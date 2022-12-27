台積電適合複利式存股嗎？零股如何做？

符合條件者都可納入複利式存股的股票名單，股票照殖利率排名依序排列，殖利率高者優先觀察。

台積電在2022年5月24日收盤價520元，以此價格計算過去三年平均殖利率約1.96%，五年平均殖利率約1.79%，現在換我問你，在這價格當下，你對殖利率不到2% 的股票有興趣嗎？如果有，當然可以按照複利式存股做法，出現買訊就進場，達到賣出條件就賣出。

如果這殖利率不是你的菜，請直接跳「下一位⋯⋯。」

有些人對於存股或者買股票會有特定的迷思，認為有名氣的，如台積電、鴻海，或者很賺錢的如聯發科、大立光，股價就不容易下跌，或者可以長抱。

對於也想挑選這類股票做存股的投資朋友，首先，我認同這些是好股票，不過殖利率是考量的因素。500元左右的台積電，與800元左右的聯發科，平均殖利率大約在1%至2%，這樣的殖利率對於想存股的人，想要盡快累積本金的人非常沒有吸引力。

如果要以抱著台積電是護國神山不會倒的心態投資的話，那我建議你不如去投資國有銀行股，報酬率還會比台積電高。

零股也能做複利式存股？

只能買零股的人更應該做複利式存股，加快累積本金是當務之急。

複利式存股在零股交易跟整張股票買進方式不同的地方，只在於投入的資金不同，所以買的股數也不同，在挑選股票與股票進場、出場的方式則完全一樣。而且零股交易盤中也能掛單買賣，不過零股買賣會因某些股票成交量較低，所以等候成交過程有時會花費較長時間等待，如果不願等待，為了要先買到零股，買進價格也容易買到高於當下整股交易的價格，這是零股交易上要注意的地方。

零股如何做？

假設手上能投資的資金只有3萬元，而我們選上的A股票價格在60元，60元表示買進1張A股票要6萬元，而3萬元的資金只能買500股（一張股票1000股），再扣除交易成本（手續費）大約只能買498股；如果手上只有1萬元可投資，能買進的股數大約落在165股左右，即資金越少，買進股數也越少。

零股買進後，若出現賣出的條件，按照出場方式賣出即可。零股也能做複利式存股。

只能買零股的朋友代表資金較少，資金少影響的是報酬金額低，所謂「本小利大利不大」，意思是本金小，就算給你賺到很高的利潤，也不是什麼大利潤。以本金只有1萬元，就算一年有20%的獲利，一年不過就賺2000元；如果本金有100萬，一年就算只有10%利潤，都有10萬元入袋，所以努力累積增加本金是複利式存股發展的方向。

你每月能存3000元來投資嗎？如果可以，那你一年應該有3萬6千元可投入，我幫你再去個尾數，每一年投資3萬即可，如果每年只投入3萬，按照一年有2次複利式存股的交易機會，約12%殖利率複利計算，十年後投入的本金30萬，而本金加利息會有接近60萬的金額（將近100%），如果你持續下去，再做十年，效果將更為驚人，當然中途如果可投資金額增加，效果也就更顯著了。

複利式存股零股累積本金的報酬整理。圖／境好出版提供

（本文摘自喬哥、籌碼喬哥的股市學堂著《年賺18%的複利式存股：薪水救星喬哥教你選對穩賺股，飆速累積本金，放大資產》，境好出版提供）

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