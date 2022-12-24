烏克蘭危機 西方忽視地緣政治的代價

撇開要成功介入他國內部政治有多困難，還有個沒那麼國族主義，而是比較現實主義的問題。如果強權要追求自由主義霸權，其他國家就有可能遵循現實政治的規則。這會大幅增加失算的可能，引發危機甚至戰爭。舉例來說，自由主義國家也許真心相信自己採取的是有益，甚至動機純正的政策，但其他遵循現實主義原則的國家，可能會把同樣的政策當作威脅。而自由主義國家很可能會搞不懂這件事，因為它遵循的完全是另一套思想。

這種狀況對自由主義強權最大的威脅是，多數國家在大多數時候都依從權力平衡的邏輯。雖然自由主義強權通常也是這麼行動，面對其他強權時更是如此，但萬一遇到可以恣意追求自由主義霸權的情勢，導致自由主義強權忘記了整個世界大致上還是遵照現實主義運作，就可能會對自己和其他國家造成許多麻煩。比如當前的烏克蘭危機就是一例。按照西方世界的主流看法，這場危機的主要肇因是俄國入侵。這些看法認為，普丁總統滿心想建立一個可和蘇聯比擬的大俄羅斯，這代表他需要控制烏克蘭、波羅的海諸國，甚至其他東歐「鄰近國家」的政府。二〇一四年二月二十二日，針對烏克蘭總統維克多．亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的政變，正好讓普丁有了併吞克里米亞、進攻東烏克蘭的藉口。

這種解讀大錯特錯。要為這場危機負最大責任的，是美國和歐洲盟邦才對。一切麻煩的根源是由於北約的擴張，而圍繞這步棋的大戰略則是將包括烏克蘭在內的所有東歐國家，從俄國的衛星軌道上摘下，整合進西方世界。有人會認為這項政策是為了牽制俄國侵略野心的典型嚇阻戰略，其實並非如此。西方這套戰略是基於自由主義原則，策劃一切的首腦根本不覺得莫斯科會把這當成威脅。他們是想將烏克蘭整合進冷戰期間發軔於西歐，從誕生以來就一直向東進逼的「安全共同體」（security community）。但俄國人玩的遊戲叫做現實主義，結果就造成了這場令西方領導人措手不及的危機。

自由主義的盲目

只要對地緣政治有基本的概念，就該料到這些事情的發生。西方世界的行為，等於是闖進俄國後院，威脅它最重要的戰略利益。歷史上，拿破崙帝國、德意志帝國和納粹德國都是先越過廣大的平原，才能攻入俄羅斯本土，因此烏克蘭對於俄國是至關緊要的戰略緩衝。當過去敵對的軍事同盟進駐烏克蘭，沒有哪個俄國領導人能夠容忍；當西方在基輔扶植一個鐵了心要加入該同盟的政府，也沒有哪個俄國領導人會傻傻站著挨打。

華盛頓也許不喜歡莫斯科的立場，但應該要理解這背後的邏輯。強權對自家領土附近的威脅永遠都很敏感。反過來看，美國也奉行將美洲大陸當成自家勢力範圍的門羅主義，絕不會容許遠方的列強在西半球展開任何軍事行動，更不用說在其邊境布署軍事力量了。試想如果中國建立了強大的軍事同盟，又在加拿大和墨西哥安插有心加入的政府，美國會有多憤怒。就算不談邏輯，俄國領導人也多次警告西方對手，絕不會忍受北約往烏克蘭和喬治亞擴張，也不會容忍挑撥這些國家對付俄羅斯的行為－－二〇〇八年的喬治亞戰爭就是最清楚的警告。

西方世界的官員聲稱，他們一直想減輕歐洲人的「恐俄症」，莫斯科也應該理解北約對俄國並無敵意。除了解釋自己的擴張並非是為了圍堵俄國，北約也沒有在任何新成員國的領土上布署軍事力量。二〇〇二年，為了增進與莫斯科之間的合作，北約甚至創立了一個叫北約－俄羅斯理事會（NATO-Russia Council）的機構。為了進一步安撫俄國，美國還宣布新的飛彈防禦系統（最起碼一開始）將會布署在歐洲水域的戰艦，而非捷克或波蘭的領土上。但這些作法都沒有用；俄國仍堅決反對北約的擴張，尤其不能進入烏克蘭和喬治亞。能判斷誰會威脅到俄國的，終究是俄國而非西方。

西方菁英對國際政治的理解普遍有問題，所以他們都被烏克蘭事件嚇到了。他們以為二十一世紀已經可以告別現實主義和地緣政治，單靠自由主義原則為地基，就能建立「一體的自由歐洲」（Europe whole and free）。這些原則包括了法治、經濟互賴和民主化。按照這個劇本，最適合領導大家建立新世界的當然就是美國這個無意威脅俄國或其他國家的善良霸權。

將歐洲凝聚成單一安全共同體的鴻圖雖然是在烏克蘭踢到鐵板，但早在柯林頓政府開始推動北約擴張的一九九〇年代中期，災難的種子便已經撒下。策士和決策者們提出了無數支持和反對擴張的理由，但從來沒有形成共識。美國大部分的東歐移民和其親戚都強烈支持擴張，這樣波蘭和匈牙利等國才能得到北約的保護。少數現實主義者也認同這項政策，因為他們認為嚇阻俄國仍有必要。但多數現實主義者都認為沒有必要去牽制一個人口老化、經濟偏食的衰落強權，這樣擴張反而會給莫斯科製造麻煩的誘因。一九九八年參議院通過北約的第一輪擴張後不久，美國傳奇外交官暨戰略思想家喬治．肯楠（George Kennan）就在訪問中說道：「我想俄國人的反應會愈來愈排斥，這會影響到他們的政策。我認為這是個悲劇的錯誤。這麼做毫無道理。根本沒有誰威脅到誰。」

但包括柯林頓政府內許多關鍵人物，多數自由派都認同北約擴張。他們相信冷戰的終結已經改變了國際政治，在全新的「後國族秩序」下，數百年來主導國家行為的現實主義邏輯，已經不管用了。在這個新世界裡，美國不僅是馬德琳．歐布萊特（Madeleine Albright）國務卿口中「不可或缺的國家」，更是一股良善的力量，任何有理智的領導人心裡都不該恐懼美國。一名美國之聲記者在二〇〇四年二月的評論中寫道：「多數分析家都同意，北約和歐盟的擴張照理說並不會長期威脅到俄國的利益。他們指出，擁有穩定安全的鄰居，可能會讓俄國更為穩定繁榮，也有助於克服過去的冷戰陰影，鼓勵前蘇聯的衛星國家用更正面、合作的態度與俄國交流。」

一九九〇年代末，柯林頓政府內的自由主義者贏得了這場北約擴張的論戰。在說服歐洲盟國支持擴張的過程中，也沒遇到多少阻礙。老實說，由於歐盟在一九九〇年代的成功，西歐菁英甚至比美國人更迷信地緣政治已不再重要，包容一切的自由主義秩序更能令歐洲長治久安。在二十世紀落幕之際，美國和歐洲自由同盟的目標，就是把民主推銷到東歐各國，促進它們之間的相互依賴，並協助它們嵌入國際體制。而終極目標，則是讓整片歐洲大陸都變得跟西歐一樣。

在二十一世紀的前十年，自由派徹底主宰了有關歐洲安全的討論，因此在西方世界，北約擴張，甚或是之後對會員資格採取徹底開放的政策，幾乎從未遭遇現實主義者或其他人的反對。自由主義世界觀同樣主宰了布希和歐巴馬政府。比方說在二〇一四年三月針對烏克蘭危機的演說中，歐巴馬總統就不斷提及西方政策背後的「理想」，以及這些理想是如何「頻頻受到過去的傳統權力觀所威脅」。國務卿約翰．凱瑞（John Kerry）對俄國併吞克里米亞的回應，也反映出相同的觀點：「現在是二十一世紀，你不能像十九世紀一樣，拿些憑空捏造的藉口入侵其他國家。」

總而言之，俄國和西方玩的全然是兩場不同的遊戲。普丁和俄國人的思考和行為，都是現實主義的路子，而西方領導人則是緊抱著標準的自由主義國際政治觀。結果就是美國和盟國不知不覺引發了這場看不到終點的大危機，最主要的原因就是自由民主國家實在很難和威權國家進行外交。



（本文摘自約翰．米爾斯海默著《大幻象：自由主義之夢與國際政治現實》，八旗文化提供）

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