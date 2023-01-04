從殭屍浪潮到ATAD 德國金融專家：狂野而黃金的十年開始了

「困難時期造就堅強的人，堅強的人創造美好的時光。美好的時光 造就軟弱的人，而軟弱的人會造就困難時期。」美國作家G. 邁克爾．霍普夫（G. Michael Hopf）

2020年是動蕩的一年，它永遠改變了我們的生活。國際貨幣基金組織（IMF）在談及新冠疫情時，指出這是一場前所未有的危機。

正如我一再指出，我們正處於一個無法阻擋的歷史轉折點，它引發了所有領域的巨大變化，不僅是經濟和金融，還有政治與社會領域。2020年的事件強化並證實我所預測的典範式轉變。許多人不知道的是，這場典範式轉變在新冠疫情之前早已開始；新冠肺炎只是大規模加速它的發展，暴露出當前系統的弱點和漏洞，並使痛苦變得更清晰。許多人都不知道，中央銀行的干預政策早在9 月即已實施。全世界都採取了降低利率的措施，經濟衰退已經全面展開。

新冠疫情向我們展現的是，現有系統並非為危機而存在，所以每次危機都會使其更接近終點。第一次封鎖措施已經清楚展現，人們對全球生產和供應鏈的依賴程度，我們的自給自足程度有多麼低。即使是作為出口世界冠軍的德國，我們所謂的穩定體系實際上是多麼脆弱。在極短的時間內，數百萬人陷入短期工作狀態，失業人數急遽攀升，國家與中央銀行不得不攜手調動數兆美元的資金來穩定這個搖搖欲墜的系統。

很多人希望疫苗的出現和戰勝疫情後，我們可以回歸熟悉的舊世界，但不幸的是，我不得不讓你失望：我們不會在舊世界中醒來！未來一切終將改變：我們的旅行方式、我們的工作方式、我們見面與互動方式、我們購物和生活方式。這個發展的特點是，在全世界，人們對公私機構與政治的信任度越來越低！

失靈的政治！

「有時我想知道，這個世界是由愚弄我們的聰明人統治，還是由認真的白癡統治。」馬克．吐溫

在德國，我們看到一群行事混亂且毫無章法的政客們，顯然沒有能力擔任稱職行動者角色，採取適當的行動，但他們的立場卻因人氣高漲以及在選舉預測中不斷升高的民調支持率而得到確認。這些政客們趁勢持續提出更強硬的措施來相互超越，以便在公眾眼中脫穎而出。2020 年初，新冠病毒尚未獲得正視，大家不需戴上口罩，政府也未採取封城措施；但很快地，配戴口罩成為強制性規定，後續也展開封鎖措施，人們擔心會有數百萬人死亡。在第一次封鎖後，有人斷言不會採取第二次封鎖，甚至表示關閉理髮店和零售店是錯誤的決定；但是隨後決定進行更嚴格、更長時間的第二次封鎖行 動，政府通過臘腸策略，不斷推出新措施，逐步延長封鎖時間。在推特上關注我的人在2020 年4 月就已經知道，第二次封鎖肯定會在秋季到來，而且持續時間也會比第一次更長。

疫苗接種政策的失敗，證明了我們職業政治家犯下的另一個可恥錯誤。德國研發出疫苗，本國人卻無法獲得足夠的數量，再加上歐盟完全無力因應利益衝突，它的無能及裙帶政治危及了人類生命，這是一個再清楚不過的破產宣言。相反地，其他不太受歡迎的政客（如川普）卻設法為美國人提供足夠的疫苗劑量。德國第一？大錯特錯！有誰為此負責？當然沒有！

同樣令人憤慨且難以忍受的是，有些政客還在口罩採購中上下其手，從這場對我們而言相當可怕的危機中謀取金錢利潤。

讓我偏離一下主題：如果我們無法在德國找到一個統一的解決方案，如果各個邦聯各自為政，爭吵不休並分裂，我們怎能指望由二十七個不同國家組成的歐盟能達成共識？很可惜我必須指出，這種假設是天真的，建立共識也是歐盟失靈且邁向失敗的原因。

首先是殭屍浪潮，破產浪潮接踵而至

2020 年5 月，正當所有人高談闊論著2020 年的V 型經濟復甦之際，我卻提出請勿過早樂觀的警告，因此被冠上悲觀主義者的名號。現在，不只是經濟學家，還有政治家們都慢慢意識到現實情勢；迅速回到往日生活的幻想 已成為神話。封鎖的時間越長，對經濟、勞動力市場、稅收的附帶損害也與 日俱增，當然也包括破產的公司數量。隨著中央銀行的經濟刺激與收購計 畫，殭屍公司的數量不斷地增加，已創下歷史新高。信貸機構「信用改革」（Creditreform）估計，德國約有八十萬家殭屍企業，而在全世界，現在預估有15% 到20% 的公司屬於殭屍企業，若在正常時期，這些公司早就已經走到盡頭。國家和中央銀行正處於危險的兩難困境，因為如果這些企業真的破產，貸款違約將一比一地移轉到小資本銀行的資產負債表上，它們將被連累而拖入深淵，國家因此不得不重演銀行破產救助戲碼，但此舉將為納稅人帶來負擔。基於這個原因，負責的國家和中央銀行正在玩致命的時間遊戲；破產將暫時繼續延遲下去，但在某個時候，它必將結束，而過度膨脹的氣球將應聲破裂。

隱形之牆：金融壓抑

然而，這場金融舞會必須付出代價的事實，就像在教堂中聽到阿門祈禱聲一樣肯定。正因為如此，我們可以預期進一步的增稅和金融壓抑；德國已經超過比利時，現在德國公民承擔世界上最高的稅收負擔。目前，民粹主義者呼籲對富人徵收財富稅，然而，若一個國民已經為57,919 歐元的總收入繳納42% 的最高稅率，那麼，民粹主義者認為誰才是「富人」？特別是多高的收入被排除在財富稅外？這些問題是有道理的。因為以57,919 歐元總收入而言，在德國維持生活也僅能勉強打平。

近幾年，匿名場外交易從15,000 歐元大幅減少到僅剩下9,999 歐元，在購買貴金屬時降到2,000 歐元（讓我們看看這個金額還能持續多久）之後， 出現很多反對使用現金的議論。在新冠危機期間，現金被妖魔化成骯髒、易傳染病毒，乾淨的非接觸式支付受到大力宣揚。但病毒是一視同仁的！

攻擊我們的錢幣

與此同時，統治者在公眾完全沒有注意到的情況下，正在努力打造另一堵巨大的隱形牆，防止財富外流。ATAD 這個縮寫對你來說有什麼意義嗎？ 我說的不是反全球化的課徵金融交易稅以協助公民組織（Attac），而是《反避稅指令》（Anti-Tax Avoidance Directive），它規範了國民遷徙時允許延緩徵稅的可能性，或者更準確地說，它限制了這種可能性。直到目前，在某些條件下，在歐盟境內流動時可以無限期且免息地延期繳稅；現在這項規定將被祕密地廢除和改變。德國在這方面的法律草案，遠比歐盟規定嚴格。如果目前的草案通過，遷徙稅（Wegzugsteuer）將立即生效；若有必要，人民可以根據要求在七年內分期付款，並定期提供保證金。該法律將回溯到2021年1 月1 日，這尤其背離人民法律的信賴。目前還不清楚，它是否也適用在2021年之前發生的離境情況。如果新法規按計畫實施，由於稅收負擔的威脅，活躍國際的企業家在歐盟境內的自由流動未來將受到嚴格的限制。至於新法律是否符合歐盟法律保障的行動自由，更令人懷疑。而德國立法機構卻忽視這種情況。

每個人都必須清楚認知到，危機持續的時間越長，國家就越需要錢，它的行動就會越貪婪。

（本文摘自馬克‧弗利德里希著《史上最大投資機會：迎戰通膨！我們如何從最大的財富移轉潮中翻身獲利？》，商周出版提供）

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