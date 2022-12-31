內向者該如何練習上台報告？專家分享8個小撇步

凱特琳今年十歲，要在大家面前講話，對她來說非常可怕。凱特琳極為害羞內向，講話聲音小到連家人都很難聽清楚，對有些人她則根本不敢講話。二年級的時候，因為她在學校幾乎不說話，讓老師覺得很洩氣，學校甚至建議讓她上特教班。凱特琳並非功課不好，她每一科的成績都很優秀，但就是個性非常、非常內向。



五年級的時候，凱特琳班上每個同學都要做五分鐘的口頭報告。凱特琳很緊張，立刻開始準備。首先她針對自己選的主題─美國女飛行家愛蜜莉亞．艾爾哈特（Amelia Earhart） 做了很多研究， 嫻熟了一切相關事蹟； 然後， 她做了PowerPoint 投影片，介紹這位勇敢女飛行家的一生。投影片做完，就輪到凱特琳的爸爸上場了。凱特琳的爸爸也是個性內向的人，不過已經學會在必要的時候掩飾自己內向的一面，學會怎麼和人閒聊，還加入國際演講協會（Toastmaster）─這個協會專門協助成人學習對一大群人演講。而現在，他要把自己學到的技巧傳授給凱特琳。

父女倆在筆電上開啟簡報，把筆電擺在客廳正中央。首先，凱特琳的爸爸坐在她對面，讓凱特琳報告愛蜜莉亞．艾爾哈特的生平給他聽。接下來，凱特琳的爸爸在客廳裡豎起了十隻填充布娃娃，用來代替凱特琳班上的同學。凱特琳笑了，覺得看起來傻氣又幼稚，不過爸爸說他是認真的，要凱特琳再報告一次，不過這次請她和每個布娃娃眼神接觸。這樣一來，等她真正上場，就會習慣掃視房間，只是她看到的會是老師和同學，而不是布娃娃。凱特琳和爸爸就對著這群假想的觀眾，一再練習五分鐘的簡報，練習了一個多小時─也就是她報告了十二次！幾天後凱特琳上台報告，表現得很出色，毫無瑕疵，得了很高的分數。

凱特琳的故事，點出上台表演的不二法門：事前準備絕對少不了。我八年級的時候，沒有機會為那場莎士比亞的即興表演事先準備，但後來我知道，事前練習能幫你準備好面對各種事。

二○一二年，我獲邀在TED的加州大會上向一千五百位聽眾發表演講。剛收到邀請時我很害怕，不過我努力訓練自己公開演講的技巧；直到上場前那天，我已經訓練了將近一年。我和凱特琳的爸爸一樣，也參加了國際演講協會（後來協會還頒給我優良演講評鑑獎），接受TED 的演講教練指導，甚至找了自己的個人表演教練，幫助我更自信地表達自己。教練告訴我：身體語言、聲調變化，乃至於小道具，都可以讓演講更有生氣。

到了演講的那一天，我還是很緊張；台下的觀眾裡有微軟創辦人比爾‧ 蓋茲、前美國副總統高爾，還有好萊塢明星卡麥蓉‧ 狄亞。不過我已經準備充分，演講起來行雲流水。整個過程我記得模模糊糊，不過有人和我說，大家聽完後都起立鼓掌；而且不到一個星期，我的演講在網路上就有一百萬以上的人次收看。這故事的啟示很簡單，而且無論是演戲、達人秀、五年級的課堂簡報，乃至於大型會議中的演講都適用：能有出色的成績，並非因為我是天生好手，而是因為我準備充分。而我之所以會準備，也是因為個性內向，所以準備對我來說不可或缺。

如何讓演出更搶眼

下次如果要在觀眾前表演，記得以下這些小撇步，別擔心自己能不能撐過表演；如果按照這些方法來做，包準你的演出能閃耀全場！

事前準備

在表演或報告前，下愈多功夫磨練技巧，在觀眾面前就能愈有自信。首先要掌握表演內容，接著再勤加練習。在鏡子前面練習演講或表演，或錄下來再播放，看看自己表現如何。通常你會發現自己的聲音與動作表情比想像中好，也就會比較放心了。

師法專家

可以上網搜尋一些厲害表演者的影片，最好是找個性和你類似的人，然後好好研究，觀察他們的站姿、動作、聲音變化，不過還是要保有自己的特質。如果你很有幽默感，就好好運用；如果你的個性比較認真嚴肅，也不需要把自己變成搞笑藝人，只要認真分享有意義的故事就好。上台講話時要有說服力，除了內容有料，關鍵是在台上要完全做你自己。

慢慢調升壓力

先自己練習，然後再進階到講給家人或幾個朋友聽。每次都問自己，從一分到十分的話，我現在的焦慮感是幾分？練習時的焦慮感應該在四到六分左右，不應該高到七至十分。如果你因此只能先對著布娃娃演講，也沒有關係。

熟悉環境

想辦法事先造訪要表演的場地；不管是大禮堂、教室，或不熟悉的新環境，都可以先去看看。想像一下現場坐滿觀眾的畫面，想像十幾雙、甚至幾百雙眼睛盯著你看，會是什麼感覺。如果這讓你覺得煩躁不安，可以先對著家人朋友練習，讓他們給你鼓勵支持。

注意呼吸

正式上場時，開口前先深呼吸一下；之後在你演說、唱歌、表演期間，也別忘了找機會深呼吸放鬆。將空氣慢慢深吸到肚子裡，讓肚子像氣球一樣鼓起來，然後吐氣，讓氣球消下去。用鼻子呼吸，在舒服的狀況下停留幾秒，然後用嘴巴吐氣。這個技巧聽起來有點老掉牙，不過很有效！

面帶微笑

這個訣竅最簡單，但也最重要。微笑是破冰最好的工具，不論你有多緊張或不自在，開始前先給觀眾一抹微笑，演講途中也別忘了提醒自己微笑，最後再以一道微笑為表演作結。你會覺得更放鬆、更有自信，座上的觀眾也可能回你一個微笑，替你打氣。

建立交流

整場報告期間，可以不時和幾位模樣親切的觀眾有些眼神交流。如果對方做鬼臉或打瞌睡，就跳過他，看其他比較有精神、比較投入的觀眾。如果某位觀眾看起來對你的演講非常感興趣，可以把目光停留在他身上，這樣會讓你信心大增。

眼光放遠

領導的重點不是你自己，而是你領導的那群人。問問自己，他們是什麼樣的人？怎麼做最能替他們效勞？怎麼做最能指導、幫助他們，讓他們舒心？記得，他們不是來這裡批評你，而是來向你學習的。把自己當成來幫助他們的一個榜樣，將新的觀念引介給他們。

（本文摘自蘇珊．坎恩著《安靜的孩子比你想的更優秀》，商周出版提供）

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