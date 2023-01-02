阿格力教存股：參考Beta值 篩選波動率低的個股

俗話說：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎。」男女平等的時代，大家都怕入錯行、選錯對象，存股也是一樣。人有人性，股有股性，所以我常跟投資朋友說：存股就像挑選另一半，要選個（股）性穩定、波動小的，今天讓你掉進糖罐裡，明天讓你活在煉獄裡的另一半，任誰都受不了。

說到挑對象或選另一半，我們常聽人討論這個問題：「你喜歡什麼類型的？」我現在一定會回答：「像我老婆那一型的。」至於選股，當然是以「生活類股」為主，別無懸念。我對民生必需生活類股情有獨鍾，除了因這個族群不易受景氣影響外，另一個重點在於，「股價穩定持平或穩定成長」。

為什麼股價穩定持平或穩定成長很重要？那是因為當股價容易大漲大跌時，容易讓存股族產生3種狀態：

1.心不安，尤其股價跟著大盤大跌，心情更是差差差。

2.心癢難耐，突然大漲了，要不要賣？這沒賣好像很可惜。

3.股價波動那麼大，該定期定額還是一次買足？買在高點怕套牢，不買又怕一直漲，選定期定額要怎麼抓時間間隔⋯⋯。

然而，若你持有的是股價穩定持平或穩定成長的個股時，心態就會比較平緩。以生活股中的沙拉油大廠大統益（1232）來說，多年來股價一路上漲，相較於台股加權指數（即大盤）走勢，波動小很多，這就是存「股性牛皮」公司最大的好處（詳見圖1）。

試想，如果你交往的對象今天疼你、明天罵你、後天說想你，這段感情容易維繫嗎？應該很心累，對多數人來說都是難的，除非你就愛這一味。存股也是一樣的道理，選擇股性牛皮的公司可以降低心情波動，如此一來才有辦法長期持有。

想穩穩存、安心存，就選低Beta股

至於低波動股怎麼找？我的獨家篩選機制是：參考Beta值（貝他值）。Beta值又稱波動係數，很多人稱其為「風險係數」，是一種評估「系統性風險」的工具。可以利用Beta值衡量單一標的或投資組合對比整體市場（大盤）的波動性。但是，如果股價波動大發生在一路往上漲的情況下，自然算不上風險，所以我認為，將Beta值當成波動係數即可。

如果投資人看好大盤或想賺取超越大盤的績效，應該對高Beta股很有興趣，反過來說，若是覺得盤勢不佳或想以防禦性為主，低Beta股可能是首選。簡單來說，Beta值＞1，代表波動度比大盤大；Beta值＝1，代表波動度與大盤一致；Beta值＜1，代表波動度比大盤小（詳見表1）。

根據Goodinfo!台灣股市資訊網統計，大統益的Beta值是0.21（註1），可以簡單理解成大盤如果漲跌10%，同時間大統益的漲跌約2%，這代表大統益跟大盤的關聯性非常小，不容易隨大盤起舞。存這種股票的好處是，只要專注研究基本面就好，不用過度擔心基本面好的時候買進，大盤跌的時候會短期套牢。

註1：Beta值為截稿前可查詢到的最新數據，但由於Beta值是浮動的，建議大家實際運用時，以選股當時查到的資訊為準，查詢方式詳見文末圖解教學。

而2019年盈餘創新高的租賃龍頭中租-KY（5871），2020年過年前股價142.5元（2020.01.20收盤價），年後受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，股價最低跌到77元（2020.03.23最低價）。

這樣的高低起伏就是因為中租-KY的Beta值是1.29，跟大盤方向一致，但波動高於大盤，所以毫無抗跌性，非常容易隨大盤漲跌而超漲超跌。

相較之下，大統益的股價只從2020年前封關的123.5元（2020.01.20收盤價）跌到年後的91.5元（2020.03.19最低價），而且大統益的本益比比中租-KY高，凸顯低Beta股在存股過程中面對大盤震盪時的優異「抗震力」，這點很重要，可以大大降低存股族因為心理恐慌急著賣股的發生率。

所以，想要安心存股，就選Beta值低的公司，可以穩穩存、安心存，而且又相對抗跌。

存股挑選股價短期波動不大的公司，好處非常多，由於這些股票與大盤連動低，所以股價主要受個股營運影響，我們大可將時間與心力花在基本面研究上，不必過於擔心盤勢震盪影響股價，也可以避免為了減少損失而砍掉不該砍的績優股。

相對地，由於高Beta股的股價波動很大，比較適合做價差的投資人，要存股也不是不行，但要定期定額避免單筆買進套在高點。

不過，Beta值高低本身不代表公司好壞，只是根據不同的投資目的選擇股性適合自己的個股，以存股來說，當然是低Beta值的個股比較符合多數人的心理強度（詳見表2）。

（本文摘自阿格力著《阿格力教你這樣存股就對了！獨家自組ETF，提早達成財富自由》，Smart智富提供）

延伸閱讀

台積電適合複利式存股嗎？零股如何做？

複利式存股跟傳統存股、ETF的差別

小資族累積財富 五款特色好用記帳APP介紹