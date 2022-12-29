如何決定是否要放棄？懂得放棄的人是贏家

她出社會時，是一位熱愛動物的獸醫，是一般人眼中的人生勝利組。但是她內心知道，自己在日復一日的疲憊和忙碌中，過著茫然的上班生活。她開始利用下班時間參加許多活動，學習自己感興趣的事情，像是當美妝網紅、音樂劇演員、學繪畫、當部落客、開發App等。在過程當中，她才逐漸發現自己真正的志向，後來成為一位成功的YouTuber，還販售起獨家的筆記本商品。

通常我們讀到這種故事時，心中都會發出「哇」的一聲，有點羨慕又有點忌妒。我們著迷於她的成就，卻忽略了使她成功的關鍵。這個關鍵就是:她懂得放棄。如果我們仔細觀察，會發現她有寫筆記的習慣（後來成為了她的商業利基）。她會記錄自己做過的嘗試，寫下當時的心情、整理執行的成果。透過一次又一次的嘗試、失敗、檢查、再度嘗試，她快速地放棄各式各樣不適合自己的事情。

她一開始試著拍美照當IG網紅，放棄。挑戰當音樂劇演員，歌唱得不夠好，放棄。學繪畫和影像軟體，但太粗線條容易犯錯，放棄。經營部落格，但漸漸失去興趣，放棄。開發一款全新App，成本和難度太高，放棄。

這些失敗和放棄的經驗，讓她更快速地找到真正熱中的斜槓副業：經營YouTube頻道。後來她還寫出《原子時間》這本書，傳授自己的時間管理祕訣，並販售自己設計的時間管理筆記本。

如何決定是否要放棄?

我們該怎麼決定是否要「放棄一件事情」？我大力推薦英國企業家史蒂・巴特利特（Steven Bartlett）曾經提出的「放棄框架」，透過少數幾個選擇題就可以幫我們做出「放棄」的決定。 懂得放棄的人不是魯蛇，而是贏家。

在經營自媒體的路上，我也是新手，但我秉持做實驗的精神，設定一個「假設」，進行持續且連貫的「執行」，過一陣子再回來「檢查」結果，驗證了我的假設之後，再做出下一個「行動」。

我在打造自己的說書事業時，特別是針對「社群平台」這個部分，除了大家常見的Facebook、Instagram之外，有更多是被我放棄的項目。我就是用「放棄框架」的思考方式，放棄（或半放棄）經營以下這些社群。

1.Twitter

在歐美國家，Twitter是政商名人和意見領袖最愛用的發文平台，可是在台灣表現如何呢？我用「自動發文」的機制，在Twitter上面持續發表了接近三年的貼文，至今只累積了150位追蹤者，且沒有發生過任何的讀者互動。不過，因為我用的是自動發文機制，所以基本上我從來不用去管理它，這個成果只是讓我知道，Twitter在台灣還不是一個成氣候的平台。我用放棄框架來思考：

▪正在想是否放棄它？是。

▪為什麼你想放棄它？因為它的效果很差。

▪你相信自己可以把它弄得更好嗎？可以，我能夠邀請讀者前往追蹤和互動，也能在上面發表更符合平台格式的內容。

▪為了把它弄得更好，付出的努力值得嗎？不值得，我的九成觀眾來自台灣，整體使用者習慣都不在Twitter上，投入的努力換不回值得的報酬。

2.Matters、方格子、Medium

一開始我在這三個平台上也有發文，主要目的有兩個：第一是增加觸及該平台讀者的機會，第二是為我自己架設的「閱讀前哨站」部落格，增加搜尋引擎權重。我後來觀察，會從這三個平台「點擊」回到閱讀前哨站，而且還「訂閱」電子報的轉換率，其實非常低。此外，閱讀前哨站的搜尋權重，已經達到一個很高的水準，凡是書籍心得文章，基本上都在搜尋前三名的位置。綜合上述兩點，我也決定暫停在這些平台上同步發表文章，改以引導讀者回閱讀前哨站或訂閱電子報為主要目標。我用放棄框架來思考：

▪正在想是否放棄它？是。

▪為什麼你想放棄它？因為要花心力維護。

▪這個挑戰是否值得它潛在的報酬？不值得。

3.YouTube

我在一開始架設部落格的時候，就曾經想過要拍攝說書影片，或者製作成動畫版的影片。但後來我考量到製作影片所需要的時間成本太高，也需要更昂貴的設備和剪輯軟體，因此作罷。直到我創立了Podcast節目「下一本讀什麼」，才重新檢查自己的想法，盤點當時市場上的情況。最後我決定將Podcast說書音頻轉換成靜態版的YouTube影片，這個方式所花費的時間與金錢成本極低，又能夠滿足部分聽眾喜歡用YouTube收聽的需求。我用放棄框架來思考：

▪正在想是否放棄它？是。

▪為什麼你想放棄它？製作影片的時間和金錢成本太高。

▪這個挑戰是否值得它潛在的報酬？值得，因為YouTube是世界第二大的搜尋引擎。我採取「Podcast靜態影片」的方式來解決。

如何決定繼續做下去？

任何一項新的計畫，必須在執行之後定期檢查成效，然後決定下一步的行動。接下來分享一個PDCA成功的案例。

我從2022年開始嘗試一種新的貼文「每日小筆記」，白色背景搭配黑色純文字的150到250字短文筆記。由於有讀者很好奇我每天都做了哪些筆記？我所謂的持續做筆記是什麼意思？所以我就向讀者公布一個新的計畫：「接下來我每天都會貼一則筆記。」除了直接分享我的最新筆記之外，也希望達成長期的複利效應，讓創作的內容可以接觸到更廣大的讀者，對自己也是一個額外的驅動力，讓我保持每天撰寫筆記的習慣。

那麼，執行這個計畫的一個月過後，成效如何呢？檢查實際的數據發現，除了我在社群平台上面的舊發文排程之外，我從2022年3月27日開始每天多發表一篇小筆記，累積28天之後，獲得了下面的成果：

▪Facebook：觸及人數增加了85.4%。

▪Instagram：觸及人數增加了519.2%。

接著，我進一步分析這兩種社群媒體的差異，因為我在Facebook的貼文數量比較多，所以每日小筆記的貢獻程度，稍微少了一點，但還是帶來了接近一倍的成長。而Instagram的發文數量比較少，所以新增了每日小筆記之後，觸及人數竟然暴增了五倍以上。

這套方法，除了增加社群平台的觸及率之外，對我而言，最有收穫的就是促使我每天都要寫出一些東西，等於是另類的寫作儀式。這使我必須保持文字的敏銳度，持續思考、聯想、探究不同想法之間的關係，讓我保持創作的手感。

當我們透過檢查，發現數據支持了自己的計畫，接下來要做的就是，繼續保持執行的紀律。我始終相信，微小的改變，能帶來巨大的成果。

放棄和半途而廢的差別

最後，我想特別提醒一件事情，那就是放棄和半途而廢，是天差地遠的兩件事。

放棄是當我們實際採取行動、多方嘗試、檢視結果之後，做出深思熟慮的決定。適當的放棄並不是代表我們很弱，只是表示我們把寶貴的時間、精力，用在真正重要的事情上面。

半途而廢是當我們用半吊子的態度去執行，漫不經心地用感覺和情緒做出的決定。半途而廢的人並沒有想清楚，自己真正想要的是什麼。他們把時間和精力，用在其他根本不重要的事情上面。

放棄是一種選擇，是堅持過後才瀟灑放手的美德。半途而廢是一種放任，是漫無目的地自以為灑脫。

因此，我們不需要一開始就把「刻意練習」或「恆毅力」奉為圭臬，覺得放棄的人就是懦弱或魯蛇。我們要的事情其實很明確，就是事前的規劃和實際的執行，透過自己累積的經驗和數據，發展出更為敏銳的直覺，知道哪些事情是不值得堅持的。

只有放棄那些不重要的事情，才能聚焦於真正重要的事，挖掘出值得堅持到底的事。

（本文摘自瓦基（莊勝翔）著《只工作、不上班的自主人生：人氣podcast製作人瓦基打造夢幻工作的14個行動計畫》，天下文化提供）

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