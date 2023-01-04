迎戰通膨！投資三分法已歷經二千多年考驗

多樣化：切勿將所有雞蛋放在一個籃子裡！

積極保有自己的錢，從未像現在如此重要。作為一個投資者，現在重要的是在投資標的以及儲存方面設定正確方向。不幸的是，大多數德國人在投資上相對單調，主要標的為人壽保險、里斯特年金、呂魯普年金產品等紙資產，以及通常有債務負擔的房地產。在德國是缺乏金融情報的。我還是呼籲安排一個關於此主題的學校科目，我也為此開闢了YouTube 頻道（youtube. com/marcfriedrich7）來推廣金融教育。因為只有了解貨幣體系、背景及週期，才能進行反擊，並正確定位自己。

我再問你一次：你會去賭場把所有的錢，甚至是額外借來的錢全數壓注輪盤上的23 號嗎？應該不會，不是嗎？但大多數德國人正是以這種方式進行投資。他們把所有雞蛋放在一個籃子裡，也就是主要放在房地產上。由於房價已經達到歷史高點，他們不得不為這個房產背上巨額債務。無論是工作還是健康，財務或伴侶，都不能發生任何問題，否則房地產很快就會消失， 但債務仍然存在。你應該避免這種集群風險。

投資三分法已歷經二千多年的考驗：三分之一投資土地，三分之一投資黃金，三分之一投資房地產。

我把這個投資方法稱之為松鼠原則（Eichhörnchenprinzip）或根基策略（Wurzelstrategie），這是我從大自然中得到的啟發。一棵樹只有根部才是穩定的，它深深伸入地下。一隻松鼠只能靠藏在不同地方的補給品度過嚴寒的冬天，因為牠的同類可以追蹤牠並清空牠的倉庫。如果松鼠將辛苦蒐集的所有堅果和種子都埋在一個洞裡，然後這個洞又被另一隻松鼠發現，這對第一隻松鼠來說無疑是致命的。而這正是你處理資產應該採取的方式。你必須擁有多種資產以及多個儲存位置。如果一個支柱斷裂，你的處境還是穩定的。但此時，你的資產（無論多少）除了受到稅收和通貨膨脹的威脅，還有來自徵用的風險。現在擁有廣泛的財務基礎，並為以前任何人都無法想像的事件做好心理準備，比以往任何時候都更加重要。這就是我所說的典範式轉變。但什麼才是完美的資產保護呢？我將在下一節專門為你說明。

最有效的資產保護

什麼是保護資產的最好方法？你應該如何定位自己？我根據自己所知為你整理下列內容，並強力推崇深具潛力的第一至三點，請你務必銘記在心！

（1）最多20% 比特幣

對每位想投資加密貨幣的投資者而言，比特幣是基礎，也是最重要的先行指標。如果你對加密貨幣沒有把握或仍心存疑慮，那麼建議你只買比特 幣，而且務必以自己覺得安心的金額逐步加碼，無論是50 歐元還是5,000 歐元。由於一枚比特幣可以分成一億份，你也可以購買0.003 枚比特幣。舉例來說，如果你想購買1,000 歐元的比特幣，請分成數次進行，也就是把它劃分為數個投資步驟。由於比特幣是一種波動性和新興資產，有時也會大幅 下跌，因此，採取五批各200 歐元的投資方式，並立即投資第一批的200 歐元，如此一來，如果價格繼續上漲，你就可以跟著獲利。接著，每當比特幣價格下修時，你就逐步投資另外四筆200 歐元的資金。如此一來，最後就能得到一個漂亮的平均價格。

建議使用德國供應商bitcoin.de、Bitwala 或美國公司Kraken.com 等交易所或市場。一定要記住，你永遠都要依賴這些中介機構，這些公司會幫你保管比特幣。當你「提取」出比特幣時，你才是唯一的所有者，而且只有你才有資格接觸它（自己管理私鑰，比特幣才真正屬於你！）。你帳戶裡的錢也是如此。帳戶裡的錢屬於銀行而不是你，從法律的角度來看，只有當你將錢領出並放入保險箱或塞在床墊下時，它才是你一個人的，並且不能再像在帳戶中一樣從你那裡拿走。為了取得比特幣，你必須購買一個硬體錢包，並將比特幣的密鑰儲存其中。

如果你希望加密貨幣領域的投資組合多樣化，可以從一萬多種不同的加 密貨幣中進行選擇。但經過深入分析後，實際上只有少數可以被視為投資 標的。許多加密貨幣都是高度投機性的。在這方面，始終存在「使用情境」（Use Case）的問題，也就是各種「硬幣」實際可提供的附加價值。而這正是99.9% 的加密貨幣失敗之處。因為它們大多數是為使開發人員致富而創造的核心硬幣。

具有潛力且適合作為投機性投資組合的加密貨幣包括以太坊（Ethereum）、卡達諾（Cardano）、萊特幣（Litecoin）、門羅幣（Monero）、艾維（Aave）、鏈克（Chainlink）、波爾卡多（Polkadot）、Uniswap、雪崩協議（Avalanche）、Zcash。無論選擇何種加密貨幣，比特幣（90%）應該是你的貨幣投資基礎。

另外，還要確保買對比特幣。從真正比特幣中分離出來的變體眾多，它們被稱為比特幣現金、比特幣黃金、比特幣鑽石等。即使目前比特幣的價 格看起來很高，別擔心，你可以只買一個一億分之一的比特幣，也就是一個中本聰，它的價格不到1 美分。由此可見，實際上每個人都可以投資這種民主、去中心化和革命性的新貨幣。別再以價格太高當做藉口。（另請參閱「比特幣」一節。）

（2）最多30% 的貴金屬（黃金、白銀及鉑金）

對於保守的投資者：

• 黃金：60% 到80%。

• 白銀：15% 到35%。

• 鉑金：最高5%。

對於稍具勇氣的投資者：

• 黃金：15% 到30%。

• 白銀：50% 到75%。

• 鉑金：最高15%。

黃金仍然免徵增值稅，因此金幣和金條也都適合投資。硬幣的優點是它們多數代表一種官方通貨，所以我更喜歡它們。

白銀須繳納19% 的增值稅，這個規定實際上也適用於硬幣。然而，對進口硬幣有一個特殊的稅收規則，需繳納7% 的進口營業稅。只有經銷商隨後提高的附加費用需繳納19% 的增值稅，所以，購買這些所謂差額課稅硬幣（例如加拿大楓葉金幣）時，最終通常會產生約8% 的附加費。

金／銀條：我們推薦來自德固賽（Degussa）、瓦爾坎比（Valcambi）、優美科（Umicore）、海夫納（Haeﬀner）、賀利氏（Heareus）和瑞士銀行的金條和銀條。

硬幣：建議投資以下金幣與銀幣：舉世聞名的克魯格朗（Krügerrand）、澳洲袋鼠金幣或鴻運金幣、加拿大楓葉、維也納愛樂、英國索維林（Souvereign）及瑞士弗雷內利（Vreneli）（僅限金幣）。對於銀幣，我將焦點放在加拿大楓葉，因為自2018 年以來，這枚硬幣開始採用一種名為「Mintshield」的特殊製造工藝生產，可防止銀氧化。

鉑金和鈀金也能像金條和硬幣一樣購買。在增值稅方面，它們與白銀相同，19% 的增值稅是正常的，但對硬幣還適用更優惠的差異稅。

另外，你可以購買有實物支持的ETC，也就是在交易所交易原物料，以節省增值稅。那些財力較雄厚的人也可以考慮購買並儲存在一個所謂的免稅倉庫中。

切勿投資外來貨幣和特價品，特別是來自網際網路的優惠。貴金屬沒有便宜貨！我的投資經驗法則是，如果某件事聽起來好得令人難以置信，它通常是假的。

在德國，目前仍可以在所謂的場外交易匿名購買貴金屬，每人最高2,000 歐元。

（3）最多25% 的股票／ ETF 和基金

這裡的重點應該是礦場（金、銀、鈾、錫、鎳、銅等）、原材料（水、木材等）和篩選過的產業。請參閱原材料與鈾的章節。

（4）最多10% 的鑽石

自古以來，鑽石一直是人們夢寐以求和受歡迎的價值儲存工具。鑽石是最堅硬的天然物質，在最小的空間內價值密度最高，1 克拉（CT）僅僅0.2 克。根據GIA 標準（美國寶石學院標準），我推薦的最高品質等級的鑽石價格約為2 萬歐元。鑽石幾乎堅不可摧，而且便於攜帶，它們一直是理想的避險貨幣。與貴金屬一樣，鑽石仍然可以場外交易匿名購買，它有一個好處， 也有一個壞處。其優勢在於，鑽石的現金支付限額為9,999.99 歐元，貴金屬目前已降至2,000 歐元。缺點是購買鑽石時需繳納19% 的增值稅。因此最重要是要逢低購買，最好直接與批發商交易。

僅選擇有GIA 證書的寶石。該學院是世界知名的鑽石技術監督協會。每一塊寶石都附有證書與專屬序列號，甚至用雷射刻在寶石上。

購買鑽石，請注意四個C 的問題：

• 克拉（重量）：1.01 克拉以上的鑽石才有意義。

• 成色：建議等級D（最優等，無色）至H（幾乎無色）。

• 切工：僅推薦「優良」（excellent）等級。

• 淨度：僅購買無瑕疵的鑽石（IF ＝內部無瑕，或FL ＝無瑕）。

此外，鑽石不應有任何螢光，也就是暴露在紫外線輻射時，不應該發出任何光（證書上應註明「無」螢光」）。而且，無論是拋光還是對稱性，都 應該是「優良」的。

若你的鑽石具備這些屬性，就是一顆頂級、一流品質的鑽石，可以隨時轉售。

場外交易

貴金屬以及鑽石仍可透過現金支付的形式在場外交易匿名購買實 物。這意味著，作為買家，你無需出示任何身分證件，也無需登記。近年來，這種可能性逐步受到限縮。2017 年前上限為15,000 歐元，到了2019 年降為1 萬歐元，隔年1 月1 日起僅2,000 歐元可透過現金支付買賣貴金屬（若是寶石，現金支付限額為9,999.99 歐元）。我預計有一天這個窗口也會完全關閉，場外交易業務將被取消。基於這個原因，你應該善用這個機會窗口，合法且匿名地從銀行和貨幣週期中提取你的錢， 從而將你的資產移轉到匿名狀態，不要被政治家發現。

（5） 最多5% 的土地（森林、草地、農田）

（6） 最多5% 的收藏（威士忌、藝術品、老爺車、手錶）

（7） 最多10% 的現金用於額外購買和緩和通貨緊縮衝擊

（8） 最多30% 的無債務財產

我不認為房地產會再大漲。與我推薦的其他投資物品相比，房地產已不具優勢。如果房地產是透過貸款融資，現在已經還清，記得塗銷抵押權，因為銀行會因為這項權利仍在土地登記冊上被列為債權人之一。唯有如此，房地產才會真正回到你手上，屬於你的財產，銀行之後不可能再主張房屋所有權。此外，你應該記住，當國家尋找新的融資來源時，總是喜歡拿房地產先開刀，你無法將房地產帶到國外、掩埋或隱藏它。不動產的所有權完全有據可查，這使得房地產成為新稅種、一次性財產稅或更糟糕的年度財產稅的入口。因此你絕對要投資房地產以外的標的，以便在緊急情況時仍有能力支付相關的稅款。否則，你就必須接受租金生活作為另一種選擇。

（本文摘自馬克‧弗利德里希著《史上最大投資機會：迎戰通膨！我們如何從最大的財富移轉潮中翻身獲利？》，商周出版提供）

延伸閱讀

做投資逃避工作 富媽媽：要追求「成熟的退休」

傳說中的報酬是真的嗎？從避險基金的特質談起

巴菲特尋找繼任者 誰能夠接替他管理波克夏？