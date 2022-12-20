打倒柏林圍牆 樂高參與歷史的一刻

一九八九年十一月九日，星期四，柏林圍牆倒塌，那是見證歷史的一刻。接下來一週，倫敦《旗幟晚報》（The Evening Standard）提到另外兩家英國週日版報紙上刊登的一則醒目的全版廣告，稱讚時任德國總理海爾穆．柯爾（Helmut Kohl）、英國首相瑪格麗特．柴契爾夫人（Margaret Thatcher）和樂高公司對柏林這起意義非凡的事件做出的反應最佳。

這樣的時空背景怎麼會提到一家丹麥玩具公司，這則報導的內幕讓樂高總經理開始覺得他的組織缺乏自發性和動力。

十一月十日星期五下午，樂高英國營業部接到他們廣告代理商WCRS的電話。WCRS廣告公司的創意總監在電話的另一頭，剛才他傳真了一則廣告構想，與這起全世界議論紛紛的事件相關，想請樂高的英國行銷部主管克萊夫．尼科爾斯（Clive Nicholls）盡快過目。

和全球其他數十億人一樣，尼科爾斯一直關注柏林歷史的未來走向。那天早上他緊盯著電視螢幕，看到一個又一個興高采烈、高聲歡呼的東德人，手拿錘子和鑿子爬過牆，越過邊界進入西柏林，人潮絡驛不絕。

當尼科爾斯看到廣告公司傳真的草圖時激動萬分。想到這點子的人真是天才。形形色色一群小人偶衝向邊境的柏林圍牆，而牆上有更多的小人偶，反覆敲打著那堵討厭的牆。你可以認出背景是布蘭登堡門（Brandenburg Gate），「完美的聖誕禮物」字樣懸停在這座以多立克杜柱支撐、造型獨特的城門上方。所有的景物都是用樂高積木建造而成。

這是千載難逢的機會。克萊夫．尼科爾斯知道，他和樂高不太可能再有機會透過他們的廣告來傳達如此鮮明的訊息，向民主和自由致敬，同時提醒許許多多的消費者，樂高已經為即將到來的聖誕季做好準備。

如果樂高也贊同這個點子，WCRS可以讓這則廣告在週一見報。克萊夫．尼科爾斯回答說，打鐵趁熱，一定要登在週日出刊的報紙上。不惜一切代價。結果只有兩家報社還能在截稿期限前擠進全版的廣告，當時已經是星期六早上九點半。但WCRS廣告公司相信，《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）和《星期日特派記者報》（Sunday Correspondent）的發行量加起來超過一百萬份，還是能產生重大影響。

距離截稿期限只剩下十八個小時，除了時間緊迫這個因素要考慮之外，成本是另一個考量重點。三萬英鎊可不是一筆小數目，樂高的廣告預算有限。那個星期五下午，尼科爾斯第一次心生猶豫。這不僅是一則價格昂貴的廣告，還是一種政治聲明，違背了樂高集團的指導方針，這件事的責任他願意承擔嗎？尼科爾斯拿起電話打給他的上司戈登．卡彭特（Gordon Carpenter）。無人應答。他的上司早就離開辦公室去度週末了，顯然聯繫不上。

尼科爾斯深吸一口氣，開始動起來。很多員工突然變得異常忙碌，整個樂高場景─邊界檢查站、柏林圍牆和布蘭登堡門─要立刻打造並布置幾百個樂高小人偶，然後拍照。其中最大的挑戰是找到搭建場景的材料。星期五將近五點鐘，廣告公司四名工作人員一個箭步衝向計程車，趕到攝政街（Regent）上漢姆利玩具店，掃光貨架上所有樂高小人偶、標誌、樹木、紅白相間的鐵路護欄，以及重建東德人群雀躍奔向自由的景象所需的一切材料。在接下來的六小時，這組模型場景製作完成，拍好照片，印製成平面廣告。克萊夫．尼科爾斯週六大部分時間都在睡覺，週日起床時他看到外界對樂高廣告初步的反應，就像海爾穆．柯爾和柴契爾夫人針對柏林圍牆倒塌發表的官方聲明一樣，引發相當大的關注，而且是正面的回響。接下來幾天，樂高的廣告佳評如潮，而且在其他媒體掀起討論和複製。一般民眾和廣告商，甚至玩具業的競爭對手也一致給予肯定。從布里斯班、曼谷到波士頓，當然還有柏林，樂高積木無疑是完美的聖誕禮物。

（本文摘自延斯・安德森著《玩得好！樂高商業冒險之旅：樂高唯一授權傳記，百年品牌用小玩具激發全世界想像力》，商業周刊提供）

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