拖垮執行力 淤泥效應隨處可見

淤泥效應在生活中無所不在，以下舉幾個例子：

國家本來就為清寒學生準備一筆大學獎助學金，但他們如果想要取得補助，需要填寫一份表格，回答數十個問題，很多學生會發現有些問題很難回答，結果他們決定乾脆放棄申請。 如果要取得美國健保法案相關的補助，民眾需要先連上一個很複雜的網站。很多人不懂他們被問到的問題，而且對許多人來說，要完成申請需要花很長的時間，因此一些人只好放棄。 消費者如果想投訴產品有缺陷，過程曠日費時，還得先詳細填寫產品最初購買的地點與使用方式。有些消費者沒把這些資訊放在手邊，也有些人擔心自己的隱私受到侵犯，於是許多人最後決定還是算了。 在美國喬治亞州，如果想投票，得排起長長的隊伍，有時候得等上四個小時，甚至更久。很多人找不出這種時間，也有很多人覺得這整件事太令人不悅。有些人乾脆不去投票，也有些人在排隊等了一小時之後還是決定離開。 有家手機公司祭出的行銷手法是在售出產品時提供郵寄退款（mail-in rebate）。部分商品提供給消費者的退款金額甚至高達200美元。這家公司十分清楚，許多消費者看到可以退款會很興奮，但他們就是無法「把表格寄回去」。 如果筆記型電腦需要維修，消費者必須先致電客服預約，而且就算到了維修中心，常常也要等很久，甚至可能要花兩個小時。 有人請一位教授審查學術期刊上的論文。但要完成審查，教授還得先到期刊網站註冊，可是整個註冊過程太過複雜，令人困惑。於是教授拒絕審查。

以上這些案例有些無關痛癢，但也有些茲事體大。這些案例的共通點都與淤泥效應有關，只要你曾想過要向公家機關申請某種執照或許可，肯定就會有這種經驗（像是要申請駕駛執照，就必須穿越這些淤泥，有時候可以輕鬆過關，但有時候也極為困難）。然而，究竟「淤泥效應」這個詞包含哪些意義？

什麼是淤泥效應？

如果把淤泥效應理解成種種的阻力，讓人無法得到想要的東西，這種概念我們就不會太陌生。很多淤泥效應與花時間等待有關（不論是要等著見面、通話，甚至是在線上等待）；也有很多則是和各種呈報的負擔有關（像是有人會被要求寫週報，說明自己每天做些什麼事）；還有很多淤泥效應則是得應付各種單調枯燥或重複的申請要求，包括要花時間在網路上，才能讓人得到賺錢的機會、取得醫療照護、找工作、申請簽證、申請許可，又或是拯救生命；還有很多則與交通旅程有關（像是需要到某個地方進行面談）。

也有時候，淤泥效應是各種令人費解的行政負擔，像是要提供某些資訊、要找出究竟該聯絡誰、要知道到底該做些什麼事；還有時候，淤泥效應與各式各樣的批准流程有關，不只公部門十分熟悉（像是某份文件或提案得要有十個人都蓋章），私部門也不遑多讓（像是私立大學和醫院就有這種情形）。就連各種的培訓要求，像是針對醫師、護理師、機師、貨車司機、空服人員的要求，也可以算是淤泥效應的一種，雖然這些要求顯然十分合理。

淤泥效應包括但不限於各種官僚的「繁文縟節」（red tape，這個詞本身的概念就很不清楚）。像是投票要排隊，或是得要某個政府單位面試才能取得執照，雖然稱不上是繁文縟節，但已經算是踏進淤泥。淤泥效應雖然和官僚體制（bureaucracy）有所重疊，但兩者並不完全相等。像是美國能源部（The Department of Energy）確實是個官僚體制的機構，卻不能說它就是個淤泥（雖然能源部強加許多淤泥）。

我們可以把淤泥效應看作經濟學上所謂的「交易成本」（transaction cost），但交易成本種類繁多，有些並不屬於淤泥效應。舉例來說，律師費和仲介費常常算是交易成本的一種，但不能說是淤泥效應之一。伊麗莎白．艾門斯（Elizabeth Emens）提出「日常瑣事」（admin）的重要概念，雖然這個概念能夠含括淤泥效應，但仍然有許多日常瑣事(例如家務勞動)並非屬於淤泥效應。

話雖如此，「淤泥效應」這個詞其實並沒有一個明確的定義，也的確會留下許多未解的問題，但在我看來，實在不用太過斤斤計較。雖然我們不容易列出所有關於淤泥效應的充分必要條件，但只要放到情境脈絡裡來談，通常就能清楚判斷。為了不把事情搞得太複雜，我們在此先不論各種單純關於錢的考量。舉例來說，告訴消費者得付錢才能有保險、要參加健保就得先付申請費，或是得付選位費才能挑選班機座位，這些時候消費者大概也不會太高興，但這算不上是面對淤泥效應的問題。至於「禁令」本身，例如「公共場所禁菸」，也不屬於淤泥效應的領域。

至於政府的命令，則要看具體內容才能判斷。這裡是命令造成淤泥效應嗎？要是命令人民必須加入健保，就可能因為整個申請過程的種種麻煩（例如文書作業要求），而讓人民面臨淤泥效應。如果告訴人民，必須先經過一個麻煩到沒道理的過程，才能安排門診治療憂鬱或焦慮，這幾乎已經是要求他們跋涉走過淤泥了。而如果人民知道，得先填寫一份冗長的表格，還要經過面試，才能加入全球入境計畫（Global Entry program，這是美國一項優秀的計畫，能簡化入境通關流程到沒那麼繁瑣），他們也是在面對淤泥效應：現在面對一點淤泥效應，未來面對的淤泥效應就會更少。

（本文摘自凱斯‧桑思汀著《淤泥效應：解開制度的束縛，重新找回組織執行力》，天下文化提供）

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