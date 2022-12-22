為什麼俄羅斯不肯停止對烏克蘭的干涉？地緣政治難解之題

蘇聯解體後，烏克蘭雖然獨立，但西部的烏克蘭人（親歐美派）和東部的俄羅斯人居民（親俄羅斯派）之間的對立仍舊持續。

在2004年的總統大選中，西部親美派的尤申科與東部親俄羅斯派的亞努科維奇競爭激烈，最後亞努科維奇以些微票數獲勝。尤申科的支持者以選舉不公為由，展開大規模的抗議運動，最後重新選舉。結果尤申科當選總統。此事人稱橘色革命。

橘色革命被視為舊蘇聯諸國所引發的民主化革命之一。說到民主化革命，聽起來好聽，但實情不過是歐美對付俄羅斯的戰略罷了。

尤申科接受猶太人金融資本家喬治．索羅斯的金援，而對亞努科維奇展開的抗議運動，背後也都有歐美政府和基金的援助。

普丁試圖扭轉情勢。他援助亞努科維奇，讓他在2010年坐上總統大位，打造完全的俄派政權。結果西部的烏克蘭人強烈反彈，為了化解這股聲浪，亞努科維奇簽定公約，加入歐盟。

但2013年，亞努科維奇又撤回加入歐盟的方針。此舉激怒了西部的烏克蘭人，就此爆發反政府運動。亞努科維奇逃亡俄羅斯，取而代之的，是親歐盟派人士成立的烏克蘭臨時政府。

如此一來，改換東部俄羅斯人的居民反彈了。他們接受俄羅斯的援助，展開分離主義運動。2014年，烏克蘭已實質進入內戰狀態。俄羅斯就是乘著這樣的混亂情勢併吞克里米亞。

無法遵守停戰協議

俄羅斯在併吞克里米亞後，烏克蘭東部的戰事變得激烈。烏克蘭政府軍與親俄派武裝組織展開激烈衝突。2014年9月暫時達成停戰協議（明斯克協議），但戰爭仍舊持續，隔年2月重新達成協議（新明斯克協議）。

但簽定這項協議後，仍持續展開零星戰役，離停戰狀態尚遠。而自2021年春天起，俄羅斯大軍集結，挺進烏克蘭邊境附近，引發「新烏克蘭危機」。

烏克蘭危機處在看不到出口的狀況下。不過，會演變成這樣的局面，也有它的無奈。因為烏克蘭地處俄羅斯和歐美中間的緩衝區上，就地緣政治學來看，擁有無法避免紛爭的命運。

例如在第二次世界大戰中，德國與蘇聯在這塊土地上展開激戰，這裡成了德蘇戰爭的舞臺。烏克蘭人以蘇聯兵的身分被送上戰場，捲入戰火中，據說死亡人數高達800～1400萬人。一般都會算成是蘇聯這邊的犠牲者，不過烏克蘭人是大戰中最多人犠牲的民族之一。就像這樣，烏克蘭的所在處，正是東西兩方陣營在此展開衝突，很不走運的場所。

蘇聯解體後，東歐各國都加入以美國為核心的軍事同盟──北約組織（NATO）。結果造成北約組織的勢力直逼俄羅斯門前。與俄羅斯國境接壤的波羅的海三國中的愛沙尼亞和拉脫維亞，都是北約組織的成員國。最後只剩烏克蘭。東西的交界線移至了烏克蘭，所以才會在此引發紛爭。

承認親俄派的兩個地區獨立

2019年，烏克蘭修憲，決定未來將加入北約組織的方針。只要北約組織東擴的威脅仍在，普丁就無法從烏克蘭撤軍。話說回來，冷戰結束後，東西陣營間就有「北約組織不東擴」的約定，是北約組織違反約定，這是普丁的主張。

另一方面，普丁之所以不好惹，在於他牢牢抓緊了西方陣營的弱點。自2014年的烏克蘭危機以來，歐盟便高喊要「脫離對俄羅斯的依賴」，目標是追求能源供給來源的多樣化。但以德國和法國為主，對俄羅斯生產的天然氣進口量卻不減反增。2020年歐盟的天然氣進口量，有四成以上都來自俄羅斯。

而且取代原本經由烏克蘭的天然氣管線，改為繞過烏克蘭，經波羅的海連接德國的「北溪天然氣管道」已經完成。德國別說「脫俄」了，甚至還加速對俄羅斯的依賴。

美國頻頻說「俄羅斯開始要入侵烏克蘭了」，煽動烏克蘭危機，但德國等歐盟國家面對嚴重能源不足的問題，又不想與俄羅斯的關係惡化，各國的步調無法一致。

而在這樣的情況下，普丁盼不到北約組織不東擴的保證，只好展開行動。在北京冬奧落幕後不久，俄羅斯承認烏克蘭東部親俄派武裝勢力支配的兩個地區（頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國）獨立，開始展開軍事侵略。

各國發動對俄羅斯的制裁。其中很重要的動向，便是德國停止承認北溪二號天然氣管道的計畫，不過說起來，這對苦於能源不足的德國和歐盟各國來說，是一大重創。俄羅斯開通運往中國的天然氣管道「西伯利亞力量」，擴大出口量，所以供應對象多的是。附帶一提，普丁和習近平在北京冬奧中的共同聲明中確認「反對北約組織東擴」，朝加深合作的方向邁進。

普丁提高要求，不光是要烏克蘭「放棄加入北約組織」「發布中立宣言」「解除武裝」，還加上一條「承認俄羅斯對克里米亞的主權」，以此作為緩和緊張情勢的條件。普丁的目的，應該是要讓烏克蘭繼續當一處緩衝區吧。如果併吞了烏克蘭，便沒有了緩衝區，將直接與西方對峙，這樣只會提高風險和成本，所以在地緣政治學上算不上是好的戰略。不過，為了維護緩衝區，俄羅斯還是會持續干涉。承認頓內次克和盧甘斯克獨立，可說是這項戰略的其中一環。

（本文摘自澤邊有司著《一本書讀懂地緣政治學：台灣面臨中國空前威脅？烏俄戰爭為何無法結束？50張國際形勢圖解╳零基礎淺顯解說，迅速掌握各國衝突！》，平安文化提供）

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