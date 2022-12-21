解決加拿大華人買菜難題 台灣媽媽拚出大統華超市

我在唐人街拚業務的那一段時間，正是唐人街的鼎盛時期，房租和房價都高得出奇。

每到週末假日，華人都會從四面八方湧進來，街上買菜的人摩肩接踵，擠得滿滿的，買東西都是用搶的，好像不要錢一樣。停車更是一位難求。

我也都是趁週末有空，帶著兩個小女兒去買新鮮活魚，還有新鮮出爐的麵包。

如果幫華人開一家大超市…

唐人街的商舖都是一家一家小小的，每家商舖各做一行。因此在一家買了魚，還得到另一家買肉，再到另一家去買菜。

大人小孩出門一趟去買東西，要進進出出好幾家商舖、過好幾次馬路，真的是很辛苦。

每次都是我走在前面開路，兩個女兒緊跟在後面，幫我提袋子。晴天還好，如果碰到下雨天，準成了三隻落湯雞。

而且由於當時唐人街生意好，不缺客人，所以店家的服務態度並不親切。

有一次我印象好深，除了兩個女兒，還多帶了一個才七、八歲的小姪子跟著。誰知道突然下起了雨。

我狼狽地忙著找地方躲雨，小姪子很會添亂，說要小便憋不住。

我只好帶著幾個小蘿蔔頭，冒著雨，大包小包慌慌張張地衝過泥濘的馬路，跟一家商舖借廁所。誰知道商家居然不肯借，小姪子當場尿了褲子，還委屈地哭出聲來。

我站在那裡，一肚子窩囊，叫天天不應，叫地地不靈。真是大人受累，小孩受罪。

所以每次要去唐人街，兩個小女兒都一百個不情願，央求說，到我們家旁邊的Safeway就好了嘛，好停車，又乾淨，還有手推車可以推來推去，更不用人擠人過馬路。

但當時的西人超市雖然什麼都有，就是亞洲的口味什麼都沒有。而唐人街做生意的方法，真是太傳統，四周環境不理想、商舖陳舊不裝修、服務態度不親切，又不能在一家商舖一次買齊想買的東西，各方面都需要改進。

於是我起心動念：「如果開一家現代化的大超市，跟西人的一樣乾淨、整齊、漂亮，所有華人熟悉喜愛的東西統統有，真正幫鄉親解決惱人的買菜難題，一定會大受歡迎。」

這個念頭，慢慢變成了一個我想去實現的夢。

剛好在那一段時間，安邦正進一步拓展批發生意，常常到美國去拜訪當地的亞洲超市。

他回來常常跟我說，美國的亞洲超市很進步。比如洛杉磯的大華超市，還有西雅圖的Uwajimaya日本超市。

安邦說，他們的店都很大，而且有現代感，華人要買的東西應有盡有，而且還有熟食部，可以在那裡買便當、熟菜、臭豆腐、豬耳朵等東方小吃回家吃。

我聽了很好奇，很想去看一看，有一次就跟著安邦去了一趟洛杉磯，實地參觀感受一下。

老土進城，看過以後，算是開了眼。我真的是很喜歡那種新形態的超市，覺得在加拿大一定也會受歡迎。

我替在加拿大的華人抱不平。溫哥華有這麼多華人，說什麼也該有一家現代化的亞洲超市吧。

我又想起了我的夢。

結緣統一企業，催生統一廣場

夢總是夢。每天太陽出來，還是得拚批發。

批發業務不斷擴大，沒過多久，六福的貨倉又不夠用了。我們只好再搬家，搬到了伯納比（Burnaby）一個更大的工業園區。

看看我們搬了多少次家。

生意開展，不斷搬倉，我們發覺做批發這一行，對於資金的需求真的很大。每一塊錢生意，都要準備好五塊錢資金（兩塊錢存貨、兩塊錢應收、一塊錢備貨）。

如果再碰上商家破產或壞帳，就會有資金鏈斷掉的風險。因此必須去尋找便宜的資金，支持業務擴充。

正好當時政府推出了一個投資移民計畫：外國人申請移民，可以投資低利息的資金給本地的企業，包括投資貨倉。

這低利息的資金正是我們需要的。但我們是小微企業，又沒有這方面的經驗，要怎麼樣進行呢？

剛好這個時候，台灣統一企業的高清愿董事長、林蒼生總裁和劉秀忍董事一行，來加拿大考察商業投資項目。

統一是台灣領頭企業之一，事業橫跨零售、製造、物流、貿易、投資、建設，在海峽兩岸都有很好的發展。

因為都是台南鄉親，經介紹就請安邦當嚮導，到各大城市參訪。經過一星期相處，高董看安邦很努力、很本分，在加拿大也發展得很有希望，就建議合資一起來做事業。

安邦聽了，心想，政府的投資移民計畫，正不知要怎麼樣進行，現在統一正好是最佳合作夥伴，於是就把想法提了出來。

高董聽了後說：「很好呀，我看在加拿大，服務華人的零售業應該大有可為。」

統一企業在台灣就跟法國的家樂福合資做大賣場，生意很好。高董便建議合作成立「統一加拿大」，請安邦擔任總經理，台灣統一企業專業的團隊會全力支持，大家一起去開發商場和超市。

有了高董支持，和低利息資金挹注，安邦帶領的統一加拿大全速啟動。目標是要打造一個以商場為主的「統一廣場」，裡面有商店街、美食街，加上一家可以一站買齊的華人超市。

我們想起上次去洛杉磯參觀，有一家大華超市，是美國規模最大的亞洲連鎖超市，就馬上飛過去，找大華的陳河源董事長請教。

陳董聽了我們的簡報，看到台灣的統一企業也有份，當下就答應共同合資，成為新超市的最大個人股東，擔任董事長，並指導超市的經營。

至於新超市總經理，則始終找不到適當人選。這時安邦又想到了我這個「預備隊第一名」，希望我去撐一撐，等以後找到適當的人選再退下來。

我知道自己的能力不足，但除了我，已沒別人。心想，好在美國大華超市很有經驗，陳董事長也答應會指導超市的經營，只好再一次「安邦開頭，他丟我接」，被趕鴨子上架。

我鼓勵自己：「妳不是一直有個夢想，要替加拿大華人，開一家現代化大超市，幫鄉親解決買菜難題嗎？現在正是最好機會，當然不能猶豫退縮。」

就下定決心，去挑戰一次比一次巨大的困難。

所以除了忙六福的批發業務之外，我又投入統一廣場「大超市」的籌辦規畫中。

大超市取名「大統華T&T」

剛開始給大超市取名字，都是取了幾個「兩個字」的，想讓客人容易記住。但新名字要請統一企業的林蒼生總裁批核。

林總很相信姓名學，台灣統一旗下每個公司的名字，他都會親自算筆劃。對我們提出來的名字，都不滿意。

林總建議我們用「三個字」的名字。因為當時三個字的大賣場，像萬客隆、家樂福、大潤發，都做得很成功。

我突然心血來潮，把「大華」跟「統一」的四個字湊成三個字，就成了「大統華」。林總說，這名字取得好。

英文名呢，其實我早就想好了。我想用兩個女兒Tina和Tiffany的英文名縮寫，叫「T&T」，做為創業紀念。

我把我的想法跟安邦講。

安邦說：「很好呀，妳看，大華超市的公司名Tawa，跟統一企業的漢語拼音Tong-i，都是T開頭，大家合作在一起，不正是T&T嗎？」

真是碰巧，也是天意。

這就是今天「大統華T&T」這個名字的神奇由來。

地點有了，名字有了，Metrotown創始店的籌備工作終於緊鑼密鼓如火如荼地展開。

設計師呢，有了統一廣場的前車之鑑，這回我想盡辦法，找到了一位曾經設計過大型西餐廳的專家來擔此重任。

在互動過程中，設計師問了我很多問題，像公司名、商標、標準色、形象定位等等。

對於這些，我既沒有清楚的概念，審美水準也不高。困惑之餘，就問設計師，要怎樣才能培養出美感，提升自己的審美水準呢？

這位設計師的建議出奇地簡單，也讓我永遠銘記在心。

他說：「美感是平時在生活中內化出來的。平常多去品味生活中美好的一面、多接觸美的東西，經過潛移默化，美感跟品味就會自然提升。」

我問：「但哪裡有美的東西呢？」

他笑說：「生活中美好的一面，隨處可見呀。比如，很有創意的廣告櫥窗、很漂亮的店舖設計，都是值得去細細欣賞的。」

他又說：「還有就是多去參觀美的集中地，也就是美術館、博物館。這些每個城市都有，尤其是大都市像紐約、倫敦、巴黎、北京。多到大城市去旅行參觀，這樣在無形中，美的種子就會一點一點地在心中發出芽來。」

從那以後，我有空逛街，都會仔細欣賞商店的櫥窗和空間設計；有機會出國，參觀美術舘和博物館也成了我的優先行程。

很多時候，路是長在人嘴上的。多請教內行人，久了自己也可能成為行內人。

開張前突發，全面改價錢

當時西人超市貨品上的名稱跟價錢都已使用電腦系統。而在唐人街，卻還是用小貼紙寫價錢貼在貨品上面，要改價錢可就麻煩了，必須一個一個重新寫，然後重新貼在每一個貨品舊的價錢上。

大統華是第一家使用電腦系統的華人超市，沒想到在開張前，還發揮了大功用。

就在開張兩天前，有一位供應商來拿訂單，跟我聊天。

他說，你們的店很現代化，可惜價錢比唐人街高出約10%，而且Metrotown的華人比唐人街少。因此唐人街的商家，都對你們的新店不看好，認為不久就會因價錢太貴、顧客不多，無法打平支出，結束營業。

當下一席話驚醒了我。

我馬上下令，全面做市調，全面大改價，連夜將貨品的價錢全部改過來。

這在當時是很大的挑戰，眼看再過兩天就要開張了，好多同事都來跟我講，「老闆，現在正兵荒馬亂，到處都亂七八糟，可不可以不要這麼大動作，等開張完了再來慢慢改？」

我果斷地說：「不行，顧客的第一印象太重要了。雖說我們是現代化超市，但價錢必須大眾化，必須在開張前全部改過來。」

我也不知道自己是從哪兒來的決斷力，應該改，就要改，讓員工見識到領導者的視野、執著、堅持和行動力。

當時貨架上的貨品有兩三萬種，總數有十幾萬件，如果用土法改價錢，是不可能的任務。

好在我們是在電腦系統裡面改，開張前終於把所有的價錢都改得很親民，第一砲打響了大統華高貴不貴的品牌形象。

唐人街的同業先進，都看傻了眼。

開張當天，全場救援

終於，千呼萬喚，1993年11月10日，第一家大統華創始店，在大溫哥華Metrotown閃亮登場。

開張當天，顧客大量湧入，店裡店外忙到翻，六線電話響不停，客人都來電詢問，我們店的入口在哪裡。

電話全滿線，部門主管無法打電話訂貨、補貨，供應商電話也打不進來。我緊急下令買手機，但買回來才發現，地下層的訊號不好，完全無法通話。

內外通訊完全中止，世界停擺。

各部門的狀況也層出不窮，讓我焦頭爛額，疲於應付：

蔬果部，顧客抱怨葉菜不新鮮，因冷藏櫃冷風強吹，好多菜葉都被吹乾水分，垂頭喪氣。還有冷藏櫃溫度太低，菜葉都凍壞了。

海鮮部，由於下水道魚鱗堵塞，陣陣臭味從下面衝上來。

肉食部，有顧客插隊，客人彼此爭吵推擠。

雜貨部，只有部門主管一個人知道如何操作電腦下訂單，供應商業務員排成一條龍，但訂單遲遲出不來，所以貨也進不來，然後貨架就空了。

麵包部，麵包出爐熱騰騰，但過一會兒涼了下來，麵包就變硬，不再鬆軟有彈性。

收銀部，有收銀員和客人起爭執，服務態度差評。

天啊，每一個部門都著火，讓我這個救火隊長四處滅火，累得我半死。只好找時間躲在停車場自己的車子裡，休息片刻，補充好元氣再回去投入戰鬥。

當時Metrotown購物中心只有週三、週四開門到晚上九點，其餘五天都是傍晚六點就停止營業，因此超市在傍晚五點之後幾乎沒有客人上門。週末一天也只能做八小時生意。

營業時間不夠，營業額自然就上不去，因而損耗太大虧損累累。

同行都笑我是外行人做超市，就像無頭蒼蠅亂撞牆，最後一定會體力不支倒下。大家都在等著看笑話。

找不到分店？台灣節破解

而開張以來最大的問題還沒解決，那就是，很多客人還是不知道進入商場後，要怎麼走才能找到我們超市。

因為Metrotown是卑詩省最大的購物中心，商場有三層，面積共180萬平方呎，有好幾棟建築和多層停車場，停車場又有許多不同入口，不熟悉的客人很容易走入八卦陣迷路。

尤其大統華在地下層，大街上看不到招牌，停車場裡的指示又不明顯，開車繞來繞去很容易錯過，因此許多客人都在兜圈子，找不到我們超市的入口。

這是個大難題，而且不容易解決。我就不斷思考，想看看有什麼辦法能讓客人輕鬆找到我們？

想破了頭，終於想到一個方法，那就是舉辦一個非常有吸引力、讓顧客動心、非來不可的大型活動。

只要能吸引客人一心想來參加活動，客人就會比較願意多花心思來找到大統華。

於是一場規模空前的「台灣文化節」系列活動，就鑼鼓喧天盛大展開了。

我們在購物中心中庭搭起大舞台，請許多台灣社團來表演各種鄉土節目，介紹台灣文化。

同時，還在購物中心的主通道上擺放了40個攤位，內容琳瑯滿目，有各種手工藝表演、水果切雕、蛋糕比賽試吃，和好玩的抽獎活動。在店裡也同時展售、試吃各式各樣的台灣食品。

另外我們還邀請電台的主持人來現場直播，不斷轉播現場熱鬧的盛況，並開放聽眾打電話進來，引導客人如何順利開車進來。

結果三天活動期間，整個購物中心就好像曲棍球決賽散場時一般熱鬧非凡，人潮不斷湧進，顧客一傳十、十傳百，大家攜家帶眷來逛購物中心又買菜，度過一天歡樂時光。

正因為舉辦了這個大型活動，客人「找不到分店入口」的困難就破解了，顧客川流不息，生意蒸蒸日上，就連地下層原來黑黑暗暗很少有人走動的死角也活絡了起來。

購物中心的管理處，還特別發來一封感謝函致謝。

這事再次證明：只要絞盡腦汁不斷思考，有「心」就會有「計」橫飛出來。

（本文摘自李羅昌鈺 Cindy Lee著《勇敢，就能翻轉人生 大統華T&T的故事》，商業周刊提供）

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