慶祝搞砸？失敗研究所：錯得愈大愈好

一個名為「失敗研究所」(Failure Institute)的組織每個月在九十個國家的三百多個城市舉辦名為「搞砸之夜」(Fuckup Nights)的TED 式活動，他們「經由分享失敗的故事，過著不戴面具的生活。」 他們邀請三到四位演講者分享他們最大的錯誤和失敗：從產品下架到合作關係破裂的任何事，錯得愈大愈好。

最糟糕的實踐活動

不妨在組織內舉辦一次「最糟實踐」網路研討會。把組織各部門的人聚集在一起，分享他們的失敗故事。那些失敗的行銷活動，那個從未實現的產品理念，那個不得不收回並道歉的媒體聲明……分享這些失敗，以及它們對員工和組織意味著什麼。討論從這些事件中汲取教訓，並慶祝至少有人願意嘗試。

本週你如何失敗？

以失敗故事開始你的團隊會議，把重塑失敗成為日常習慣。與其問你這週的「成功」是什麼，不如問你最大的失敗是什麼；這將能引發在安全空間內進行更開放的討論和展現更多脆弱。試著鼓勵人們在團隊會議上表達真正發生的事、他們的感受、他們的工作和家庭發生了什麼，以及其他任何他們願意分享的事。

最佳失敗獎

為最棒的聰明失敗設立年度獎項。慶祝某人(或團隊)在專案中付出了「嘔心瀝血卻沒有獲得成功」的努力。讚賞那些承擔計算過的風險，全身心投入的人，即使他們沒有獲得成功。愈多人嘗試，公司就愈能成功。恭賀那些嘗試的人，因為他們讓失敗變得有趣。

更有效地進行溝通

有時，要想更完美地溝通，只需將我們對溝通的目標和期望正式化。與你的團隊共同建立指導方針和最佳實施方法，討論員工希望如何溝通。了解在溝通時，言何者為重，以及公司如何支援他們對溝通的努力。以下是我的許多客戶已經使用、實施的一些溝通工具、架構和準則：

工具和任務表

這個簡單的文件概述你公司的溝通管道，這樣人們就不會浪費時間和精力去尋找他們需要的資訊。它也呈現對人們時區的尊重，並對「何時適合溝通」提供指導方針。這部分可以參考第十五章的樣本。

溝通規則

我們在會議、電子郵件和非正式聚會中如何發言、寫作和互動，就是我們的交流規則。交流規則可以是概述溝通期望的正式政策，也可以是會議開始時的非正式談話，以確定討論的基本規則。

虛擬工具包

虛擬工具包設定團體或組織對成員的期望，並指導如何在網路上呈現。隨著數位通訊的發展，團隊的距離愈來愈遠，線上互動變得更加重要。重溫一下第十五章，仔細看看這個重要的工具包。

網路禮節準則

網路上的基本禮儀和尊重也很重要。我們的網路禮儀已經隨著時間的推移而改變，並將繼續隨著技術的發展而進化。使用第十五章中的建議設計適合你公司的網路禮儀。

寫作和風格指南的作用

你的溝通團隊可能遵循寫作指南和品牌風格指南，但我總是驚訝於組織的其他團隊有多少人沒有意識到這一點。優質的寫作呈現對公司的每個成員都很重要。傳閱最好的電子郵件格式、客戶通信、提案和報告。包含企業範本的風格指南也能確保整個公司的一致和專業。

重視包容

確保多樣性和包容性政策能夠解決─這些問題可能在溝通過程中出現更多隱性非包容性做法。不僅要有關於種族、性別、年齡、性和其他少數群體的政策，而且要指出由於語系或口音(通常與種族和民族群體密切相關)造成的歧視是不能也不會被容忍的。應具體解決微觀不平等問題，並從這些評論和行為中建立學習準則。

持續評估團隊成長

溝通者的文化永遠處於發展的進行式。你可以運用一些評估方式，更加了解你自己、你的團隊和你在創造溝通者文化方面的進展。舉例來說：

▪從「溝通者評估」開始，了解你最需要關注的領域

▪有組織地建立網路分析，確認你的團隊、部門或更大組織內的聯繫和溝通管道

▪使用全球DISC或其他任何評估和分析工具，除了提高自我意識，也更加了解團隊成員

▪以長期調查的形式對團隊成員進行測量心理安全 。這些調查應該是簡短、容易回答，並經常舉辦

▪找出培訓期間員工間出現的差距，幫助員工建立能力和信心，以幫助他們打破沉默

（本文摘自希瑟．漢森著《帶風向的3%法則：隱形影響力！看似沒有存在感的員工，其實具有想像不到的潛力與影響力！》，好優文化提供）

延伸閱讀

早期一起打江山的人 將成為「文化共同打造者」

當業界領頭羊之前 先當顧客的跟屁蟲

WFH也能發展國際職涯 盤點遠距上班十大優點