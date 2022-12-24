有錢人就等於財務自由嗎？理財網紅蕾咪揭關鍵一條件

有錢人等於財務自由？答案是否定的。

一個人不論多有錢、收入多高，只要他停止工作，收入就立刻消失，那都不屬於財務自由。因此，即使是月入 20 到 30 萬的高薪主管、月收 30 到 40 萬的醫生，甚至是月收 50 到 60 萬的律師，不論哪一種高薪職業，一旦符合「需要依賴主動收入維生」的條件，都不算財務自由。

財務自由真正的關鍵在於是否擁有「時間上的自由」。多數人忘了一件事，不論世間上有多少無法預測的事情，某件事卻是必然發生的，也是我們每個人都能夠預測的；不論你現在幾歲、不論老幼，總有一天會離開人世。

比起金錢，時間是生命的計量單位，這才是我們人生中最稀缺的資源。

想成為創造財富的人，第一件事就是要清楚意識到，我們人生在世每天都是 24 小時，公平得很，百年之後必然畫下句點。為什麼有人一輩子窮困潦倒，有人可以白手起家，翻身致富？如何獲得時間上的自由，才是我們真正的功課。

對於時間，我們通常會透過以下幾個步驟，徹底運用時間這項稀缺資源：

1.初期，透過單位時間來換取金錢。

2.接著，透過專業或知識的訓練，拉高單位時間的價值。

3.即使竭盡所能出賣自己單位時間的價值，依舊覺得時間不夠，有其極限，我們就學會去購買別人的時間與專業，這就像是為自己創造出分身一樣，透過別人的勞力與專業，讓自己的時間產生倍增的效果。

在財富的世界裡，只要熟知「利潤＝收入－成本」這個基本觀念，將時間視為可以買賣的商品，就能為自己的財務思維帶來新的突破。

舉例來說，當你透過專業技能與知識學習的累積，讓自己的單位時薪提升到每小時 1,600 元，這時可以利用每小時 160 元的時薪去買下別人的時間，為你處理一些行政雜務，將自己的時間與精力聚焦在高價值的活動上面。

簡單計算一下：1,600 元－160 元＝1,440 元。這時你是否就像企業家一樣，正在利用時間的買賣價差，提升自己整體的收益呢？

同理，當你在閱讀這本書時，其實也是買下了我累積一萬小時的財務知識與打造被動收入的經驗，省下大量碰撞與挫敗的學習期，透過閱讀新知的方式為自己節省大量時間。

認識財務四大象限

說到被動收入觀念，就不得不提到羅伯特．清崎的《富爸爸，窮爸爸》，書中翻新傳統會計學中的資產與負債定義，認為能為我們賺進現金流的是資產，讓我們支出現金流的是負債。

書中針對收入來源分為四個象限，分別是 E 僱員（Employee）、S 自僱者（Self-employed）、B 企業家（Business Owner）、I 投資者（Investor），簡稱 ESBI 四大象限。

我在大學畢業後的十年間，就經歷了完整的E → S → B → I 四個象限的轉換過程。若你想了解如何從低薪 E 象限→高薪 E 象限→高薪 S 象限，可以參考我的第一本書《小資族下班後翻倍賺》，裡頭會分享更多細節。接下來我們專注談論的重點是如何打造更多元的被動收入。

延續前面的觀念，根據收入來源的類型不同，可以分為「主動收入」與「被動收入」。處於 E 象限與 S 象限的人，以主動收入為主，用時間與勞力來換取金錢，也就是你一旦停止工作，就可能會中斷收入來源，而處於 B 象限與 I 象限的人，以被動收入為主，也就是透過團隊、資產與系統來為自己工作，所以即使休息，仍會為你帶來源源不絕的收入。

了解這些基本觀念，關係到未來你能不能為自己的時間做有效的複製，並且有效運用在正確的方向上。因此，我想在此先帶大家複習第一本書提過的觀念，讓你明確知道自己處在哪一個象限與人生階段，之後會逐步分享更多的方法與案例，協助你在生活中實踐。

接下來就來談談，打造被動收入的三大關鍵重點，如果你的人生目標包含了財務自由，那麼以下就是在判斷投入時間成本前，該審慎評估的幾個重點。

（本文摘自蕾咪（Rami）著《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》，方智出版提供）

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