認。換句話說，鐵錢在四川以外的地方很難花掉。鐵錢與銅錢的兌換率是十比一左右，有時能漲到十四比一，最低時能落到四比一，但大多數時候都是十比一，即十文鐵錢換一文銅錢。四川雖然通行鐵錢，但向朝廷繳納賦稅時卻必須換成銅錢，這是北宋中央政府為了配合軍事封鎖，對四川採取的一種經濟剝削（北宋初年，四川曾經多次爆發農民起義），屬於特例。

假如不考慮四川這個特例，那麼銅錢就是宋朝全境流通最多的貨幣，也是宋朝唯一的基準貨幣。宋朝財政機構統計收入，以及公佈每年的開支，不管是糧食、布匹、茶葉、食鹽，還是礦產、香料、瓷器、人力，最終都會折算成銅錢多少多少貫。大將行軍打仗，皇帝撥付軍餉，哪怕給的是金銀，統計入帳時也要折算成銅錢。

王安石變法時期，全國百姓都要按照擁有資產的多少分出等級，等級越高，要承擔的賦稅就越多。怎麼分出等級來呢？仍然要按銅錢來算。家裡有多少畝地、多少頭牛，都按銅錢估值，再加總起來。

到了南宋，朝廷大規模發行紙幣，銅錢在江南地區還被禁用過一段時間，但是紙幣上卻印著銅錢的面值，或印「一百文」，或印「五百文」，或印「一貫」，或印「三貫」，因為這些紙幣都是以銅錢為基礎發行的（至少在南宋末年紙幣崩潰以前是這樣）。南宋後期，老百姓下館子，點兩個菜，拿出面值五百文的紙幣去付帳，如果店家沒有面額更小的紙幣，就得用銅錢找零。所以即便在大規模流通紙幣的南宋，銅錢仍然是基準貨幣。

事實上，為了保證銅錢的流通性，宋朝官府還一度禁止老百姓用金銀交易。例如《宋史·食貨志》記載宋徽宗在位時發佈的一道詔令：“凡以金銀、絲帛等物貿易，……聽人告論，以法懲治。」凡是用黃金、白銀、絲綢等物品買東西，允許人們告發，經官府查實，按法律懲治。

聰明的朋友肯定看出來了，宋徽宗禁止人們用金銀交易，說明有人用金銀交易。誰在用金銀交易呢？當然是有金銀的人。哪些人擁有金銀？包括高官、富商，以及皇帝本人。

宋代文獻《湘山野錄》下卷記載，王安石當政時，某書生登門拜訪，諷刺新法，王安石不但不惱，還贈送十兩銀子。

蘇轍給哥哥蘇東坡寫的《亡兄子瞻端明墓志銘》記載，蘇東坡在杭州當知州時，因為爆發瘟疫，他自掏腰包，捐款五十兩黃金，在杭州建造安樂坊，免費為貧民發藥治病。

《武林舊事》第六卷記載，南宋杭州的高級茶樓陳設奢華，「酒器、沙鑼、冰盆、火箱、妝盒之類，皆以金銀為之。」

張知甫《可書》記載，北宋著名書法家米芾當吏部郎中時，給宋徽宗寫了四扇屏風，宋徽宗「賜銀十八笏」。十八笏是多少呢？「九百兩也。」為了酬謝米芾，宋徽宗隨手就賞賜白銀九百兩。

皇帝有金銀，高官有金銀，民間富商有金銀，這些人倘若買田買地買豪宅，這類大宗交易再用銅錢支付就不太方便了，自然可以用金銀支付。但是，老百姓可就未必拿得出金銀來了。按宋代文獻《東軒筆錄》記載，孟州（今河南省焦作市孟州）民間嫁娶，攀比之風漸盛，雙方親家見面，男方須送女方白銀一小錠，約重二兩。此風一起，當地銀價暴漲，原先七百文銅錢就能換白銀一兩，後來九百多文都換不到，因為大部分農民家裡都沒有銀子，必須用銅錢去金銀鋪兌換，短期內兌換銀子的人多了，銀價自然要漲。

說到這裡，答案顯而易見。宋朝有錢人出門，或許會帶銀子，普通百姓不太可能，一是因為銀子不是基準貨幣，二是因為朝廷一度禁止金銀交易，三是貧民家裡根本就沒銀子。

那麼銀子是從什麼時候進入日常交易的呢？要等到明朝。明朝中葉以後，哥倫布發現新大陸，歐洲殖民者紛紛到墨西哥開採銀礦，再到中國換成商品，於是美洲白銀源源不斷地流入中國，中國成了全世界的銀窖，中國從「貧銀國」變成「富銀國」，白銀多了，才有成為基準貨幣的可能。

（本文摘自李開周著《【精裝書盒】來一套哈燒的宋朝百匯（全套四冊＋全新創作別冊）》，時報出版提供）

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