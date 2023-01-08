竹科 亞洲第一的科學工業園區

新竹科學工業園區（以下簡稱竹科）的成立並非世界首創，在它之前，美國的矽谷（Sillicon Valley）及波士頓已有成功的科技公司聚落營運，尤其，矽谷運作至今，仍是全球規模最大、人才、技術鏈最完整的科學園區。追根究底，竹科成立構想最早是由當時剛成立不久的「國家科學發展委員會」（簡稱國科會）首任主委徐賢修奉層峰之命，赴美國考察矽谷、波士頓兩大科學園區，籌劃設立。開始時，在行政院蔣經國院長的指示下，由經濟部、教育部與國科會的首長研商，原先經濟部認為應該由該部主導，李國鼎 1977 年 3 月向蔣經國說明後，成立執行小組，次年元月蔣即下令由國科會主持園區業務。1979 年 7 月 23 日孫運璿擔任行政院長時，通過「科學工業園區組織管理條例」，並由蔣經國總統在 1980 年的 6 月 18 日公布此條例後開始實施，同年 9 月 1 日成立園區管理局，第一任局長就由國科會副主委何宜慈兼任，這是官方版的成立過程。

但其實它剛成立時，跌跌撞撞，「曲高和寡」，符合資格可以進駐的廠商，頭一、二年寥寥無幾，筆者採訪的第一年（1982 年），整個園區還空空蕩蕩的，筆直的馬路，栽植整齊的路樹，真像個公園。如果長此以往，中看不中用，會被國會或媒體給批判的，那麼幾年費心規劃、建置的心血豈不白費了？

要知道，竹科成立初期，主要目標是希望帶動台灣工業往研究發展，也就是所謂的 R&D 方向前進，所以對申請進園區的廠商資格，以及一旦入區駐廠後，研發計畫的研擬與執行考核都有嚴格的規定，如果做不到承諾的績效，那麼半途被要求離開園區，是可預想的結果。筆者記得有幾家新創公司始終停留在籌備階段，未能進入正常營運，最後被要求撤出蓋好的標準廠房。

坦白說，以當時台灣幾個崛起不久、略具規模的工業，如紡織、機械、石化塑膠、電子等產業來講，絕大多數都還停留在代工製造、賺取薄利的狀態，先求溫飽生存，逐漸擴大營運產生較大利潤時，才能撥出盈餘進行 R&D。而所謂八大重點科技，也才剛剛推動不久，國外學有專精的優秀人才，應政府邀請及 KT 的號召，回台籌創公司不到十家，這些新創者，他們原在美國大公司做事領薪水，現在得解決創業面臨的「柴米油鹽醬醋茶」等各種營運問題，先得活下去、才有持續不斷的營收，規模大到一定程度才能奢言研發。因此，當時除了聯電、宏碁等少數幾家本地企業營收稍具規模，適度做些研發投資外，還看不出幾分類似美國矽谷的那種蓬勃發展、R&D 掛帥的大氣象。

再看看李國鼎當時正推動的「資訊工業」，多年後成為科技產業龍頭的宏碁、神通、友訊公司，也都剛創業不久，營運項目初期主力還以代理美國半導體產業研發設計的「微處理器」等為主。筆者 1982 年開始跑科技產業時，宏碁已是國內工業界率先重視研發的新創公司，從小教授一號、二號、三號，一直到後來的天龍中文電腦，以及跟朱邦復合作的倉頡輸入法，都屢創新產品、新技術之先。1983 年底宏碁推出亞洲第一台能和 IBM 相容的個人電腦，1986 年設計出亞洲第一台 32 位元個人電腦，都居領先，前者並幫助該公司朝「專業電子製造」（EMS，早期為 OEM 代工）發展，讓宏碁每年數倍成長。還記得筆者 1987 年寫的一本書《高成長的魅力》，特別訪問施振榮及幾位共同創辦人葉紫華、黃少華、邰中和、林家和等人，描述宏碁前十年創業成功的故事，因宏碁那時候已是台灣家喻戶曉的優秀電腦公司表率，頗具知名度，因此拙作當年還入住暢銷書的行列。

宏碁後來以自創品牌進軍全球，其 Acer 品牌形象資產在 90 年代還曾創下十幾億美元的紀錄，創辦人施振榮連續幾年都成為亞洲唯一入榜美國《福星雜誌》的「全球 Top20 最具影響力人物」，自然也是台灣科技產業，最具代表性的模範企業。也因它的入駐竹科園區，成了「魚幫水，水幫魚」，壯大它自己，也壯大了園區第一個十年的營運規模。

描述這些場景，無非就是說明新竹科學園區成立的前二年，為何「門可羅雀」？對李國鼎而言，經過赴美演講、座談、邀請的系列努力下，總算有幾批海外學人專家進入園區創業，有做通訊產品的台揚創辦人王華燕、謝其嘉來自美商 HP、做掃描器的全友王渤渤來自美商全錄，另外，三家半導體公司華智、茂矽、國善的核心創業夥伴，則來自美商 IBM、惠普、德州儀器、英特爾等一流高科技公司。

尤其後述三家半導體公司，當時都缺大筆資金用來買設備做生產，這種急迫感催生了「台積電」不在話下（參見本書第四章 4.2 節訪問張忠謀）。可見，要催生一座科學園區容易，但是要真正能夠讓它正常營運、產生巨大營收，進而形成一個扎實的產業供應鏈，談何容易？這就是孫運璿院長、李國鼎政務委員兩個人當時面對的問題。

後來，KT 聽了石滋宜的建議（參見本書第四章 4.2 節訪問石滋宜），不要求進駐廠商只做研發，開放讓他們也可以設立製造工廠生產產品。這樣的建言，企業界也陸續有人向 KT 表達，KT 聽進去了，並做適時的修正，這個改變，導致後來個人電腦暨周邊產品廠商紛紛進駐。就這樣，先求量產，創造大量營收，有了好利潤，再要求一定比重做研發，就成了 80 年代管理局核准廠商進入園區的依據。

在此前提下，本土第一家由工研院電子所技術移轉，1980 年成立的半導體公司聯華電子，配合後來消費電子晶片的暢銷，擴充園區自建廠房生產規模，加大生產消費 IC（晶片），連續幾年大賺錢，開始大力投入研發。

所以，這個策略的改變讓園區活絡起來，80 到 90 年代，竹科是個人電腦與電子廠商撐起一片天的階段。後來 90 年代末，電腦、周邊產品供應鏈逐漸移到中國大陸的廣東、蘇州一帶，台積電、世大、華邦等半導體大廠分別成立。2000 年後，則由半導體及光電面板兩大產業鏈替代，成為竹科園區的主流產業，近年則由於台積電這艘航空母艦年年高成長，上下游的 IC 設計業與封裝測試業跟著壯大，已成為北中南科學園區最大的產業，2021 年營收高達 2 兆 7119 億元，反而電腦暨周邊產品因大多數供應鏈遷往中國大陸，營收僅剩 1636 億元。（參考表 3.6.1、表 3.6.2）

這裡要特別提的是，聯華電子在那個階段，創造了 IC 設計公司的兩大生態主軸，橫軸是發展涵蓋通訊、電腦、消費電子三大應用領域的晶片設計線；縱軸則是深入單一產品功能的深化、技術演進，以及晶片製造的垂直供應鏈。多年來，它培養分出去許多家 IC 設計公司，譬如「聯」、「智」字輩的 IC 設計公司。聯發科當然是最有名的創業具體作，發展至今，它的市值已超越母公司聯電。我們在談論台灣今天能成為全球第二大規模的半導體產業聚落，甚至於是第一大的晶片生產供應鏈，不能不感謝曹興誠、宣明智早期帶領聯電集團，創造了台灣半導體垂直供應鏈的創業平台，讓台灣在晶圓代工產業獨步全球之外，又促成了 IC 設計公司創業熱潮。幾十年下來，居然有上千家深入各個領域，開發各種利基功能的 IC，不少後來上市櫃的晶片設計公司，都是蹲十數年下的研發功夫，才開發出市場熱銷的產品，研發在半導體上游設計產業，成了重中之重的營運重心。

經過三十餘年後，今天散布台灣北中南三大科學園區，近千家廠商，R&D 的投入，已成了每家廠商創業之初必有的共識，不管是精密機械、自動化產品、生物醫藥或 3C（通訊、電腦、消費電子）廠商，要到科學園區設廠，沒有高質量的研發團隊及計畫，不要說得不到園區管理局的批准，光是募集創業資金、組成創業團隊的第一階段就通不過呢。

也許精明的讀者諸君有人觀察到，為何以生產為導向，產值年營收已達 3、4 兆元台幣規模的科學工業園區，主管單位是科技部（現改名為國家科學及技術委員會，簡稱國科會）而不是經濟部？筆者 30 年前在《工商時報》寫過一篇專欄，也提出這樣的質問，文中建議屬性是產業研發導向的工研院，應該從經濟部手中轉為國科會來主管，然後科學園區既然生產為重心，研發次之，宜由經濟部主管。然而，基於前述的歷史背景因素，科技教父 KT 向蔣經國呈報的結論中，已把它歸納責成國科會主管，經濟部長也就不好再力爭。形成今日同樣是生產、出口為重心的科學園區、一般工業，卻分成不同兩個部會負責的奇怪現象。

科學園區的發展是 1979 年從新竹園區開始，1995 年成立台南科學園區，2002 年台中科學園區成立，另外，周邊地區隨後擴大建置，包括：竹南園區、龍潭園區、宜蘭園區、新竹生醫園區、銅鑼園區等五個，連同竹科本區共六個園區，都隸屬竹科，而台中科學園區除本區外，也陸續成立后里園區、虎尾園區、二林園區、中興新村研究園區，歸中科管理局管轄。南科目前除本區外，還有路竹園區及興建中的高雄園區。 從表 3.6.1 可以看出，自從新竹科學園區成立 45 年以來，每 10 年的營運成長都以倍數計，1990 年時竹科園區營業額還是 655 億元而已，2000 年將中科、南科園區營業額併入計算，已逾台幣 1 兆元，2010 年竹科、中科加總也有 15645 億元的營收規模，績效、成長十分驚人。1995 年以前，竹科園區以電腦及周邊產品為主，90 年代末隨著主力廠商宏碁、廣達、仁寶、和碩、緯創移至中國大陸的深圳、蘇州、崑山一帶，整個供應鏈也跟著遷移至大陸。 一直到 2015 年，大陸這些地區包括人工薪資、保險、退休準備金等，加總起來、成本與台灣比較相差無幾，又加上 2017 年起川普當選美國總統後，掀起了美中貿易及高科技管制的戰略競爭，使得台商從 2019 年起，陸續將較高階的電腦及網通產品移回台灣，一部分流往科學園區生產，所以台灣反而坐收漁翁之利，近三年各園區、全國各工業區都呈現兩位數的成長率。到了 2021 年，橫跨北中南各地的科學園區（參見表 3.6.1）總計營收已超過 3.7 兆億台幣，以全台灣各縣市工業區大大小小上百個來作比較，三大科學園區加總的廠家數目一千多家（1071 家），總產值居然創造如此巨大營收，孫運璿、李國鼎兩位大老如果天上有知，一定會為這麼成功的工業政策，造福全台灣、享譽全世界，感到非常欣慰。 新竹科學園區成立42年以來，帶動台灣科技與經濟發展。圖／中時報系資料照

（本文摘自王百祿著《學李國鼎做事：推動台灣工業發展的關鍵人與重要事》，時報出版提供）

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