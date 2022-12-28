撰寫十年願景：十年後的你 比你想的更好

微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）曾經說過一句令人玩味的話：「大部分的人高估他們一年內能做的事，卻也低估了他們十年內能做到的事。」我們常會高估短期的能力，卻低估了我們長期的能耐；也就是說，我們常低估了十年可以成就多少事情，也小看了十年後的自己。

現在，我們就試著用長期的角度來思考：十年後的你——比今天更堅強、更優秀、更成功的你——過著什麼樣的生活？做著什麼樣的工作？

這個方法被稱之為「十年願景」，提出這個方法的網路作家馬修・肯特（Matthew Kent）曾經說過：「如果你不追求卓越，你將默認自己接受平庸。」所謂的「卓越」是百分百發揮自己的潛力，而所謂的「平庸」則是任憑自己的潛力隨時間枯萎凋零。卓越和平庸的差別，並非跟別人比較，而是與有沒有發揮潛力、致力於追求自己的理想有關。

我在我的子彈筆記上，寫下十年願景，分別回答了四個問題（以下是我在2019年3月30日第一次做這個練習）。

問題一：仔細描述我一天的生活，包含我遇到誰？做著什麼事情？吃什麼？穿什麼？

當時還在台積電工作的我，仔細思考了自己不喜歡什麼，然後試著避免以後過著同樣的生活。我不喜歡為了流程而必須參與流於形式的會議，更不喜歡為了說服某些人而必須費盡心力準備報告。我不喜歡為了組織的運作，而必須犧牲時間的彈性和自由。我不喜歡做什麼事情都得考量各種績效和評比的影響，也不喜歡花時間在跨部門的溝通和協調。我不想將人生花在這些事情上面，因此我在腦中描繪一個十年之後的人生樣貌。

2029年3月30日，我依然維持十年如一日的晨間習慣，早上起床之後先運動半小時，寫作和閱讀一個小時。接著，我喚醒了伴侶，我們一起做早餐，再叫小孩起床享用。輕便著裝之後，開車載他們前往學校和公司後，我回到自己的工作室，利用早上的時間處理一些自己的事情，再用下午時間開線上會議，偶爾接受零星的訪談。

我不是為了某間公司或某個人工作，我是為了我在乎的那些人工作。我跟少數的基金會和出版業者合作，主要工作內容為推廣教育和閱讀。傍晚，我會接送孩子回家，煮晚餐給全家吃。為了培養孩子閱讀習慣，飯後我和伴侶一起陪孩子看書。我們輕鬆地談天說地，直到沉沉睡去。

問題二：我住在哪裡？住在什麼樣的房子裡？開著什麼樣的車子？

我住在台灣北部的一棟電梯大樓裡，我對物質的要求不高，開著與十年前一樣的老車。由於我和伴侶都有能力遠端工作，工作所在地並不會限制我們選擇居住的地方，甚至我們可以去任何想去的國家、城市或咖啡廳工作。

問題三：我的職業是什麼？我做著什麼樣的工作？

我主要的日常事務是寫部落格、教學，偶爾協助機構募款。不論透過哪種方式，我希望選擇最有力的管道，持續推廣教育和閱讀。

問題四：那時候的我，對什麼事還保有熱情和感動？

有許多時間跟家人相處、擁有高度自由的生活，讓我充滿了活力。能夠向別人分享自己的經驗和寶貴的知識，也時常使我充滿生命力。此外，我從大學就喜歡跳舞，我想到那時候，跟伴侶一起跳舞，仍會是我最喜歡的運動。

撰寫十年願景可能會遇到的問題

我第一次撰寫十年願景時，遇到一些卡關的情形，我比較容易想像自己十年後的生活，但還不太清楚要怎麼描繪自己十年後的工作。後來我翻出「認識自己」的練習，檢視了一下自己想追求的三個職涯方向：成為模範榜樣、貢獻所長和教學相長、與別人分享自己的觀點，才幫助我更清楚地寫下十年後的工作樣貌。

現在回顧起來，當初寫下的生活，雖然有些粗糙，但卻清楚定調了我想要追尋的生活型態：自主的工作模式、持續公開分享和教學、擁有許多與家人相處的時光。

自2019年後，每年的一月初，我都會重新做一次十年願景，然而從我開始寫十年願景以來，我想像的生活型態沒有太大變動，只有在工作的形式和管道上面，因為第二年後開始製作Podcast說書頻道，新增了訪談和線上影音的合作。

重複檢視和重新計畫讓我學到，理想的生活型態不太會改變，反而是工作型態會隨時間和科技的演進而改變。這也顯示當我們計畫要打造夢幻工作時，應該思考的先後順序為：生活優先、工作為輔。

許多人談「工作和生活平衡」的議題，到頭來都還是圍繞在原本的工作型態上面打轉，生活只是工作剩餘的縫隙。就好像是在問：「無論你從事的是什麼工作，僅剩下來的那一點點時間，你拿來做什麼？」

這種想法的陷阱就在於，當我們每一天的生活只剩下關注眼前的工作任務和排程，卻不曾留點時間思考自己理想的生活型態時，往往會忘了自己擁有的無窮潛力，也會忘了自己有能力創造出不一樣的人生格局。

對於一個人來說，長期目標不該是「我以後要做什麼工作」，而是「我的理想生活型態是什麼」，並依據這種生活方式來選擇或創造要做的工作。

（本文摘自瓦基（莊勝翔）著《只工作、不上班的自主人生：人氣podcast製作人瓦基打造夢幻工作的14個行動計畫》，天下文化提供）

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