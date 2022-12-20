你敢立誓在一年後的今天一定要離職嗎？

高效工作者不會因為害怕失敗而不行動，更不會因為一時挫折就一蹶不振，他們總是能坦然接受失敗的結果，快速修正方向、調整心情再出發！他們是如何辦到？

把目標變成可執行的小任務

對工作沒自信、始終躊躇不前的人，腦中可能經常出現這些想法：「萬一失敗了怎麼辦？」、「萬一產品推出後，成績不理想怎麼辦？」、「萬一這筆生意，最後還是吹了該怎麼辦？」這些負面情境總是壓得他們無法付諸行動；相反的，做事效率高的人，則是會先行動再說。就算真的遭遇失敗，他們也不會沉浸在沮喪或懊惱中，而是會快速轉換心情，修正方向再出發。關鍵在於，他們清楚知道失敗在所難免，平常心看待就好。

可是面對巨大的目標與挑戰，平常心談何容易？

此時，只要將目標分解成可實際控制、具體達成的小項目，就可以擺脫得失心，讓遲遲無法行動的人先動起來。例如，我們的目標是一個月完成五筆交易，而「萬一無法成交怎麼辦？」的憂慮，會壓得人無法跨出半步。此時，我們可以先把目標分解成，「每天中午前打兩百通推銷電話」，或「每週拜訪五十位客戶」這種具體可完成的小項目，先開始行動，再邊做邊調整，就不會停在原地、毫無進度。

接著，我們要有可供參考的數據，例如事先調查好這項業務，在業界的實際成交率。有參考標準，才能知道自己的過與不及，避免不必要的擔憂。如果業界的平均成交率是1％，亦即每拜訪一百家客戶，就有一家可能會成交。那我們就算已經被97家客戶拒絕，也不會因此喪氣，還能理性判斷，「再拜訪3家客戶就有可能會成交」，進而振作精神再出發。

客觀了解實際狀況，是幫助我們行動的底氣。就像上述的例子，當我們實際了解某商品或某業務的實際成交率，才能判斷自己績效的好壞與否。避免自己的成績其實不錯，但被主管一句「應該還能表現得更好吧？」而陷入低潮。

雖然為了發展，公司難免會訂定稍高於平均值的績效目標，以維持企業持續成長，例如，有些公司會以業界平均成交率為基準，再上調20％作為員工可努力的方向。但前提也是實際知道業界的平均標準為何，而不是沒有任何根據，就把績效目標設定到天邊去。當員工再怎麼努力都無法達標時，團隊就會陷入沮喪的失敗氛圍。

當我們負責設定目標時，務必要基於實際狀況，訂定可達成的績效目標，例如，「某類商品的平均銷售量為○○，只要能達到××的目標，在該類商品來說，就算是不錯的暢銷成績」，讓個人或團隊在努力達標時，能有客觀理性的判斷依據。

不因達不成的目標而沮喪

本書一再強調，高效工作者知道應該把心力放在哪些重要的工作上，因此當他們面對一個不切實際的目標時，並不會因為沒有達標，而陷入不必要的低潮。

就拿撲克牌來舉例。在一整副牌中，有黑桃、紅心、梅花、方塊這四種花色，每一種花色各有13張牌，共52張。如果不包括鬼牌，在52張牌中，抽一張牌為紅心的機率是25％，這25％就是客觀的期望值，無法透過努力來改變。此時，如果有人提出超過客觀期望值的目標，我們就知道這不可能達成，也就不會為了無法達成不合理的目標而沮喪。

就像棒球界的傳奇人物鈴木一朗，雖然已經引退的他，在最後並沒有達成「年平均四成」的夢幻打擊率，但他也不會因此而召開記者會，向大眾道歉說：「實在很抱歉，我的打擊率表現不佳，有超過六成的打數都沒能打出安打……。」因為所有人都知道，根據統計數據顯示，在職棒界能打出四成的打擊率，已經是非常驚人的成績。所以，當我們能客觀理解業界的標準，就能避免許多不必要的沮喪或失落，保有動力，繼續前進。

就算我們已經能用平常心來看待現況，不被沒有必要的沮喪所困擾，但我們還是會因為現況的不合理，而想要離職、創業，或轉換跑道，然而自己目前的能力卻又還沒到位，這時應該怎麼辦？此時，大家務必這樣告訴自己：「我在一年後的今天，就一定要離職！」

在提離職之前……

當我們對自己宣示這件事後，我們將產生變化。既然已經決定好一年後要離職，那從現在開始，就要為離職後的生活預做準備。

如果不做任何努力，只是過一天算一天、虛度光陰，那一年後離開公司的生活該怎麼辦？所以現在已經沒有時間可以空想，要盡可能利用還在職的時候，盡量累積對下一份工作或對創業有幫助的技能與資源，甚至那些原本在職場中不屬於自己的工作，或不同領域的事務，也都可以當成新的機會來嘗試看看；還可以利用早上通勤等零碎時間，利用閱讀來多吸收一點商業管理類的知識，並將其中的概念應用在工作中，用以培養新的觀念與想法。

畢竟，這份工作再撐也不過就是一年，換成工作日數，只剩下約250天。如果我們能把還在公司裡的這250天，都拿來學習或挑戰新事物，並在下班後，積極參加各種商業管理或職涯發展的講座及研討會，想辦法考取未來可能會派上用場的證照與資格等，努力增加自己的實力。那這250天，就有機會再挑戰250件不同的事，當成為自己的下一階段預做準備。

當我們把一年後要離職，當成是這段期間工作與生活的完成截止日，就能激發自己的行動力，眼前所看到的景色，也會跟昨天完全不同，甚至看待身邊人事物的方式，也會逐漸產生變化。

下定決心對自己宣告一年後要離職的人，將會因此變成「沒什麼好顧慮、沒有時間可浪費」，行動力極高的高效工作者。說不定，還會因此成為公司不可或缺的人才，或發現自己的心態已經改變，進而在現有的工作中，發現樂趣與成就感。

POINT：當我們能客觀理解業界標準，就能避免低潮，持續向前邁進！

（本文摘自石川和男著《先做這件事，馬上交出成果： 別再誤信時間管理的輕重緩急矩陣，只用一個數字，不再苦思這事重不重要、緊不緊急，都能馬上搞定。》，大是文化提供）

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