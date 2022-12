傳說中的報酬是真的嗎？從避險基金的特質談起

過去幾年來,避險基金已經成為資金管理行業發展最快速的部門。避險基金基本上不受監管,最初是由喬治.索羅斯(George Soros)與朱利安.羅伯森(Julian Robertson)等大人物領頭,似乎也幫投資人賺取豐厚的報酬,並且成為資金管理遊戲的重要角色。首先,我們把避險基金歸納為某特定類別策略,這種做法未必正確,因為避險基金可以專門採用本書介紹的任何策略。你可以是價值型或成長型避險基金,避險基金可以專長於判斷市場時效、可以針對資訊進行交易、可以操作可轉換套利交易。我們把避險基金擺在本章討論,主要是因為這種基金結構特別適合採用套利策略,也就是說你需要買進某些資產,同時放空另一些資產。本節將深入審視避險基金採用的策略,評估它們的效能究竟如何。

背景、歷史、結構

避險基金需要具備什麼條件呢?所有避險基金的共通特徵,是它們不僅買進價值低估的資產,同時也放空價格高估的資產。根據這種定義,避險基金的歷史可能和股票市場同樣悠久,雖然過去是富有人士的專屬投資工具。可是,最近十年來,避險基金在整個基金領域占有的比重愈來愈重要。至於避險基金管理的資產規模究竟有多大,各方面的看法不太一致,但估計起碼應該有 2 兆資產(2011 年)。

績效表現

避險基金傳說中的報酬是真的嗎?小額投資人沒有資格投資避險基金,是否因此虧大了?想要回答這些問題,我們不能只專注於那些表現最佳避險基金的傳說績效紀錄,應該考慮所有的避險基金。Brown、Goetzmann和Ibbotson研究所有海外避險基金在 1989 年到 1995 年期間的報酬表現,相關資料請參考表 11.2。¹

這份表格內的幾項數據很有意思。首先,避險基金整體的平均報酬(13.26%)低於S&P 500 指數的同期表現(16.47%),但前者的報酬分配標準差(9.07%)小於S&P 500 指數(16.32%)。所以,就風險調整後報酬來說(平均報酬除以標準差,也就是一般用以評估基金經理人績效的夏普率),避險基金的表現更好。其次,相對於傳統共同基金,避險基金的費率顯著較高,管理費與績效獎金大概拿走了 5 的超額報酬。另一份研究報告審視 1990 年到 1999 年的 2,016 家避險基金,獲致的結論相當一致;換言之,避險基金的平均報酬低於S&P 500( 14.2% vs.18.8%),但風險較低,避險基金的夏普率高於S&P 500(0.41 vs. 0.27)。²

避險基金行業不僅管理資產規模大幅成長,基金類型也顯著延伸。

某份研究 1994 年到 2009 年期間避險基金發展的論文,記錄各種不同類型避險基金的報酬狀況,包括毛額與淨額資料,請參考圖 11.10。³

首先,請注意,對於每個類型的避險基金,扣除費用之後的淨報酬皆顯著低於毛報酬,清楚說明投資這些基金涉及的可觀費用。其次,就淨報酬觀察,避險基金的平均報酬低於S&P 500 指數,但如同更早期研究資料顯示的,避險基金報酬分配的標準差(風險)較小,使得風險調整後報酬(夏普率)較優異,報酬—風險關係具有相對吸引力。最後, 這份研究資料觀察獲利至少 24 個月的所有避險基金,然後將這些基金劃分為現存與不復存在者。對於樣本內的 3,000 家基金,到了 2010 年僅存在 1,300 家,倒閉和清算基金的報酬(不論毛額或淨額)都低於現存基金。

過去 10 年來,金融市場陸續發生多次危機,避險基金也歷經多重考驗,凸顯了基金成功與否的某些主要性質差異。第一,避險基金彼此之間的成敗差異,有很大成分是和市場流動性風險有關,流動性較差的基金,它們提供的風險調整後報酬較高。⁴ 可是,如果碰上市場危機(譬如 2008 年第 3 季的情況),市場流動性較差的基金就會承受龐大壓力,受到的傷害也最嚴重。第二,避險基金投資人對於績效表現的比較敏感,他們贖回基金投資的速度是一般共同基金的 3 倍。所以,避險基金部位的清算速度快過共同基金; 根據估計,避險基金在 2008 年第4 季大約出脫了原本持有部位的 29%,主要是因應追繳保證金與投資人贖回。⁵

總之,我們為什麼需要創造這類基金呢?第一,避險基金的最大優勢,似乎不是報酬較高,而是風險較低。前文提到有關避險基金的所有研究資料,皆顯示避險基金報酬表現低於大盤市場,尤其是在多頭行情階段,但它們更能承擔風險。⁶ 第二,避險基金的成本偏高,倒閉機會也較高,這些應該納入投資策略考量。避險基金的費率結構偏向管理單位,費率明顯較高。由於避險基金採用的策略,大多僅適用於小規模操作,一旦規模放大,就會受到嚴苛考驗。第三,投資避險基金存在隱藏風險(至少市況理想的情況下,隱藏的風險)。市場如果爆發危機,避險基金投資人更可能贖回,迫使基金清算部位,使得虧損變得更嚴重, 甚至引發骨牌效應。

(本文摘自亞斯華斯‧達摩德仁著《長期贏家的投資哲學:史登商學院名師教你如何透析市場運作,精準選出投資策略與技術》,寰宇出版提供)

