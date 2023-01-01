碳稅、氣候稅 提供更好的誘因解決環境問題

當誘因的連結性不夠時，政府應透過重新連結來解決問題。事實上，經濟學家對很多事情的看法常有所歧異，但對一個議題倒是幾乎一致同意：如果我們自認排放過多的溫室氣體（或其他任何汙染物），那我們一定要讓決策者正視代價，讓他們有正確的誘因要減量。在處理環境問題時，基本上有兩種方式。

一是對汙染者課稅或罰款，例如課徵溫室氣體排放稅。第二種方式稱為總量管制與排放交易（cap-and-trade），簡單地說，汙染者可獲得（或買到）汙染的「權利」，但只能到達一定的量（總量管制），這些權利可在市場上交易；如果汙染者超過額度就違法。兩種方法都有人支持，至於哪一種較好，我們不選擇立場。這是艱難的問題，大家意見分歧是很合理的，兩種方法是從不同的方向解決問題。

生態稅

如果政府選擇的工具是徵稅，那就要設定一個價格，提供合適的誘因讓人們減少自己製造的排放量。有些改變需要時間，即使油價明天漲三倍，很多人也無法立即改變居住和工作的地方，或立刻改變通勤方式。但高碳價必然會改變人們的行為，促使企業改變生產的方式和產品。歐洲人開的車子比美國人更小、更省油，一部分是因為幾十年來，他們的燃料稅都比較高。利用課稅設定誘因，還有一個優點，可以為那些因為對抗經濟大蕭條和新冠疫情而擴大赤字的政府增加稅收。碳稅有一個特別的優點，可創造創新的誘因──例如製造更便宜的能源、減少碳排放，甚至達到零排放。很多國家在徵稅等誘因的幫助下，激發了太陽能、風電及其他綠色能源的創新，也刺激了電動車的崛起和普及。

碳稅的設定與稅收的用法就留待別人去討論，我們重視的是課稅方式一定要保證不會對窮人造成負面影響。為了確保累進稅的精神與克服損失規避的心理，我們相信碳稅應該和經濟協助「綁在一起」，以確保低收入的民眾不會淪為課稅的淨損失者（至少平均而言）。舉例來說，或許可以在課徵碳稅時，提供補貼給那些因碳稅而受害的低收入民眾，同時實施對這些民眾有幫助或他們喜歡的公家方案，好比免費的高速網路，有人想要嗎？由於富人的活動會製造較多碳排放，支付的碳稅通常會比每人平均額更多，但我們也支持將部分碳稅設計成明確累進制（例如較大的房子或較貴的汽車以較高的單位稅率課徵排放稅）。有些情況下，稅率可以是負的，例如補貼。好比美國現在會補貼民眾購買電動車和安裝家用太陽能系統。徵稅會增加收入，也就有機會以更富創意的方式運用資金。課稅有助於設定價格，然後讓市場去反應，但總排放量難以掌握。一段時間後，如果排放量沒有降到適當的目標，或是氣候危機的發展更危險（天哪，這是完全可能的），那麼稅率應該跟著調整。

有些環保人士高度懷疑碳稅的成效，他們要的是立即大幅減少排放，也不相信靠徵稅可以達成此目標。在我們看來，他們的疑慮沒有道理。若要立刻大幅減少排放，徵稅當然可以做到，關鍵在於幅度。稅率愈高，減少的排放量愈多；但問題如此龐大，要為低稅率或名目稅率辯解是很難的。很多人以及一些國家支持的目標是在特定日期前達到「淨零」排放，但這世界沒辦法、也不該嘗試明年就將全球排放量減到零，好比人類還沒準備要立即拋掉運輸和電力（若要快速達到零排放，可能必須犧牲到這個地步）。但若能以高稅率徵稅，且隨著時間逐漸調高，就可以明顯減少排放。如此一來，一、二十年內便可大量減少碳排放。

理論上，碳稅應該與「碳的社會成本」相當，這個數字是設計來衡量一噸的碳排放所造成的損害。當然，人們對這個數字的計算方法會有不同的意見，因為任何估算都必須建立在許多假定上（有些未必有清楚的證據）。2016年，美國選定的碳社會成本大約是五十美元，這個數字影響到其他國家的評估。現在很多專家認為五十美元太低，考量到新的科學發現、不確定性持續存在、災難的風險等，各國選擇的數字應該要高很多。本書不適合探討計算細節，我們且做個簡單的小結：假如我們選定某個日期之前要達到碳中和，設計一套徵稅方法以達成目標是可能的。

瑞典的碳價目前是全世界最高的，大約每公噸一百三十美元。他們自1991年起課徵碳稅，大約是二十八美元，其後逐步調高到目前的價位。這段期間，瑞典的實質ＧＤＰ增加了百分之八十三──足可與經濟合作暨發展組織的其他會員國相比擬──排放量減少百分之二十七。徵稅雖然會讓油價提高，但其所促成的行為改變，明顯比只有提高油價時能夠預期的幅度更大。這讓我們體認到一個普遍的事實：如果民眾理解徵稅是為了解決一個嚴重的問題，可能會比只考量經濟誘因時更熱烈配合。在這種情況下，他們會得到一個訊息：減少溫室氣體排放是在做對的事，即使不符本身的經濟利益，可能也願意配合。一般人就是如此。

讀者也許沒有細讀前面提到的瑞典的做法，這裡要特別介紹其中一項特點。自一九九一年以來，瑞典的碳稅增加將近四倍。這種一開始將碳稅訂得較低、再慢慢提高的做法，從人類行為的角度來考量是很有道理的，許多國家（包括德國）也採納或認真考慮這個做法，也許可以稱之為「明日更環保」方案。考量人類有以當下為重的偏見和損失規避的心態，政策制訂者（和民營企業）可於現在或短期內訂定相對較低的費用，同時承諾慢慢提高。海佳．費爾-杜達（Helga Fehr-Duda）和恩斯特．費爾寫了一篇內容廣泛的精闢文章，探討如何運用行為經濟學對抗氣候變遷，文中提到：「今日先承諾一項政策，但讓民眾將來再承擔後果，是政治人物慣常遵循的基本原則，好比將退休年齡延後，但又不致流失選票。」他們認為，這個原則可以用在很多地方，包括氣候變遷政策。氣候稅的構想在一些國家遭遇嚴重的政治反對，其他較沒有效率的做法反而較受歡迎，這時「明日更環保」的政策或許是最佳選項。

（本文摘自理查．塞勒、凱斯．桑思坦著《推力：每個人都可以影響別人、改善決策，做人生的選擇設計師》，時報出版提供）

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