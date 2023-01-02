破英語絕對不是缺點 專家：擁抱聯繫勝於擁抱完美

富豪集團前執行長雷夫．約翰森(Leif Johansson)在為《一公司，一世界》(OneWorld One Company )一書接受弗雷德里克．哈倫(Fredrik Härén)的採訪時開玩笑說，他們的全球企業語言是「破英語」。

破英語絕對不被認為是缺點。事實上，「破」的英語容許更多的想法產生和表達，因為沒有要做到完美的壓力。無論你的語言能力如何，你的資訊仍然會被聽到。

在全球工作場域中，對於全球商務來說，擁抱聯繫勝於擁抱完美。這個道理可以從以下五個層面進行說明。



包容性

經由接受「破」英語，每個人都將能發聲。那些對英語能力沒有信心的人因為不需要害怕犯錯，便會大聲說話，分享想法。

他們不會因為公司或同事的壓力而逼迫自己做到完美，並且他們知道內部報告或投影片中的微小語法錯誤不會影響觀感，於是在會議場合中，將可聽到更多人的聲音。這將讓組織產生更多的想法和創新，以及團隊的歸屬感。

當每個人都能為公司的成功做出貢獻，並且感受到自己的想法被聽見，便有機會創造出更具創新性和協作性的工作場所，對公司的獲利產生積極影響。



清晰度

說「破」英語迫使我們把想法簡化到最核心的部分，用每個人都能理解的語言清楚地表達出來。有些人錯誤地認為這是在「弱化」主題。

眾所周知，愛因斯坦(Albert Einstein)曾經說過：「如果你沒辦法簡單說明，代表你理解得不夠透徹。」經由刪除行話、慣用語、俚語和高級詞彙，我們可以確保一開始就能表達自己的觀點，並減少誤解。我們將在第十章中仔細研究如何做到。



效率

對大多數人來說，用外語寫出完美的文章要花很長時間。這個過程包括依賴Google 翻譯、自行琢磨和徵求同事的意見，然後才能把文章寫得恰到好處。

如果你會說一門外語，比較一下用你的母語和外語寫一封郵件所需的時間。將這差異乘以你每天書寫的郵件數量。你很快就會發現，追求完美的做法最終會讓你損失一大半工作時間。

在說話時以另一種語言交流，可能會加劇表達焦慮。這可能會導致人們根本不想開口說話，或是無法像自己希望的那樣清楚地表達想法。如果我們減少對完美的要求，就可以增加人們用英語交流的舒適度，也可以提升說好英語的能力。



靈活度

英語已經成為世界的語言。當你的組織講英語時，你就有更多的機會可以利用。

你可以迅速改變公司的方向，擴展到其他市場，收購其他企業或招募全球人才。你可以更快地行動，而不需要那麼多的筆譯和口譯人員。

當你的團隊在世界各地使用相同的語言並能相互學習時，你也能在成員之間擁有更大的知識共享。英語使企業能夠以更高的靈活度對「全球力量」(global forces)作出反應和回應。



公平性

你有沒有遇過言不及義卻仍然讓聽眾著迷的雄辯者？當人們有效地使用語氣、節奏和停頓時，即使他們內容空洞，也能讓人聽來印象深刻，這著實令人驚訝。

大多數人不自覺地相信好口才等同好想法。卓越的演說者可以輕易地動搖聽眾，使他們追隨自己，無論他們是否有好的、誠實的、有道德的想法。我們忘記了歷史上惡名昭彰的領導人，例如：希特勒、墨索里尼和史達林，也被認為是優秀、雄辯的演說家。

偉大的思想並不是任何語言雄辯的先決條件。我們不自覺地把更多的注意力(和更多的讚賞)留給那些把話說得好聽的人，卻忽略他們缺乏實際行動或結果。當我們開始傾聽人們說什麼，而不是他們怎麼說時，那些最有才華、有最好的想法的人就可以開始晉升至頂層。

這一點說起來容易，做起來難。你需要有意地推翻自己無意識的偏見，這意味著你需要意識到影響你的無意識偏見。你是否對某些國籍、口音、語言、膚色、性別、年齡或其他方面有偏好？只關注內容，而非其他外部因素。你可以翻回第二章，看看文化輪，檢視可能影響你的文化濾網。



（本文摘自希瑟．漢森著《帶風向的3%法則：隱形影響力！看似沒有存在感的員工，其實具有想像不到的潛力與影響力！》，好優文化提供）

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