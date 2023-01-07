股市動物園 牛、熊、黑天鵝、灰犀牛代表什麼？

在股市中，除了之前提過的老鷹、鴿子、貓頭鷹之外，我們還常聽到4 種動物—牛、熊、黑天鵝、灰犀牛，牠們各有不同的代表意思，你分辨得清楚嗎？接著就讓藍白拖主力教你看懂這些股市動物名詞。

牛

「牛市」這個名詞相信你一定聽過。牛市又稱多頭市場，它是指投資人看好市場，紛紛進場。會有這個說法，是因為牛攻擊對手時，會用牛角將對手往上頂，如同股市行情往上。

熊

相反的，用來指投資人對市場抱有悲觀的想法，預期未來股價會下跌，看壞股市前景，則稱為「熊市」，又稱為空頭市場（按：當股票近期低點漲幅超過20％，即代表進入牛市；如果股票近期高點下跌超過20％，即進入熊市）。之所以有這個說法，是因為熊在攻擊對手時，會以熊掌向下拍擊，就像股市下跌一般。

黑天鵝

常見的天鵝都是白色的，他們是源自於歐洲的白天鵝。然而有另一種天鵝羽毛是黑色的，因為一身黑而被稱為黑天鵝。黑天鵝的家在澳洲，18世紀時的歐洲人航行到澳洲後發現他們時大為震驚。

在歐洲人的認知裡，天鵝一定都是白色的，不可能存在其他顏色，然而到了澳洲之後，這個想法卻完全被顛覆了。之後凡是超乎認知或是被認為不可能發生的事情但又實際發生了，就被稱為「黑天鵝事件」，或直接說這件事是「黑天鵝」。

股票跟債券有漲有跌，整個金融市場會隨著央行利率的起伏而波動，這再正常不過。黑天鵝之所以會被投資人關注，是因為它會破壞金融市場原有的波動與節奏。

舉例來說，2020年新冠疫情爆發以前，整個金融市場在2008 年次貸風暴後進行貨幣寬鬆救市已久，2016 年到2019年間美國曾努力升息，試著把過去撒出去的鈔票收回來。2019年8月由於中美貿易戰引發市場的擔憂，美國進行小小的降息給市場調適期。

然而時間到了2020年新冠疫情大爆發，全球瞬間陷入恐慌。為了舒緩疫情對社會與金融市場的衝擊，各國央行都進行降息、發放補助等刺激經濟的政策，深怕疫情毀了好不容易被救活的景氣。

原本市場預期在經濟持續成長下緩慢升息的步調，一瞬間變成經濟急凍、金融市場游資（按：投機性短期資本）氾濫又戒慎恐懼的詭譎氛圍。對投資人來說，最害怕的莫過於未知，尤其是無法預測且不知如何應對的變數。黑天鵝恰恰符合超乎常理且難以預測的未知特性，因此每當市場有什麼風吹草動時，就會出現各種潛在黑天鵝的說法。

灰犀牛

犀牛都是灰色的，為什麼要特別稱呼牠為灰犀牛？因為指的是非常有可能發生的重大風險，但因為沒有立即發生而被人們忽視。灰犀牛就像一顆不知道倒數秒數的定時炸彈，只因為它還沒爆炸，就被人們輕視，覺得不用杞人憂天急著處理。

灰犀牛的概念與黑天鵝不同，黑天鵝強調無法預期與未知性，但灰犀牛卻是幾乎已知的風險。正如同大家都知道犀牛是灰色的一樣，這個事件的風險大家都非常清楚。然而因為有所了解而輕視了可能帶來的損失。這種已知有害卻被忽略的情形就被稱為灰犀牛。

就如大家都知道氣候變遷會使得海平面上升，同時也影響自然環境導致許多生物滅絕。然而氣候議題從1992年就有國際性的公約出現，但至今暖化與汙染等問題仍在。

氣候議題在經濟發展與政治考量上往往都是被忽視的，僅有重大天災發生時能短暫重獲關注。像氣候變遷這樣的問題就會被稱為灰犀牛，大家都知道會如何發生，但尚未正面積極處理。

（本文摘自藍白拖主力著《做股票就像穿藍白拖》，大是文化提供）

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