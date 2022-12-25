好老公選股策略看過來！小資入門投資工具＝股票＋ETF

對一般非專業的投資人來說，低成本的ETF（指數股票型基金）是最好的投資。」—巴菲特

老話一句，每個人投資性格雖不同，每個人都有適合自己投資的方式（可以參考附錄三中做投資理財性格測驗看你自己是那一種投資性格的人）。但Dr. Selena認為，對小資族而言，投資股票或ETF是一開始比較適合小資族入門的方式。除了可以賺錢以外，更重要的是，它不只是被動的買進，而是你本身會參與其中，一買一賣的相關投資決策思考中，其實會學到更多！

一般常見股票類型介紹

常見股票類型 特性說明類型代表 建議適合 投資性格 定存股(金融股) ．股價波動小、較為穩定的公司，必須是不會隨著趨勢改變和消失的產業，民生必需，波動比較小。．不需要時時盯盤．主要以領息為主，買進後盡可能不賣出。(獲利方式：長期固定的股利收入)．適用懶人。長期持有10-20年，領取固定股息收入。．股票漲跌與你無關，如果大跌甚至應該開心，等於買進的股票成本降低。 電信股中華電信、台灣大、遠傳

金融股第一金、兆豐金、合庫金 白兔保守型 價值股 (好老公股) ．發展規模和成長空間，已趨於成熟且穩定的類股。．因成長潛力較有限，市場對股價表現預期不高，股價相對波動幅度較小，本益比偏低。．因較無成長性投資機會，因此現金股利發放金額比較多。．現金股利是價值型股票主要報酬來源。．適合穩健保守投資人。．一般市價相當於淨值。．通常當全球景氣由盛轉衰時，股市偏空頭時應投資價值型股票。 例如：好老公股中的櫻花、詩肯 白兔保守型金牛穩健型 成長好股 ．公司未來成長潛力空間大通常以科技類股為主。．公司盈餘主要用於進行成長性的投資，導致現金股利發放偏低，不過因市場預期將成長，給予的本益比會偏高。．資本利得是成長型股票主要報酬來源。．通常當全球景氣佳，股市呈現多頭走勢，投資可偏重成長型股票。 例如：台積電、信驊 紅狼積極型 景氣循環股 ．景氣循環股在國外是稱周期性股票(Cyclical Stocks)，是容易受到景氣循環的影響股票，也就是隨著經濟周期，漲跌波動更劇烈的股票。．當經濟快速成長時，這些行業的股票就會大幅上漲，相反的，當經濟大幅衰退時，這些行業的股票就會大幅下跌。．包括原物料，也會受到經濟起伏的影響(因為經濟衰退、商品價格下跌，生產者就會停止生產，而導致原物料供應短缺)．具有高風險、高波動的特性，容易大起大落。．投資這類股的投資人必須能準確預測經濟趨勢、可以承擔高度風險的人，操作難度相對比較高。 例如：長榮、萬海、陽明、中鋼、友達、群創 紅狼積極型 投信認養股 ．國內法人當中，最具有指標意義的就是投信公司，所謂投信，就是大家俗稱的「基金公司」主要透過募集基金的方式集合眾人資金，並交給基金經理人操盤。．與外資相比，投信的資金水位較小，通常鎖定具有基本面及題材面的中小型個股操作，操作時間數天到數個月不等。．常聽到的「投信認養」就是指投信投入資金並且特別關照的股票，這類型股票通常短期漲勢可期，但相反的當投信轉向的時候，跌幅也不容小覷。．而一般來說投信所募集的基金因為每季都會計算績效，這時為了讓基金績效端得上檯面，也會開始在每季季底(3月、6月、9月、12月)拉抬或出清持股，就是常聽到的投信「季底作帳」。 比如玉晶光，中探針，瑞昱，神準 紅狼積極型

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三種投資性格適合的投資工具

Dr. Selena依照三種投資性格及不同股票類型設計一張圖表，方便大家可以查看不同投資性格適合的投資工具(股票&ETF)，詳細說明如圖一(附檔)

三種投資性格的投資標的參考建議(股票＋ETF)

投資性格 股票類型 ETF 白兔保守型

定存股、金融股、價值型股(好老公股－存股型)、低價銅板股 高配息型ETF 金牛穩健型

定存股，價值型股(好老公股－存股型_ 大盤型ETF、高配息型ETF 紅狼積極型

價值型股(好老公股－價差型)、成長好股、景氣循環股、投信認養股 大盤型ETF、各種主題型ETF

白兔保守型投資人

對於投資風格比較保守的投資人來說，可以投資股價波動小且能夠提供穩定現金流的投資標的比如說定存股，金融股，好老公股或高配息型ETF，因為對這類型投資人來說，是否能夠獲得高報酬往往不是他們所追求的首要目標，每年都可以有穩定的配息現金流入袋才是讓他們感到安心的投資方式。

金牛穩健型投資人

對於想要獲得穩健報酬的投資人來說，可以投資定存股，價值型股(好老公股)或是元大台灣50(0050)因為0050的成分股包含台灣股市中市值最大的五十檔股票，大多都是營收穩定成長的產業龍頭股，另外也可以考慮挑選「營收成長穩定」的產業龍頭股，主要原因是產業龍頭股往往是發展成熟的公司也是相對穩健的好公司。

紅狼積極型投資人

對於想要在股市中獲得高報酬的紅狼積極型投資人而言，可以考慮投資投資成長好股像台積電或是「未來明星產業趨勢主題ETF」。明星產業趨勢的主題型ETF，舉例來說，像是電動車或5G網通，這類型主題型類型的ETF因為受惠於當下的產業趨勢，所以具有相當高的成長潛力！以電動車來說，為了因應全球暖化，全球的汽車大廠都在減少燃油車的生產，並將主力移到電動車的生產線，所以許多生產電動車零組件供應商的股價，便有機會受惠於「電動車」這波產業趨勢。

※挑選現金股利發放穩定的公司

為什麼要注意公司有沒有穩定發放股利呢？因為有些經營狀況不是很穩定的公司，可能只是因為近幾年特別賺錢的關係，才開始發放現金股利，所以挑選這類型股票時，比較好的方法是觀察公司過去五年甚至十年發放股利的狀況，像Dr. Selena的好老公股櫻花連續十年都有5-6%以上的高殖利率，也是現金股利發放穩定的公司代表之一。

（本文摘自楊倩琳著《小資變有錢的超強執行法：夢想實現、財富翻轉、100天的行動方案》，時報出版提供）

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