做投資逃避工作 富媽媽：要追求「成熟的退休」

現在的我們，發揮了天賦，時間也很充足，所以有很長時間可以陪伴孩子，也具備了擁有事業的充實感， 以及克服挑戰的成就感。我們也擁有足夠的金錢支撐生活，所以我覺得我們算是過著一種成熟的退休生活。如果問我希望透過這本書達到什麼目的，我希望可以做到分享並提倡一種「成熟的退休」的觀念。

要了解什麼是成熟的退休之前，先談談什麼叫「不成熟的退休」？

我們偶爾會看到一些大學畢業生，他們找不到合適的工作，但會說他們要當理財YouTuber，想要財富自由，提早退休。他們對金錢很感興趣，但沒有收入，而想用理財的方式來達到財富自由。這在我來看，就是一種不成熟的退休類型。人生是這樣的，你可以進行一件事，並不代表你完成了這件事。我觀察到一些年輕人， 不斷進行理財，但還沒有完成理財。他們努力3 年之後，並沒有學會新的工作技能加值自己，也沒有拓展人脈，只是每天都在電腦前學投資。最終他們會發現，這個市場是難以掌握的，於是充滿挫折感。我稱這個叫做「不成熟的年輕退休」。

還有一種是逃避人生的退休。這種類型很容易是因為在工作上遇到了慣老闆，心力交瘁，這個時候內心強烈升起要去存股，然後fire（開除）老闆的想法。但是內心其實是很焦慮的，因為事實上他沒有去撞擊自己的困難，去拓展他的視野，去提升在職場上的溝通能力。

我們都會在工作上遇到挫折，我在工作過程中也曾遇到很糟糕的狀況，偶爾我們的清潔公司，也會遇到令我們感到很不合理的客戶。有時對方會對我們要求非常高，如果說我們沒有辦法站在對方的立場去理解他，或者無法對別人表達讚賞與感謝，那我們很容易會不斷抱怨跟憤怒。如果是想要迴避這樣子溝通的難題，在這種心態下想去做投資逃避工作，或放棄工作想要退休，這我也認為是不成熟的退休。

那麼什麼叫「成熟的退休」？成熟的退休就是，不停止成為最好的。因為投資市場有很多是人所不能控制的事情，如果我們沉迷於自己無法控制的事情，比如股票，你陷在裡面為之煩惱，那麼這種狀態會反過來削弱你，沒有處理好，還會影響你可以控制的事情。



相對來說，專注在你可以控制的事情，也就是提升自己的能力，讓自己變得更優秀，或鍛鍊處事的高度， 更能站在別人的立場，從容處理困境難題。當你處理難題的能力變高，成為更好的自己，這時你再去同時處理金錢方面的事情，也必定會相得益彰，這才叫做成熟的退休。

比如你思慮成熟，做好準備後循序漸進去一一改善收入支出結構，而不是急躁去投資股票，培養好心理素質，才有辦法面對金錢課題上的所有挑戰，甚至是未來要開拓收入來源時，還會不斷面臨的種種內在考驗。

在接下來的章節中，我會循序漸進說明，如何從關鍵處解決財務的問題，同時也希望帶給你拓展收入的勇氣，因為像我這樣一個平凡人，也可以勇敢去做，而且做到了，所以我覺得任何人都做得到，至少你也可以試著做做看，試著踏出自己的舒適圈。此外，我希望可以鼓勵你找到人生的熱情，不要覺得自己五花大綁，好像無法前進，我鼓勵你去開發自己的潛能，成為最好的自己，實現成熟的退休。

（本文摘自李雅雯（十方）著《上班族提早退休金錢課：富媽媽十方教你加速養大有限收入，博無限自由》，虎吉出版提供）

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