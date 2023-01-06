半導體下一個劇本在哪裡？未來搖錢樹是光線？

全像投影只限於「看」，我們有辦法摸到全像投影嗎？科幻小說《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）裡出現的嬌伊（Joi），是全像投影的人工智慧。在電影裡，她是最尖端技術的產物，不用光源就能自行存在，但還是無法觸摸，因為光就是光。

目前為止，我們看到以腦機介面為首的各種虛擬實境研究，在這裡，我們可以思考一下「看」的意義。愛因斯坦從小就想看停滯的光，他16歲的時候幻想，如果能追上光的速度，就能看到停滯的波動，後代稱之為狹義相對論。光在真空下移動的速度是每秒30萬公里，如果拍下愛因斯坦所想像、捕捉瞬間的光，那會是什麼景象？

也許有些人會覺得，這種好奇心對我們的生活毫無用處，無法理解為什麼有些人堅持要測量更小的物體、更短的時間，還會高聲反問，怎麼不專注於開發現在用得到的技術。

1998年，物理學家利昂．萊德曼（Leon Lederman）因為發現緲微中子而獲得諾貝爾物理學獎，我想告訴這些人，關於他的故事。

有天，萊德曼上臺演講，主題是物理學，在演講過程中，有人舉手問了一個非常挑釁的問題：「您有看過原子嗎？如果沒看過，怎麼能夠講得那麼有自信？」如果是一般人，應該會覺得提問者很沒禮貌而生氣，但萊德曼認為他的提問很有道理。

仔細想想也對，完全沒看過的東西，怎麼能如此肯定呢？不僅是他自己，所有科學家都是這樣，沒有人實際看過原子，但儘管如此，原子確實存在；也就是說，雖然沒看過，但知道它的存在，就是因為這樣，所以才更想親眼看見。也許萊德曼發現緲微中子，也是受到這一點影響。光也是一樣，我們都知道光同時具有粒子性和波動性，許多現象都證明了這一點，不過，沒有人親眼見證過光的這種性質，所以才更想看見。

不過，有一個研究滿足了我們的好奇心。2020年12月，美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）研究團隊發表一篇主題為「拍下光的快照、讓光停止、利用光來改變物質特性」的研究，成功登上《自然》。

該研究團隊擅長以顯微鏡觀測非常快速的事物（ultrafast microscopy），舉例來說，他們能用自製的電子顯微鏡，測量在330阿秒（按：一種時間的國際單位，為10-18秒）的瞬間，固體表面發生了什麼事。順帶一提，1阿秒為100京分之1秒，不過這次的研究是在比阿秒長1,000倍的飛秒單位，觀測光如何移動。

研究團隊捕捉到20飛秒內的移動，並將其視覺化，畫面非常精細，如果能使用這項技術，就能以光操控原子，若用於半導體上，就能讓開關等過程快上非常多。光，是所有技術的核心，原因很簡單，幾乎所有的科學和工程都利用光來測量並觀察。現在，我認為社會大眾也將感受到透過光來「看」的意義與價值。

不過，除了看到光之外，有可能摸到光嗎？我很確定這是連愛因斯坦都無法想像的領域。2016年5月，日本筑波大學研究團隊將可觸摸的全像投影，發表在《美國計算機學會圖形學彙刊》（ACM Transactions on Graphics）上。

2D影片是顯示器射出光線或在螢幕上成像，但完美的3D影片，只要發射光線就會出現在空中。想像一下，大概就是現在手上沒有任何裝置，就出現3D影片的狀況，這麼一來，就能自由的看到前、後、左、右、上、下等各種角度，而且完全不需要螢幕，比前面說明的全像投影技術更為先進。

如果這件事可行，只要把空氣分子換成電漿（plasma）發光就行了。電漿就是將氣體加熱後，使原子和電子分離的狀態，我們所熟知、最代表性的電漿狀態氣體是太陽，太陽不就真的浮在空中，以龐大的能源發光嗎？不過，日常生活要怎麼使用這種狀態的全像投影？如果放在手上，不就被燒得連骨頭都不剩了嗎？

研究團隊用飛秒雷射解決這個問題。飛秒雷射就是字面上的意思，飛秒，也就是1,000兆分之1秒為單位的雷射，通常是對觀察物體射出10至50飛秒的雷射光，然後分析反射出來的光，再觀測那瞬間觀測對象如何移動和變化。

這時的重點在於極短的時間，也就是說，如果以飛秒雷射，對空氣照射極短的強大能量來製造電漿，那麼就算摸了也不會受傷。這就好比以手掌往錐子尖端壓下去，手掌可能會被刺穿，但如果只是輕輕拍，就只是感覺有些疼痛而已。簡單來說，就是同時刺激視覺和觸覺，如果是這種程度的全像投影，就能傳遞出比看還真實的感受。

現在持續研究的虛擬實境、擴增實境與全像投影，其核心都是光，如果能順利進行，我認為在10年到20年後，就能成功商業化。如果是經常關注我的YouTube頻道的訂閱者，就會知道我很常提及相關研究，其原因很簡單，這些技術在未來都會變成錢，而且不只有我這樣想。

韓國電子通信研究院發行的書中，有一個段落寫著：「我們的研究團隊正搭配目前國家的戰略計畫，研究虛擬實境與擴增實境，這麼說來，我們將面對的現實是什麼？以現在的時間點來說，似乎是全像投影。」

三星電子也不是笨蛋，私人企業不會製造無法生財的技術，還自豪的發表全彩全像投影影片。如果發表的影片有這樣的水準，也許內部研究也已經進展到一定程度了。

帶領日本筑波大學研究團隊的教授落合陽一，在2017年5月創立開發超聲波音箱的公司Pixie Dust Technologies，其官網首頁寫著：「我們將事物的型態轉換成空間，提供使用者魔法般的體驗……我們正在開發能解決各種問題，並透過空氣傳遞資訊的技術。」

光看這句話無法判斷，但可以得知他們正在研究中。實際上，日本在全像投影的領域領先全球，市場調查機構Global Market Insight 表示，2024年亞洲最大的全像投影市場將會在日本。日本在全像投影領域嶄露頭角有許多原因，應該也受到成人產業的影響，畢竟，無論是何種技術，終究都會被應用在滿足人類慾望的領域上。

拋開技術研發失敗的風險，在各種規定之下，也要考量大眾觀感。不過，成功屬於勇於挑戰的人，韓國網際網路公司Kakao董事長金範洙，在2007年離開韓國IT公司NHN時，引用德國著名思想家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）的話，表明他的決心：「船隻停在港口時最安全，不過那並不是船隻存在的理由。」

我堅信虛擬實境將成為未來的搖錢樹。如果有人問我，10年至20年後，什麼技術會帶領創新，我會說是虛擬實境，如果可行，我甚至也想創業，做相關事業看看，雖然這條路風險會很高。

半導體的下一個劇本，在哪裡？

▲2018年日本近畿大學研究團隊以奈秒為單位，拍下冬天反射的光，是前所未見的創舉。圖／大是文化提供

自從發現光具有波動性和粒子性後，世界就被機率支配。愛因斯坦曾說：「上帝不會擲骰子。」但他終究說錯了，神也無法同時知道微觀世界裡，粒子正確的位置與速度，不過，現在已經發表能捕捉到粒子的研究了，也就是說，我們已經成功拍下同時是粒子也是波動狀態的光，並以肉眼看見這個東西。科學技術沒有不可能，這也是我們期待「下一個劇本」的原因。

（本文摘自權順鎔著《半導體，下一個劇本： 領先一奈米就領先全世界，文科生也能秒懂，入門變內行，股票投資買對上下游標的。》，大是文化提供）

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