複利式存股跟傳統存股、ETF的差別

或許有些人會說：我就好好學傳統存股的方式就好，為何還要學複利式存股？現在投資環境變化太快，時代、環境不斷在改變，因此我們不容易再用過去經驗去預期未來，過去大幅成長的公司不代表現在還會大幅成長，而現在大幅成長的公司，並不表示往後幾年還會持續成長。

時代變遷的週期在縮短，世界變化的速度也不是我們能夠想像的，公司如果沒跟上時代的腳步，幾年後公司或許將會產生重大影響。三十年前若用傳統式存股買進好公司股票放著（例如當時中鋼），放十五至二十年公司可能變化不大，還能賺進不錯的配股配息，不過如果從2008年金融海嘯後，才進場買進中鋼股票存股的話，你獲得的報酬率會比2008年之前買的平均報酬率少一半以上。

你喜歡當包租公，還是喜歡當投資客

傳統式存股就是當包租公的概念。包租公的意思就是買進了一間房子，然後把房子租出去，每個月收取房租，只要房子沒有賣，就可以持續收取房租。如果運用在傳統式存股上，就是買進了一檔股票，然後每年賺取公司的配股配息，只要股票沒有賣，每年就可以收到股票股利。

包租公要賺的是房租，賺房租的工具是房子，傳統式存股要賺的是股利，賺取股利的工具是股票。包租公的房子會隨著房市好壞，房價跟著漲跌，而股票也會跟著股市的好壞股價跟著漲跌，對包租公來說他要賺的是房租，比起房價的漲跌，他更關心能不能收到更多的租金（當然房價上漲，包租公也會很高興）。

對傳統式存股的投資人來說，比起股價的漲跌，他更關心能不能收到更多的股利（投資人當然也希望股票能夠持續上漲），能持有越多的股票，每年就能配更多的股票股利，如同包租公有更多的房子，他就能夠收到更多的房租。

複利式存股是房市投資客的概念。投資客在市場上買了一間房子，經過整理後用更高的價格賣出，賺取的是房價的價差，投資客並不是真的想要擁有這間房子，他希望能在幾個月的時間內因賣房的價差，就賺到持有這間房子出租一年該有的投報率，就算萬一沒有順利的把這間房子賣出，依然可以靠出租賺取房租。

複利式存股，就是在市場上選進一檔存股標的，經過技術分析的篩選再做買進，運用台股每年除權息時特有的漲跌時機，在股價上漲時賣出，賺取股票的價差。

複利式存股並不是真的要擁有這張股票，只是希望能在幾個月的時間內，因股價的價差賺到持有這張股票一年該有的投報率，就算股價沒有順利漲上去賺到價差，依然可以藉著每年不錯的殖利率，留著賺取每年的配股配息。如果順利的話，有時候一年還可以做二至三次，等同高於傳統式存股二至三倍的報酬。

ETF無法加快本金的累積

ETF是「指數股票型基金」，可以稱為被動式基金，我認為這是一種懶人投資法。由於這種投資方式是分散投資，所以你獲得的股利報酬「不一定」會比買進單一股票報酬率來得高，而且還要扣除相關商品成本費用與稅率，無形中又會拉低報酬率，這種投資方式相對穩定，不過對於想要加快累積本金的人來說太慢了。

而且有一些ETF沒有配息，萬一哪天腦袋讓驢給踢了，不小心買到了沒有配息的ETF，例如:槓桿型、反向型、期貨型ETF，指數型或海外型也不一定會配，就像元大S&P500（00646），2015年上市以來均未配息。那拖慢你賺錢速度的不是ETF，而是你自己。

如果你連找出一檔股票來做存股都懶的話，那就買ETF；如果你想要加快本金累積的速度，傳統式存股不會比買ETF差，當然喬哥的「複利式存股」絕對會更好。

（本文摘自喬哥、籌碼喬哥的股市學堂著《年賺18%的複利式存股：薪水救星喬哥教你選對穩賺股，飆速累積本金，放大資產》，境好出版提供）

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