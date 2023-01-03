透過3個自我提問 正面調整壓力

以對立的態度看待負面情緒會引發問題，只有瞭解負面情緒才能夠更好地因應。同樣地，壓力管理也是一樣。

對壓力的認知模式，會影響壓力管理的效果。我們對壓力的印象經常是負面的，單一地認為「壓力有害」。這種對壓力的錯誤認知只會讓自己因為壓力而陷入恐慌，用無效的方式進行壓力管理，無法解決根本問題。

想要做到有效的壓力管理，需要瞭解壓力從何而來、如何用正向的應對方式去面對壓力，認識壓力的正向作用。我會帶你從這方面切入，幫助你在行動過程能夠更有效地面對壓力。

你的壓力從何而來

一個人的壓力到底從何而來？我們都有類似的體驗，同樣一件事情，會讓一些人壓力很大，而另一些人根本不當回事。

美國心理學家拉扎勒斯（Richard Stanley Lazarus）認為，壓力其實是一個人對自己感知到的事件的全部反應。這個反應是經由我們的認知評價決定和完成。換句話說，一個人是否會產生壓力，壓力又會帶來多大的影響，主要取決於我們如何看待和評價發生的事情。

我們對事件的認知評價又包括兩個部分。一是你對外部壓力事件的初步判斷：這件事和我有什麼關係？這件事對我有什麼要求？有潛在的利益嗎？有潛在的危害或威脅嗎？

二是我們對自己內部資源的評價：我以前遇過這樣的事情嗎？我是否有足夠的資源處理這件事？包括自己的能力、優勢、過去問題的處理經驗、是否能得到他人支持等等。如果你覺得能應付，那這個外部事件給你帶來的情緒影響就結束了。反之，如果你認為自己沒有能力應付，就會感到有壓力，並產生手足無措和焦慮等負面情緒表現。

我們舉個例子。這個週末老闆安排了一次商業聚會，需要你和另一個同事好好接待潛在的合作方。

接到這個任務通知後，你會先進行一輪對事件本身的評估。你發現老闆很看重這次聚會，因此安排你進行重要的接待工作，表示老闆很看重你，得好好把握這次表現的機會。

接著，你會進行第二輪對自己能力的評價，對於這個任務安排，你有沒有充分的能力和資源來處理？如果你覺得「不就是和人聊天嗎？我還蠻擅長的，以前也做過類似的溝通，再說這次還有另一個同事和我一起。」那麼你的壓力就會減少許多；反之，如果你覺得自己不擅長社交，又不夠幽默，準備時間不足等等，那此時你就會備感壓力。

因此，之所以會產生壓力，本質上是你覺得這件事對你的要求已經超過你能夠應付的範圍。

無論是外在事件的要求，還是因應能力，都是我們主觀認知評價的結果，這就是為什麼壓力非常個人化。就以剛才的例子來說，老闆真的特別看重這次聚會嗎？老闆真的對你有很大的期待嗎？你真的不擅長社交嗎？這都是我們基於實際情況做出的主觀評價和判斷。

許多時候，我們之所以感到壓力特別大，就是因為對壓力事件的評價，其中包含事件本身的要求，也包含我們對自己的期待。

老闆說你沒做好要扣薪水，老師說誰有科目被當就不讓誰畢業，家人朋友對你抱持的期望等等，這些是外部加諸的要求。而我必須做好這件事，否則老闆會對我失去信任；我沒考高分會被人瞧不起；我不想讓家人朋友失望等等，這些是我們自己對自己提出的要求。

當你對自己需要做的事情缺乏清晰客觀的認識，甚至有過度完美主義傾向，這樣認知上的不足或扭曲，都會給自己帶來很多額外的壓力。

如何面對壓力

那麼，我們應該如何面對和調整壓力呢？

我曾經在一場正向心理學的交流會認識了一位朋友小古，小古說自己目前最大的困境就是不知道該如何排解壓力。

最近公司正在進行一個很重要的專案，小古為此連續加班了好幾週，被專案的各項任務和完成時間壓得透不過氣。有一天晚上十點小古剛到家，老闆就打電話要求她緊急整理一份第二天上午就需要的資料。

小古掛了電話，想到明天不但要交緊急文件，還有另一份文件要完成，她長嘆了一口氣。然後把手機一扔，打開一罐可樂和一包洋芋片，在暴飲暴食中發洩自己的壓力。幾分鐘後，丈夫過來抱怨小孩怎麼都不肯睡覺，讓她幫忙哄哄。結果小古怒吼了一聲，小孩哭著回到房間。

面對生活和工作的壓力，許多人就像小古這樣，通常是以逃避和轉移的方式消極應對。一種是在暴飲暴食中逃避壓力，「什麼都不想做」所以索性「什麼都不做」；另一種是把自己的壓力轉移並發洩到其他人身上。

這些消極因應壓力的方式，不但沒有什麼作用，反而會讓人情緒變得愈來愈糟糕，而糟糕的情緒又會帶來更大的壓力，感到更加焦慮和無助，然後造成惡性循環，讓壓力感不斷上升。

那麼，我們要如何才能有效處理壓力呢？

當壓力事件發生時，我們對壓力源的認知評價造成壓力感，才導致許多負面情緒和行為。

因此，接下來我會從壓力源、認知和情感這三方面，分別來談談因應壓力的策略。

壓力源：正視壓力事件，解決問題

首先，最直接的方式是，正視並直接面對壓力事件。如果能夠正視壓力源，解決實際狀況中的問題，那麼，不只壓力感會很快消失，問題的解決還能為你累積成功經驗，加強自我效能感。

我建議小古在壓力事件來臨時，透過what－why－how三個提問，協助自己好好分析問題、解決問題。

What：這件事對我的要求是什麼？（壓力事件的要求）

Why：為什麼我會感覺壓力這麼大？（問題的根本）

How：如何解決這個問題？我可以做些什麼呢？（解決方案）

因此當面對專案任務和緊急任務的兩難，小古深感焦慮和壓力感來臨時，可以先做幾個深呼吸，然後開始問自己：

這件事對我有什麼要求？

依老闆的要求，小古一天之內要完成二個重要任務。

為什麼我會感到這麼有壓力？

小古仔細想想，是因為照這個時間，她一個人根本做不完。因此，問題的根本是自己無法在截止時間前同時滿足專案任務和緊急任務二樣工作。

那麼如何才能解決問題？

從公司業務的角度，首先要確定任務的優先順序，哪個任務最重要，每個任務大概需要多少時間。評估重要性和工作量之後，如果確定無法一個人做完，就有兩種方法，一個是加人，一個是加時間。因此小古就可以向老闆詢問優先順序，以及確認是否可以加人或延長作業時間。

透過what－why－how三個提問，小古就能發現壓力事件背後的問題核心，也形成一個以解決問題為導向的因應策略。

認知：重新評價、發現意義

其次，當沒有辦法解決問題本身的時候，我們也能透過重新調整對壓力源的認知評價而減輕壓力，這就是認知策略。

處於壓力情境中，我們會有許多負面的想法和評價。

習慣拖延的人總是想「我等一下再做」，定型心態的人則總是暗示自己「我不會做這件事，我連從哪裡開始都不知道。」甚至因為現實的任務無法逃避，只能在思想上逃避：「如果我病了，就不用做這件事情了。」

心理學家大衛．柏恩斯（David D. Burns）把這些負面的想法稱為任務干擾型認知（Task-Interfering Cognitions）。

雖然只是想想而已，可能一邊想一邊也在完成任務。但這些想法本身一直在消耗心理資源，妨礙任務的完成。

柏恩斯認為我們可以主動把這些消極負面的想法轉化為更積極正向、對任務完成更有建設性的想法，把任務干擾型認知轉變為任務導向型認知（Task-Orienting Cognitions）。

你可以拿出一張紙，在中間畫一條直線，先在左邊欄位一一羅列你經常會有的任務干擾型認知，然後在右邊欄位針對這些干擾型認知，嘗試轉變為積極正向的任務導向型認知。

將「我等一下有時間就來做」的消極想法，轉變為「我開始得愈早，就能愈早完成，愈早休息，去做其他的事情。」；將「我不會做這件事」的消極想法，轉變為「老闆讓我來做這件事，是相信我能做。我可以多請教別人，學習一些新技術，來克服困難。」

除此之外，任務導向型的正向認知還有：

「我做過類似的事，並且都順利完成。」、「我會思考這個問題本身，而不是我會做得如何，別人會怎麼看我。」甚至，你還可以說：「這些消極的想法，別來煩我！」主動驅除消極負面的認知。

如果你發現干擾型認知貫穿於任務完成的過程，不妨對自己說：「停一停，我需要更正向的認知！」然後切換到任務導向型認知，幫助自己保持注意力。

情感：合理發洩、補充資源

當然，在現實生活中，壓力源無法獲得解決的情況非常普遍，因為壓力事件可能受到各方面因素的影響，包括一些不可控的外部因素，如：公司的企業文化、產業情況等等。這些問題靠自己的力量也許無法獲得解決，此時壓力感會大量消耗我們的心理資源。

因此，在此我想推薦兩個常用的方法，都是合理宣洩壓力，補充心理能量的情感策略。

第一，尋求支持，透過對家人朋友訴說問題，尋求幫助。

人際連結是我們的內部資源，當壓力來臨時，可以透過向他人求助的方式補充能量。有時候只是把問題說出來，和他人分享自己的感受和想法，就能有受到理解與被關懷的感覺，心情也會好很多。對許多人而言，向其他人分享自己的困難，需要很大的勇氣。如果你覺得向他人訴說壓力還有困難，可以先從增加自己和朋友溝通的頻率開始，先主動約吃飯聊天，不用急著訴說自己感到困擾的事，即使只是增加簡單的問候也有幫助。

第二個情感策略是「表達性書寫」（Expressive Writing）。這個方法適用於自己一個人的時候，為自己留出抒發心情和想法的時間，宣洩自己的壓力。

請你為自己留出二十分鐘左右的時間，找一個不受任何打擾的地方，書寫自己現在內心深處的感受和想法，以及這些情感挑戰對你的工作和生活有什麼影響。不用在意字寫得好不好看，更不要擔心措辭和邏輯，這二十分鐘時間只為自己而寫，真正放手探索這件事情和你的情緒感受。

當我們身處壓力情境，或是生活發生重大轉折時，我們很容易反覆思考這件事，這在心理學上就叫做「反芻」。就像牛羊將草反芻到胃裡反覆消化一樣，我們也經常把負面想法和情緒反芻到腦中反覆思考，這就會導致焦慮、失眠等問題，大量消耗我們的心理資源。

而表達性書寫透過紙筆，為我們提供一個安全的環境，讓我們合理地發洩腦海中的情緒和想法，往後退一步評估我們的生活。並且透過把自己混亂、複雜的想法轉化到紙面上，我們開始成為生活故事的主動創造者，隨之而來的掌控感也會讓我們感到更有能力因應壓力的挑戰。

一個人只要活著，就無法避免壓力。學生的壓力來自學業，成年人的壓力來自事業發展、家庭經營、子女教養等等。但是，一件事請讓你感到巨大壓力的同時，也代表這件事對你的重要性，壓力感與意義感緊密相連。

生活向我們提出的一個個挑戰造成壓力，而我們能透過不斷提升自己的能力，來守護我們認為重要的事物，並從中獲得自身的成長，這也就是壓力背後的意義。

今日行動 壓力認知轉變



我們今天一起來做一次「壓力認知轉變」。



第一步，想一想最近這段時間，你的壓力來源是什麼。

第二步，想一想當你面對帶來壓力的事件時，你會有哪些想法和認知。

第三步，請你將其中的任務干擾型認知列舉出來，並將它轉變為任務導向型認知。



這個行動可以幫助我們梳理自己面對壓力事件時的認知狀態，經常反覆練習，我們可以漸漸地調整自己因應壓力時的消極態度，逐漸培養迎難而上的勇氣與動力。

（本文摘自趙昱鯤著《無行動，不幸福：45個正向心理學練習，掌握幸福感關鍵》，好人出版提供）

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