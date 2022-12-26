抗通膨 做好兩件事 保護好自己的金融財富

考量到未來二十年終將會到來的大威脅，個人和機構投資人應該如何因應，如何保護好自己的金融財富？

首先，美國和世界各地不斷上升的通膨和其他大威脅， 將迫使投資人評估手上的「高風險」資產（一般而言指股票） 和「安全」資產（例如美國公債）可能受到的影響。傳統的投資建議，是根據60／40原則，進行資產配置：投資組合的 60%應該投資報酬較高、但波動性較大的股票；40%應該投資於報酬較低、但波動性較小的債券。基本原理是股票和債券 價格通常是負相關（一個價格上升，另一個價格就下降），所以這種組合將會平衡投資組合的風險和回報。

如果通膨持續高於過去數十年（大平穩期）的水準，傳統的 60%資金投資在股市，以及40%投資在固定收入（60／40） 的投資組合，將導致巨大的長期虧損。

在這種趨勢下，投資人的任務有二：一是想辦法將40% 配置在債券的部位進行避險，另一則是要好好處理手上的高風險股票。

關於60／40投資組合中的固定收益部分，至少有三種避險的選項。第一種是投資通膨指數型債券或是短期政府公債，短債殖利率會快速隨著通膨升高而上揚。第二種選項是，投資黃金、其他貴金屬，以及其他在通膨上升時價格可能走揚的大宗商品（黃金也是很好的避險工具，可以對抗未來幾年可能衝擊世界的政治和地緣政治風險）。最後，可以投資供給相對有限的不動產，例如：土地、商業和住宅房地產及基礎建設。但有鑑於全球氣候變遷，任何不動產的投資， 都應該針對美國和世界上抗跌的地區，例如：不會因為海平面上升、颶風和颱風而淹水的地區，以及不會因為太熱而無法居住的地區。投資人應該只考慮可持續發展的不動產。

通膨對債券和股票都不利，而停滯性通膨（經濟衰退， 加上高通貨膨脹）的情況會更糟，尤其對股市的影響更大。 在類似1970年代的停滯性通膨時期，股市大幅下挫，本益比降至8的低點，高通膨推高了長債殖利率，進而衝擊股市。

因此，該怎樣保護投資組合中的股票及其他高風險資產？如果股票將要狂跌，最好出清部分股票部位，並且持有現金：雖然現金受到通膨的侵蝕，但它們不像股票會賠得那麼慘。當然，如果可以抓到衰退和復甦的時點，滿手現金反而可趁股票觸底時，抄底搶進。

如何選擇正確的投資組合，以及要配置哪些股票和債券，每個人看法不一，但有一點卻很清楚：主權財富基金、 退休基金、捐贈基金、基金會、家族辦公室和遵循60／40原則的個人投資人，應該開始考慮分散投資，以減低通膨持續上升、負成長衝擊、政治和地緣政治等風險。從現在開始， 想辦法保護自己的存款和投資，能盡可能避免即將到來的金融不穩定和混亂。

（本文摘自魯里埃爾‧魯比尼著《大威脅：未來經濟十大趨勢與生存法則》，天下雜誌提供）

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