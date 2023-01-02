存股疑問》持股遇到獲利大衰退 該走還是該留？

存股族的第5個疑問是：「持股遇到獲利大衰退，該走還是該留？」回答問題前先來聊聊櫻花（9911）這檔個股。我曾跟投資人提到，因為原物料在2021年漲太多了，預期櫻花在2022年的股價表現不會太好，因為2021年下半年的毛利率和每股盈餘（EPS）應會受到原物料侵蝕成本而衰退。

後來確實如此，櫻花的毛利率從2020年的36.84%下跌至35.52%，且雖然2021年櫻花全年EPS是4.62元（年增率13.2%），但其實下半年的EPS都是年衰退。

這時候存股族該害怕衰退還是相信公司呢？答案是要相信自己的產業研究！

為什麼我會這樣說呢？原因很簡單，2021年時，我買了一台1萬3,000元的櫻花熱水器，結果2022年換新房子，觀察同一款熱水器，沒想到售價變成1萬6,000元。這代表櫻花因為原物料漲價的關係，將產品售價也調漲了，而產品售價調漲意味著櫻花的毛利率有機會提升。

所以我想問問大家，因為原物料上漲而侵蝕的毛利率，會掉一輩子嗎？不會。而這故事也告訴我們，好公司EPS衰退的時候，只要知道原因，投資人自然知道現在是要加碼還是要減碼。

前面是單就櫻花的表現做分析，那如果投資人在2021年原物料上漲前，手中持有櫻花這檔股票，而且有獲利，在知道櫻花2021年毛利率下降這件事情，而且看到股價往下掉時，要不要跑？我的判斷是，不用，因為櫻花2021年表現不佳是成本波動暫時的影響。

事實上，櫻花在國內熱水器或瓦斯爐市占率多年來都超過一半以上，加上產品價格有調升反映成本，等原物料價格下降不就變成利差入手嗎？而且，櫻花的產品愈來愈多樣化也愈來愈貴，比方數位恆溫的功能，跟過去傳統熱水器不可同日而語，這表示櫻花也開始朝我們之前講的營收堆疊性特質邁進了。之後如果原物料市場恢復穩定，櫻花的毛利率未來應該會愈來愈好，當然EPS也不會差。所以，如果你手中的持股出現獲利衰退，我建議先找原因，再決定去留。

找出造成財報數字衰退的關鍵原因

除了股價表現以外，投資人也要留意公司發布的年報、半年報、季報等財報資訊。分享我的經驗，2021年第2季財報陸續公布時，我發現成長的公司不少，但也出現手中持股財報衰退的情況，這時該怎麼辦？

首先，我會先定義自己的投資目的，再決定如何處理持股。假設我是「波段或短線操作」，發現公司EPS表現不如預期時，當然就先停損，與其套牢的時間拉長，不如小賠認輸，將資金移到別的成長公司；反過來說，如果我是「存股或長期投資」，看到公司EPS表現不如預期時，我會觀察「單次性」或「持續性」。

例如過去電信業者EPS衰退原因是削價競爭，每年EPS愈來愈少，股利也愈來愈縮水，我就不會想持有這種持續衰退的產業類股。但假設EPS衰退是因為「原料成本上漲」、「業外投資單次認賠」，或者是「受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響」，我知道這種狀況只是一時的，產業與公司本質不變，我就會繼續存股。

再來，需要思考的是成本高低。假設我是存股，遇到一次性的EPS衰退，我一定會繼續存嗎？答案是一半一半，這取決於我的持股成本。假設一家公司股價100元，EPS衰退了，可能跌到90元，而我的買進成本僅有70元，當然可以續留，因為投資最大原則就是不傷害本金；但如果我的成本是95元，可能考慮小賠先賣，畢竟成本較高，安全邊際有限。

假設不想賠錢賣股，我會問自己是不是打算分批存股。如果是一次性買進，錢用光了，考慮換股會實在一點。不過，如果是好公司遇到倒楣事，我又剛好是分批買進執行定期定額，股價下跌只是讓我買進更多股數而已，我就會繼續存股。

持股獲利走弱時留意4件事—以大成為例

所以，遇到持股獲利衰退，建議投資人考慮以下幾件事再做出決定：1.投資目的；2.一次性還是持續性衰退；3.長期投資或短期投資；4.後續是否有銀彈支援。

以下我以食品股大成（1210）的財報為例，分享我的操作經驗。

2021年大成公布了半年報，第2季EPS為0.51元，2020年第2季EPS為0.94，年減率達45.7%：2021年上半年EPS為1.52元，2020年上半年EPS為1.66元，年減率達8.4%。

按照前面說的思考邏輯，遇到這種財報要先分辨是「一次性」還是「持續性」炸裂。為什麼大成會炸？因為毛利率大幅衰退，而非公司本業有問題，所以，不是持續性的產業衰退問題。

為什麼不是本業有問題？因為大成2021年上半年營收創當時的新高，所以本業當然沒問題。檢視財報數據可以發現，大成2020年第4季的累計營收年增率是4.99%，EPS是年增率36.2%：2021年第1季累計營收年增率是23.49%，EPS是年增率40.3%：最後是2021年第2季營收持續創高，累計營收年增率32.74%，但EPS卻崩潰炸裂（詳見表1）。

營收跟盈餘的巨大落差原因是什麼？答案是毛利率，毛利率對公司來說是機會，也是風險。以季度來說，由於原物料價格跟庫存之間的平衡難以估計，使得飼料公司的毛利率會隨之跟著波動。

舉例來說，飼料公司最初買了便宜的原物料，之後原物料價格上漲，飼料公司跟著調漲飼料價格，自然拉高毛利率（因為買進的原物料比較便宜），出現EPS年增率大於營收的狀況。之後，便宜原物料用光了，飼料公司只能買進高價原物料，這時候就會導致毛利率減少。

最慘的狀況是，飼料公司買了高價原物料後，原物料開始降價，如果產品受影響而降物價，公司又還有高價原物料庫存，毛利率更慘。大成的狀況就是如此，過去11年毛利率常出現連續下滑好幾季的狀態（詳見圖1）。由於這種產業的確會有毛利率波動循環，所以投資這類標的也要留意產業生態，才不會因一次大衰退而誤判情勢。

不過，從歷史資料研判，大成毛利率在2011年∼2020年來呈現成長狀態，這代表公司的確試圖透過產品組合與成本控制，例如加工食品比重的增加，盡量減少全年度的毛利率衝擊。毛利率變化讓季度EPS可能大跌，也可能大賺，想知道本業是不是出現變化，觀察營收有沒有成長即可。

總結來說，大成財報衰退不是因為公司本質改變，而是因為飼料業正常的產業循環。只是，波段投資人並不樂見這種狀況，因為對短期股價會有負面影響；反過來說，存股族會比較喜歡這種標的，特別是執行定期定額的存股族，因為成本有機會下降。

不過，當發生像2021年這種原物料價格大幅上漲的狀況，我是選擇先換股存，因為所謂打造自己的ETF，就是要像元大台灣50（0050）一樣需要調整成分股，汰弱留強是重點。而我們從前面的分析可以知道，大成接下來幾季表現都不會太好，也會影響來年股利，所以乾脆換股到正在成長的存股目標，這樣反而能增加整體資產的成長與股利的穩定。

當然，如果有人持續存大成，這也是沒有錯，因為他可能對其他公司不了解，貿然就換不熟悉的公司存也不一定是好事，只要他知道大成需要的只是時間恢復盈餘，那持續買進也是一個降低持股成本的好機會。

回首當初換股這個決定，其實一點都沒有錯，因為大成的EPS在2021年第2季陷入衰退之後，一直連續衰退了4季才在2022年第2季重返成長軌道，而股價也比當初賣出時還低。當看到盈餘重返成長，知道產業的正循環又要回來了，這時候再存不也是很好的時間？

還是老話一句，存股要像ETF一樣，擇優除弱，整體的資產與股利穩定性，勝於長抱個股才是存股的迷思。最後思考一下，大家能接受ETF調整成分股，為什麼不能理解自己的存股組合也需要調整呢？

存股看似簡單，想要提高投資績效，還是少不了多做功課。除了前面提到的選股策略、操作邏輯，買進後持續做「投資後管理」，追蹤公司的營運狀況才是存股「最佳解」，而不是只存不賣的不合理執著。在這我要提醒投資朋友：投資就是盡量了解公司，做好資金分配，不要影響生活，最後對自己負責，才能持盈保泰。

（本文摘自阿格力著《阿格力教你這樣存股就對了！獨家自組ETF，提早達成財富自由》，Smart智富提供）

延伸閱讀

台積電適合複利式存股嗎？零股如何做？

複利式存股跟傳統存股、ETF的差別

小資族累積財富 五款特色好用記帳APP介紹