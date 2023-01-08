被囚禁9個月歷經苦難 獲救後她為何能選擇寬恕？

「唯有寬恕能實現孩子夢想中的奇蹟：破碎的恢復完好，玷汙的潔淨如初。」──道格‧哈瑪紹（Dag Hammarskjöld），已逝聯合國祕書長、諾貝爾和平獎得主

2002年6月，十四歲的伊莉莎白‧史馬特在猶他州鹽湖城家中臥房遭到綁架。她被囚禁了九個月，綁匪（一對夫妻）把她綁起來，天天強暴她，還威脅她說：如果她敢逃跑，就殺光她全家人。2003年3月，她被警方救出，回到家中。這樣的苦難會使許多人一輩子憤恨難消，但令人難以置信地，伊莉莎白並未如此。她獲釋後不久，便決定原諒綁匪，就算他們對她做了那麼多慘無人道的事──她繼續前行，邁向人生的旅途。

寬恕不會立刻發生，而是一個過程。跟很多人一樣，伊莉莎白從小覺得寬恕很容易，就像她在遊戲場學到的：「有人把你推倒，說『沒關係，我們還是好朋友』的人比較寬大。」獲救返家後，她依然以這種方式看待寬恕，過了許久才明白，寬恕不是你送給別人的禮物，也不是全然原諒發生的一切，而是你為自己做的事。絕對沒理由能為她遭遇的可怕犯行開脫，但她發現可以藉由接納自己的過往，取回屬於自己的未來。

要到努力重新適應日常生活的時候，伊莉莎白才明白，童年的寬恕版本不再適用。她了解有一點非常關鍵：「寬恕不見得要有來有往。那是非常私人的事，不一定要兩個人才能讓寬恕發生。」她了解寬恕的核心是同情：同情傷害你的人；更重要的是，同情自己。她告訴我：「這是在愛自己。是允許自己感受到情緒、允許自己處理那些情緒，就算是憤怒也沒關係。」

伊莉莎白剛回到家時，母親叫她盡量別去回想那段苦難的經歷。綁匪已經讓她身心受創、遍體鱗傷；一再重回囚禁的情境，會讓她繼續受制於他們。她知道繼續生他們的氣無濟於事，既懲罰不了他們，也無法抹去他們對她造成的傷害，只會害自己深陷創傷與憤怒的循環。對她來說，繼續氣憤難平，代表自己永遠快樂不起來：「永遠無法享受人生。」收回自己的人生才是最重要的事，想通這點後，她終於能夠拋開憤怒。

雖然經歷了這麼多，伊莉莎白仍能找到感激的理由。她指出，很多綁架案都是受害者認識的人所為的。她告訴我：「我真的覺得很幸運。綁架、侵害我的是陌生人，因為大部分有類似經歷的人，都認識綁匪。對我來說，我不必跟他們有任何瓜葛。他們自此離開我的生命，這讓一切簡單多了。」就算身處最黑暗的時刻，她仍能看出這樣的微光，這有助於她邁步前行。

儘管對綁匪選擇了寬恕的路，伊莉莎白承認自己仍有掙扎的時候。她表示，不時被憤怒或悲傷淹沒是正常的。她告訴我：「一旦感覺自己再次掉入憤怒或悲傷之中，允許自己經歷那些感受，然後給自己足夠的愛來放開它們，試著擁抱人生，繼續前行。」她建議身處類似境遇的朋友，慢慢來。熬過這些感覺，是每個人必須以自己的步調做的事。只因還感受到那些情緒，就把自己鞭笞一頓，只會更難向前邁進。

伊莉莎白建議，痊癒要從接受開始。「接受你很生氣，接受你受傷了，接受你發生過造成創傷的事。然後，我建議你盡你所能地愛自己。那一刻，甚至不要想寬恕的事，只要試著開始愛自己就好。我想，隨著你對自己的愛慢慢滋長，你就能夠放下身上發生的事了。」

為了增強決心，伊莉莎白常和支持她的人在一起：朋友，特別是家人。他們陪伴她走完寬恕的過程，也在她不進反退的時刻，幫助她重整旗鼓。為自己設定目標，也依靠這群積極、正向的親友，使她不致脫離軌道，尤其是經歷「情緒坑洞」、可能使她備受挫折的時候。「我盡我所能讓生命充滿正向的情感、正向的人、正向的活動。」

讓自己被愛圍繞，也使她遠離那些可能把她往後拉的人。綁匪對她的痊癒毫無助益，她說：「我不想在綁匪的控制陰影下過日子，不論他們是站在我旁邊，還是關在百哩外的監獄。我不想在恐懼中度日，也不想覺得自己必須對每一件事、每一個人擔心受怕。」事情對伊莉莎白來說相當明確：一直回溯綁匪，只會阻止她前進，她不會為了無法改變的過去犧牲自己的未來。

獲救約一年後，有人問伊莉莎白是否已經原諒綁匪？她清楚記得自己如何思忖最貼切的答覆。「我覺得好像突然間明白了什麼是真正的寬恕。我記得，我是這麼想的：『嗯，我已經向前走。我已經放下了，我已經原諒。』」她確實體悟到，寬恕是一種愛自己的舉動，緊抓著過去的創傷不放，只會消耗你目前的情緒空間。她深刻了解到，「愛自己，給自己過充實人生的自由」是向前走的關鍵。她對寬恕的理解是得自「成長與經驗，傾聽其他倖存者的心聲，並經歷一段內省的過程，才終於能夠侃侃而談。」

當原定2024年才能出獄的女綁匪提前於2018年9月獲釋，伊莉莎白向前走的決心再次遭受考驗。雖然備受煎熬，她的寬恕卻未動搖；她多年來如此勤於維繫的自愛已根深柢固。她能夠這般堅強，關鍵也就在她對於自己的愛。「我跟自己的關係非常好，我以現在的我為榮。我的意思是，我當然不完美……當然有很多缺點必須努力改正。但我喜歡現在的我。」

🙑第一次聽到伊莉莎白談寬恕時，我心想：「她怎麼可能寬恕那兩個帶給她那麼多痛苦、徹底改變她生命歷程的人？」但是聽了她如何拋開面臨的恐懼，把焦點擺在自我療癒，我豁然開朗：寬恕，首先，要從自己開始。善待自己，允許自己過完整的人生、你該擁有的人生，是向前走的第一步。伊莉莎白走出黑暗的旅程教我們：寬恕，其實是一種愛自己的舉動。

（本文摘自凱薩琳‧史瓦辛格‧普瑞特著《寬恕的禮物：22則真實人生故事，學習放手、繼續往前走》，星出版提供）

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