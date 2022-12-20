有一種人 工作再多也能準時完成

馬上交出成果者的第一個原則，就是面對所有任務，先設定出完成期限。藉由這個方式，就能感受到在截止日期的壓力下，所帶來的驚人行動。

在前言時，我曾再三強調，心力應該放在重要項目上，然而想要精準掌握重點工作並有效完成，就必須具備以下三種核心能力：

1.以最快的速度，完成自己應該要全力以赴的工作。

2.把工作分派或交付給其他人（或用更有效率的方法）處理。

3.區分出哪些工作該全力以赴，哪些不是。

本章將以這三種核心能力，整理出馬上交出成果者的七大原則。首先，就先從「以最快的速度，完成自己應該要全力以赴的工作」開始吧！

預先設定完成期限，激發行動力

第一個原則就是，面對所有任務，先設定出完成期限。

無論是誰，應該都曾經歷過以下狀況吧？「再30分鐘就要開會了，但會議資料還沒完成……」、「一個小時後要提交給客戶的提案資料，到現在都還沒搞定……」。請大家回想一下，面對這些死線將至的情況時，你的工作效率如何？是不是被激發出超乎尋常的速度？沒錯，設定完成期限，就是激發行動效率最快且最有效的方法。

以前，有朋友問過我一個類似機智問答的問題：「什麼樣的人，能做到無論工作再多，也絕不需要加班？」是能掌握工作訣竅的人，還是頭腦十分聰明的人？不，都不是！正確答案是，將孩子放在托兒所的上班族媽媽們！

聽到這個答案時，我立刻想起我的孩子上托兒所的那段期間。當時每週約有一半的時間，是我負責接孩子回家。無論當天工作多忙，只要時間一到，我都得準時去托兒所接小孩，所以我使出渾身解數，只為了能讓自己在期限內完成工作，準時下班、離開公司。

由此可知，想提升工作效率，就先養成設定完成期限的習慣吧！

有了期限，工作才會有進展

「工作會填滿它可以用的完成時間。」這就是所謂的「帕金森定律」，是在1958年時，由英國的歷史與政治學家西里爾．諾斯古德．帕金森（Cyril Northcote Parkinson）所提出。

舉例來說，當我們把會議時間設定為一個小時，就算所有議題只要三十分鐘就能得出結論，大家還是會在會議中夾雜一些閒聊，直到花完整個時間才結束會議；又或是，因為主管每天晚上都加班到8點才走，部屬們為了不比主管早下班，原本能在下班前準時完成的工作，最後也會拖拖拉拉的做到8點。

這些例子就是帕金森定律的實際狀況：「有多少時間能做，人們就會用多少時間來完成」。但反過來說，只要給出截止期限，人們就會配合規定時間來達成，所以我們可以反向利用這個特性。

以我來說，我會使用手機的計時震動功能，來為每一項工作設定期限，而我會特別選用淘汰的舊手機來計時，以免自己會不自覺看個 LINE 或滑社群網站等。

但老實說，在用舊手機設定工作預計完成的時間後，我很少聽到手機的震動聲，因為我總是在震動之前完成工作。這就是為工作設定完成期限的強大威力！

POINT：只要將所有工作，都先設定完成期限，就能在時間內做完。

（本文摘自石川和男著《先做這件事，馬上交出成果： 別再誤信時間管理的輕重緩急矩陣，只用一個數字，不再苦思這事重不重要、緊不緊急，都能馬上搞定。》，大是文化提供）

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