股票抽抽樂成本只要20元 不可不知新股投資風險

除了證交所和櫃買中心掛牌的上市、上櫃股票之外，還有許多種類的股票都可以進行買賣。和上市、上櫃股票最貼近的，就是櫃買中心負責監督的興櫃股票。興櫃股票同樣可以透過電腦軟體、手機App 和打電話給營業員等方式下單，但在交易時段以及交易單位上稍有不同。

興櫃股票和上市、上櫃股票一樣都是9:00開盤，但可以持續交易直到15:00。除了交易時間更長之外，興櫃股票的買賣單位也不同。

上市、上櫃股票包含整張與零股兩種交易模式，投資人可依照各自的需求選擇操作，並在不同的手機與電腦畫面進行下單。

然而在興櫃股票當中，整張和零股交易是合併在一起交易的（見圖2-24），下單時是在同一個介面上輸入想要的交易條件，只需在交易單位上選張數或股數就好。

但正因為整張與零股的下單畫面相同，在買賣興櫃股票時必須特別注意，避免弄錯交易數量單位。

圖2-24 興櫃股票下單時，要留意下單的單位。 資料來源：富邦證券。

還有興櫃股票也不能現股當沖，也就是不能當日買進、賣出相同張數的同一檔股票。

另外，需要特別留意的是，興櫃交易市場不存在漲停、跌停的規定，簡單來說，興櫃股票可以一天直接跌到歸零，也可以漲到無法無天，這樣的特性也使得興櫃股票的交易風險比上市、上櫃股票還要高。

舉例來說，假設9:00以每股300元買進一檔上市、上櫃股票，若10:00股價跌至280 元，投資人可以選擇先把股票以現股當沖的模式賣出，馬上停損（就算沒停損成功，今天最多也只會跌到跌停板）。

然而同樣的狀況，若買進的是興櫃股票，不但買進後不能當天賣出停損，股價還可能從300元直接跌到0元。

圖2-25 上市、上櫃股票和興櫃股票交易制度比較圖。

上市、上櫃和興櫃都是針對廣大的投資人，建立了完整的交易方式與規則，只要開立證券交易的帳戶都可以參與買賣。但有一些股票並沒有經過證交所或櫃買中心的監督與交易，而是直接在股東之間透過非官方的網路系統，或私人介紹買賣雙方而進行交易。這樣的股票許多人稱為未上市股票，也就是未公開發行的意思。

由於未公開發行的股票缺乏有制度的交易模式，也沒有具規模的撮合者來媒合買賣雙方（證交所和櫃買中心不處理未上市股票的買賣），故在交易上非常不便且缺乏保障。

股票抽抽樂，中獎率比樂透高

除了未公開發行的股票之外，還有一種介於已公開發行跟未公開發行之間的股票，稱為IPO，可稱為新股掛牌（首次公開募股）。這類的股票在正式掛牌開始買賣之前，依規定必須提供一定比率的股數給投資人申購，因此稱為「股票申購」。

由於通常申購價格會低於市場上流通股票的價格，且參加抽籤的成本只有20 元，比買大樂透還便宜，雖然中籤率略低，約1％左右，但也高於大樂透三獎的0.001％，所以常會吸引超過該比率股數的投資人登記。

為了公平起見，就必須由證交所的電腦隨機抽籤，決定哪些投資人可以認購，所以又可稱為「股票抽籤」。

股票抽籤時會規定每個人可認購的張數，大都是每人1張，但偶爾也會有2張、3張，當規定每個人可申購多張，如3張時，投資人就一定要申購3張，不能因為錢不夠，只想抽1張，這樣是不行的，規定多少張，就是要申購多少張。

此外，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

第一個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

第二個風險就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

舉例來說，八方雲集（2753）在2021年8月30日至9月1日公開申購，申購價為155元，外界一片看好，9日掛牌後，當日股價最終以167元作收，之後股價持續下跌，14日時最低更跌至149元，跌破承銷價，當時網路一片哀嚎。

以上這兩個新股申購風險都是投資人必須特別留意的。

如果想參加抽籤，最基本的必須要有台股帳戶，接著到證券商交易平臺中的「股票申購」查看，目前有哪些股票有開放申購。申購的內容務必要看清楚，如扣款日、抽籤日、還款日、撥券日期等，如果確定要參加申購，再按「申購」鈕即可。

圖2-26 股票申購時的操作步驟。資料來源：富邦證券。

請務必要在扣款日前將足夠的款項（除了申購價外，還要額外多加20元手續費和50元中籤郵寄費用）存入帳戶才能參加抽籤。以上頁圖2-26為例，假設藍白拖要參加華孚（6235）的抽籤，那就必須在10月24日之前存入28,070元。

28,000＋20＋50＝28,070（元）

若是未中籤，就會在10月26日扣除20元手續費後，退還28,050元。若是中籤，則會在11月2日將股票撥入集保帳戶。

由於新股掛牌後的前5 個交易日並沒有漲跌停的限制，如果有抽中股票，建議在撥券當天就可以考慮賣掉，畢竟錢進口袋才是真的賺。

看到這或許有人會想說：既然是用抽籤的，為了增加中獎機會，那就多開幾個證券戶來抽不就好了？這樣是不行的，每檔新股（或現金增資股票），每人每次只能提出1個申購的申請，如果多家重複申請會被全部取消。

前面曾提到，現金增資也可透過申購購買，所謂的現金增資，簡單來說就是公司缺錢，為了得到現金而發行更多的股票。

缺錢不見得都是壞事，有時公司想拓展新的業務或研發新技術，也會需要資金，投資失利或營運虧損也會需要錢，因此看到現金增資時，可以先去研究一下原因再來判斷好壞。

參與現金增資的方式有兩種，一種跟前面所說的IPO一樣，透過抽籤來進行，另一種則是股東的優先認購。

優先認購針對的是已經是這間公司的股東，意即：既然你都已經投資我了，要不要投資更多呢？公司會提供既有股東插隊的權利，他們可以不用抽籤，直接繳錢取得現金增資的股票。

現金增資的股票跟舊的股票一樣嗎？在會計學以及公司登記上是不同的，現金增資後舊的股票會揉掉丟垃圾桶，再用印表機印出新的股票發給股東。

然而在實務操作上，股票名稱、代號等資料都不變，對投資人來說取得現金增資的股票，跟自己既有的股票其實是一樣的，只會看到股數增加，而不會看到不同種的股票出現。

（本文摘自藍白拖主力著《做股票就像穿藍白拖》，大是文化提供）

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