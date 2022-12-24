世界政府能否成真？自由主義霸權代價是反噬己身？

或許你認同我反對拿政治自由主義當作外交政策的觀點，但還是認為有個顯而易見的解決方式，那就是成立世界政府。有些學者主張我們正往這條路上走，主要理由是民族國家處理不來當今世界所面臨的許多經濟、監管、安全和環境挑戰。一旦新的政治秩序就位，現實主義就不再有力了，國族主義的黑暗面也將被掩蓋，世界政府將會建立起自由主義的政治體系。



當國際體系有了上下層級、不再是無政府狀態，現實主義就會失效。在有上下層級的世界裡，就有了守夜人來保護弱小的國家，因此權力平衡的邏輯將不再適用。國際政治將會變成大規模的國內政治，讓自由主義可以大肆盛放。世界上大部分的人當然都還是多少會忠於目前的民族，但從定義上來說，這些民族都不再擁有自己的國家。整個世界上只會有一個超級政府，所有人多半都會對這個政府有某種普世性的身分認同，讓一直以來的國族主義消失，或者最起碼減弱。但就算沒有這麼發展，超國家政府（überstate）仍然能防止對立的民族彼此開戰。

但短期看來，世界政府還不會出現。首先，擁有自己國家的民族根本不可能自願放棄國家。我們也很難想像努力爭取建國的民族會放棄這個目標。民族都渴望決定自己的命運，不太可能把它交給某個自己頂多只能勉強掌握的超級政府。

也有人會主張，全球化正讓各民族匯聚成某種普世文化，而這將成為世界政府的基石。但這個想法並沒有太多證據支持，倒是有很多證據指出即便在網路時代，許多深厚的文化仍保有各自的特色，廣為世人所知。此外，普世文化的產生也意味著，大部分的人類要能對美善人生需要哪些東西達成普遍的共識。但這樣的共識不可能形成，因此普世文化也不可能出現，所以要成立一個以自由主義政治體系運作的世界政府也不太可行。

另一種實現世界政府的可行作法，則是征服世界，由一個超級強大的民族國家出兵併吞其他國家。但這也不會發生。地球大到沒有哪個國家可以完全征服－－考慮到跨洋投射軍力的難度，就連統治大部分地區也做不到。遭受進攻的人民會有強烈的理由結為盟友，極力抵抗、遏止征服者，最終摧毀他們的侵略野心。就連美國這個人類史上最強大的國家，也不曾動念要用武力建立世界政府，由美國來統治世界。原因很簡單：就是不可能。

就算我分析得不對，哪天世界政府真的實現，多半也不會是自由主義政府。自由主義不但和許多國度格格不入，要在新的土地成長也曠日費時、窒礙難行。世界政府內會有很多分離勢力，要阻止這些勢力，中央就得祭出鐵腕手段。即使如此也可能不足以防止嚴重的暴力衝突爆發。這也是自由主義者對世界政府沒什麼熱情的原因之一。比方說，康德和羅爾斯都反對這個主意，認為這樣不是變成反烏托邦，就是會跟羅爾斯說的一樣，變成「被頻繁內戰撕裂的脆弱帝國」。

無政府狀態不會停止

如果未來不會出現世界政府，就代表國際間的無政府狀態將不會停止，強權也就只能根據現實主義來行動。求生的需求不會稍減。不過有時權力的平衡會傾斜，讓某個國家能追求自由主義霸權－－雖然大概不會成功。自由主義當成政治制度有其優點，但一放上國際舞台，自由主義所推出的政策就是不會成功。

接下來，我們要更進一步批判自由主義，論述追求自由主義霸權不僅對於自由主義國家，對於目標國家也會造成巨大的代價。而且，根據自由主義信條行動的強國，最後很可能只會讓整個世界更不穩定。換句話說，自由主義的外交政策不只沒用，還可能會反噬己身。



（本文摘自約翰．米爾斯海默著《大幻象：自由主義之夢與國際政治現實》，八旗文化提供）

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