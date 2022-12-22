39歲之前 戶頭裡別放太多錢

該分配多少收入用於消費和投資？這沒有絕對的答案。

同樣的，每個人應該存多少錢也沒有正確解答。但在現代社會，你永遠不知道下一秒會發生什麼事。因此你最好準備一筆儲蓄，當失去收入時，這筆資金能幫你度過非常時期，甚至避免背上債務。不只是我這麼說，很多理財書籍中也有提及類似的概念。理想情況下，將儲蓄金額定為半年收入是很安全的做法。

另外，我認為一個人在39歲前不需要太多儲蓄，在三十多歲時，你必須將大部分的收入投資在自己身上，而不是放在儲蓄帳戶中，這種大膽的做法才會讓自己成長。

這聽起來可能很極端，但在還年輕時，與其選擇儲蓄，將收入用於投資自己，能在未來獲得更大的回報。

我們三十幾歲時，精力充沛、身強體壯，具有高度的專注力和行動力，能迅速的從經驗中汲取教訓。最重要的是，三十幾歲的我們還有很長一段未來。倘若年輕時不斷投資自己，充分學習、體驗並成長，在以後的幾年或幾十年，你將更接近自己的理想。

因此，我認為將儲蓄用於投資自己並不是一個糟糕的選擇；反而在年輕時把原本能投資自己的錢變為儲蓄，並不具有太大的意義。

不過步入40歲後，你的健康可能會開始走下坡，此時我們要為無法工作的風險做好準備。所以40歲後，儲蓄金額可提高為一年的收入。

若你還年輕，儲蓄過多也不好，如果你的存款太多，就說明你對自己的投資並不到位，所以要仔細審視自己的儲蓄。

擁有儲蓄，能令人感到安心，換句話說，它就像一種鎮靜劑，但鎮靜劑終究是藥，所以適量就好。

如同前面提及的，每個人需要多少儲蓄，會根據自身的財務狀況和家庭情況而不同。有些性格謹慎的人可能會想提早開始存錢，有的人則想確保有足夠的錢作為小孩的教育費用。

但無論如何，我們沒有必要漫無目的增加儲蓄，儲蓄只是一種準備，你應該思考的是，如何將資金用於投資。

（本文摘自松浦彌太郎著《松浦彌太郎：我對投資的想法：如何讓金錢喜歡你？不用太多錢就有豐富生活的投資提案。》，大是文化提供）

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