對待金錢要像對待喜歡的人

我經常強調與金錢保持良好關係的重要性。如果你與金錢相處良好，它就會一直待在你身邊，並在你需要它時成為你的盟友。

那麼，要怎麼做才能讓錢喜歡你？假設金錢具有人格，你的花錢方式必須讓金錢感到「我喜歡這個人對待我的方式」。換句話說，對待金錢要像你對待喜歡的人一樣，須溫柔謹慎。如果你不會冷淡的對待喜歡的人，那麼同樣的，你不該用無情的態度對待金錢。

如果想讓金錢感謝你，請試著檢視自己的消費和投資方式，並詢問自己花錢時是否有尊重金錢。

總是審視自己的花錢方式，是被金錢喜歡的必備條件──檢查自己花的每一分錢，確認消費方式是否妥當。

你與金錢的關係就像與他人的人際關係，你必須擔心它、照顧它且小心對待它。

此外，如果想得到金錢的眷顧，就要誠懇的看待自己的工作。人們通常是為了得到收入而工作，倘若對自己的工作抱持忽視或瞧不起的態度，最終金錢會離開你。

那應該在工作上展現什麼樣的態度，才能與金錢建立良好的關係？你需要這三個條件：熱情、行動力和耐心。

首先是熱情。

當你想到熱情時，可能會在腦海中浮現「激烈」和「無法控制」的印象。但熱情並不是一種不受控的情緒，而是為了實現未來的願景而努力拚搏的心態。工作中的熱情，是指堅信未來將獲得具有價值的輝煌成果，並無論如何都要朝著目標前進的態度。

你在職場上，可能會被詢問「你有什麼樣的想法」、「你想提出什麼樣的企劃」、「你的提案能為我們帶來什麼樣的益處」，但其實對方真正想了解的是你對工作的熱情，永不放棄的精神與龐大的熱情才能感動他們。

熱情就是一種對未來的願景，是永不放棄的使命感。如果你無法感受到自己的熱情，代表你對未來的願景有些模糊，這時候你必須停下來，花時間思考一下。

接著是行動力。

在工作中發生問題和錯誤是家常便飯，但比起進展順利，當事情發展不順時，更考驗自己的行動力。

犯錯後你能多快邁出下一步？犯下的錯誤越大，人的心情會越鬱悶，而在犯錯後是否能迅速行動，將對日後產生很大的影響。

當你犯下嚴重的錯誤時，首先請立即找當事者當面道歉，並誠實的告知對方真實情況。有些人可能會認為應該等所有相關人士都到場、準備好必要文件，並換上正式西裝再道歉才有禮貌，但這些其實都不是重點。如果回家換西裝會拖延時間，不如直接穿著當下的衣服向對方道歉。

此外，不僅是面對問題的時候，日常的工作品質也與行動力息息相關。

有時不能只是坐在電腦前敲鍵盤，工作時如果出現讓你感到疑惑的地方，你可以親自到現場確認，或和相關人員直接溝通。這些行動會提升你的工作品質。

最後是耐心。

我們不能被事發當下的衝動和情緒控制，當你陷入困境，對此越是感到迷惘和憤怒時，就越需要忍耐。

有許多人會說，當你被不合理的對待時可以生氣或直接離席，畢竟這攸關自身的尊嚴。但我不這麼認為，當場發火只是抒發當下的情緒，並不會為工作帶來任何好處。

我曾問過一位老闆：「經營公司最需要的是什麼？」他回答：「耐心。」

這樣說或許很失禮，但從這位老闆日常的行為舉止來看，我實在無法想像他忍耐的樣子。因此說實話，當時的我並不是很理解這個回答。

不過後來，我從他人的口中聽到這段故事。

這位老闆過去曾接到一位客戶的電話，且講了很久，客戶盡說一些不合理的抱怨，這位老闆被大量的攻擊性話語無情砲轟。但他沒有生氣，也沒有反駁客戶，而是靜靜的聽客戶說話，並禮貌的回答對方，從頭到尾都是用真誠的態度應對。

告訴我這個故事的人說，他對於這位老闆能忍這麼久感到印象深刻，如果是他遇到這種纏人不講理的客戶，絕對無法像這位老闆一樣完全不反駁。

也許這位客戶因為把想說的話都說了，認為這位老闆有傾聽自己的想法，便因此感到滿足，而他之後還有可能成為這間公司的大客戶。

耐心指的不是忍耐，而是指「努力」。培養耐心，不是指壓抑自己，而是要抱著繼續加油的心態。因此具備耐心的祕訣就是：與其將耐心視為壓抑，不如將其視為努力。

另外，有人說憤怒在六秒後會消失，所以當你想發脾氣時，不妨先在心中慢慢數六秒，以避免被憤怒左右或衝動的爆發怒火。

我們在日常生活中，經常會遇到不合理的狀況和失禮的態度，當然，在事發當下你的情緒會有所動搖，但要記得提醒自己，這種情況在生活中很常發生。保持耐心的關鍵是盡最大的努力堅持下去，並保持冷靜。

熱情、行動力和耐心，是與金錢建立良好關係的三個基本要素。

由此可知，無論在工作上，還是與金錢的關係上，朝著自己相信的目標前進、迅速行動，並堅持不懈是很重要的。

（本文摘自松浦彌太郎著《松浦彌太郎：我對投資的想法：如何讓金錢喜歡你？不用太多錢就有豐富生活的投資提案。》，大是文化提供）

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