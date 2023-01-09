業務必學！不惹人嫌、不亂槍打鳥、不死纏爛打

終於篩選出一份目標客戶名單以後，接下來就要實際行動了。

問題是嘴上說說容易，事情沒有想像中簡單。推播式行銷的難度本來就較高，更何況受到居家辦公的影響，即使你打電話去公司也不一定找的到部門主管。因此，自從新冠肺炎爆發以來，推播式行銷簡直是難上加難。

特別是說到推播式行銷，讓人第一個聯想到的無非是死纏爛打的電話約訪。而且，不少人的印象還停留在上一個世紀，帶有偏見的以為這種行銷手法就是上不了檯面或者沒有過人的毅力，絕對撐不下去。

老實說，我有時也不免感嘆某些業務型態的確太過死板，跟不上時代的腳步。話雖如此，但即便是諸如推播式行銷──這種客戶一接電話就想掛的行銷手法，只要懂得善用技巧，必能發展出專業性的約訪手法。

接下來，我要分享給各位的密技就是進階版推播式行銷。

最主要的是操作簡單，只需從兩方面著手即可，那就是「有施才有得」的概念與調查客戶的採購時機。

推播式行銷之所以難以推動，不外乎業務員不受客戶歡迎罷了，對於素未謀面的客戶而言，業務員簡直就是來亂的。

而且，這種情況還不僅是新客戶深受其害而已，也可能出現在其他場合。例如參觀某展覽會，手機立馬接到業務員的跟催；交換名片或上網下載資料，推銷郵件便如雪片般飛來等。

特別是沒完沒了的電子報，就算想取消，還要經過一道又一道的手續，最後，只能放棄掙扎，舉白旗投降。

以上的推播式行銷大多由業務員主動進擊，即便只占用客戶一、兩分鐘的時間，也難免惹人嫌。從因果關係來看，客戶動不動就掛電話，或者發送出去的電郵總是沒有回音，難道不是業務員咎由自取？

話說回來，推播式行銷升級以後，便能讓情勢完全改觀，前提是掌握三不原則。那就是不惹人嫌、不亂槍打鳥與不死纏爛打。

更重要的是，在對的時間點出現，成為客戶心目中的「Mr.（Miss） Right」。

沒錯，時機點才是推播式行銷的關鍵。問題是，要如何知道客戶有什麼採購需求呢？很簡單，就是先前提到的「有施才有得」的概念以及調查客戶的「採購時機」。

實際操作模式請參閱圖表11的說明。首先是結果論，也就是從約訪日程反向推演。

從圖表11可知，在敲定訪談日程以前，必須先找出行銷線索。為了確保在對的時機推動業務，必須先摸清客戶的最佳時期與理由，換句話說，就是採購時機與理由浮出水面的線索。如同先前提過的，賽雷布利克斯將之稱為行銷線索。

話說回來，如何發掘行銷線索呢？此時，要透過溝通（訪談）套出客戶的真正想法。

說到溝通方法，最具代表性的莫過於電訪。退而求其次的話，電子郵件或通訊應用軟體（如LINE）也是不錯的選項，除此之外，也有人利用問卷調查。但這種方法容易流於表象，如果照單全收的話，反而會使接下來的業務推廣，錯失客戶真正的採購時機。

反過來說，只要把客戶的底細摸得一清二楚，反而能事半功倍的掌握客戶預計何時開會討論或下單等時程。因此，擅長溝通與推敲客戶透露的蛛絲馬跡，繼而從中發掘事實的業務員才是贏家。

但說來簡單，實際操作起來也絕非心想事成。試想突然來了一通陌生電話，對方又莫名其妙的問東問西，各位做何感想？

相信各位都跟我一樣，無奈的想：「神經病！我招誰惹誰了啊？」這種反應也不難理解。因為只有信得過的業務員，客戶才可能有問必答，那些路人甲乙丙，當然靠邊站吧。

面對第一道關卡，突破的重點就是有施才有得的概念。例如圖表11中的「提供特惠消息」（如好康報）就是其中一例。換句話說，就是根據客戶的需求主動提供各種市場情報，讓客戶對自己另眼對待。如此一來，想從客戶口中探聽出任何行銷線索也就不難。

總而言之，傳統的推播式行銷是死纏爛打也約不到客戶。但升級後，則是「主動提供有利的市場情報，成功掌握行銷線索」。這就是普及版與進階版的差異之處。

如同以上所述，我將藉由橄欖枝（如提供情報或成功案例等）拉近雙方距離的業務手法，稱為「供給模式」。希望各位了解這個訣竅以後，不再像無頭蒼蠅般橫衝直撞，而是懂得有施才有得的道理，適時遞出橄欖枝，讓推播式行銷升級再升級。

（本文摘自今井晶也著《業務學，保證拿下訂單的流程：日本最強代銷公司月月50萬筆數據分析，免糾纏、免口才，年年吸引萬人搶上課》，大是文化提供）

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