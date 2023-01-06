不當轉嫁者！百事首位女執行長： 簽文件前掌握背後細節

編按：從 2006 年到 2018年，作為百事公司的首席執行長與董事長，盧英德是「有目的性的績效」的首席架構師，具有先見之明的戰略思維、對消費者行為的洞察力以及在管理龐大的全球勞動力方面的智慧，使她成為全球最受歡迎的企業家與政府顧問之一，也被尊為女性和移民的榜樣。本文摘自新書《 完整的力量：百事公司傳奇執行長談工作、家庭和未來》。

我在百事公司的工作基本上是無止盡的。我從不曾在晚上睡覺前心想：「我明天該做什麼？」我總是趕上進度、回答問題、向前邁進。我有一次在週五晚上飛到莫斯科，協助一支年輕的歐洲團隊，為他們想進行的某個俄國併購案建立令人信服的邏輯。兩天後的週日下午，我在登機回家時感嘆地說：「你們知道我放棄了我的週末，大老遠飛到莫斯科幫你們準備下週五要給我看簡報嗎？」



「我們知道，」有一位回答。「感謝你當盧英德，我們的老師。現在我們對於如何面對總裁及財務長，盧英德的超高標準，感覺好多了！」



同樣在那些年，我開始對百事公司的整個資訊系統，進行一場大型整頓。這個企劃案源自於一場危機。二○○二年春天的某一天，菲多利的訂購系統當機，我們必須在忙碌的陣亡將士紀念日週末即將來到時，雇用數百名臨時員工來處理訂單。未消化訂單堆積如山：在假期的高峰，菲多利每天會收到超過十五萬筆的訂單，光靠人力根本處理不完。我們拿傳統系統來應付，而大部分知道它們如何運作及如何維修的人都退休了。我們不得不找出其中一些人，請他們過來



我們在百事公司有很多像這樣的系統，越來越不可靠且維修昂貴的單項技術。身陷這種困境的不只有我們而已。許多大公司也面臨相同的問題，而且為了支付技術升級，他們必須把一次性的收費和持續成本分開，如此一來，這些花費會被視為臨時性，不會影響到基礎營業收益。

我的結論是，我們需要能夠處理百事公司成長的一整套全新企業系統，這項重大投資會觸及到我們營運的每個部分。我們需要為百事公司定調，最先進的資訊技術是我們的成功核心。我想解決這個問題也包含了個人因素。新的聯邦財務條例，《沙賓法案》要求財務長及執行長每年簽署文件，保證他們公司財務完善。我告訴史帝夫，我們需要健全的資訊科技系統，才能安心地簽名。



史帝夫不太想這麼做。這會花費很多金錢及時間。但是他告訴我，假如我能找到資金，我就應該去做這件事。有好幾個月的時間，我和資訊技術部門及外部顧問合作一項計畫，在五年期間，每年花費三億美元，總計是十五億美元，而這只是第一階段。兩個月後，我的辦公桌上放了一份長達二十五頁的核准文件，詳述了完整計畫。

有二十個人已經簽名了，我是倒數第二個需要核准這份文件的人。史帝夫是最後一個。我知道當他看到我的簽名時，他也會照做。

我不能這麼做。我無法在我尚未完全了解這麼技術性的內容時，便正式核准十五億美元的資本支出。所以我就按照我的老方法，開始做功課。我買了所有我找得到的企業系統、程序圖、資料倉儲及主資料管理方面書籍。在接下來的六週，包括十二月及新年假期，我全部看完了。我取消了我們的印度年度旅行，家人雖然抗議，但是也不得不接受。到了一月，我帶了一份問題清單回到團隊上，他們回答為每個問題之後，我就簽名核准了這項花費。我們花了超過七年的時間建置這套系統，資金則是來自賣掉百事公司在我們的上市裝瓶公司所擁有的部分股份。

我認為領導人在簽署任何文件之前，需要了解他們核准內容背後的那些細節。這和信不信任替你工作的人無關，而是關乎基本的責任。別當個「轉嫁者」。

武想替我工作的人最後會感激我看過他們送給我的所有內容，這既是尊重他們以及他們的工作，也因為它是我的責任。我知道我用問題把別人逼瘋，不過這是我的工作。我希望能做得徹底。

但是把我的皇冠留在車庫的事呢？



（本文摘自盧英德著《完整的力量：百事公司傳奇執行長談工作、家庭和未來》，聯經出版提供）

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