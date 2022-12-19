從積木到數位化 樂高的達爾文計畫

企業只是不停地討論自家品牌、策略以及管理原則賺不了錢。它還需要製造產品，不斷創新和致力於產品開發，尤其在一九九○年代的玩具市場，正逐漸成為世界玩具和娛樂兩大產業巨頭激烈爭奪的戰場。

樂高積木、美泰兒的娃娃和孩之寶的棋盤遊戲，這些經典玩具面臨強敵環伺的激烈競爭，世嘉和任天堂遊戲產品營業額占整個市場三五％至四○％。不僅世嘉和任天堂的電腦和光碟遊戲大軍壓境，電影和軟體業巨擘，如迪士尼、華納兄弟和蘋果公司也來勢洶洶。

這些公司加速玩具市場轉型。短短幾年，市場已經從傳統玩具轉變成兒童、青少年及家庭使用的電子娛樂產品。遊戲市場大舉擴張，成為兵家必爭之地。樂高搶攻孩子的玩樂時間、年輕家庭的荷包和注意力。當代的遊戲方式模糊了兒童、青少年和年輕人的界限，其中兒童是成長最快的消費族群。他們說：「小孩變得超齡早熟。」

這種典範轉移的當下，千禧年逼近和玩具市場出現根本的變化，使得樂高不得不四處尋找新的收入來源。此時此刻，不僅是樂高品牌，數位世界也提供龐大的機會。克伊爾德自從看到電視節目播出西摩爾．派普特受訪內容和他的烏龜機器人秀之後，就意識到這一點。

樂高早就砸重金來嘗試將積木數位化。克伊爾德從青春期開始就對電腦和資訊系統感興趣。整個一九九○年代，他已經準備好了將模擬樂高系統進一步帶入網路空間。但離開工作崗位一年，他在比隆的管理團隊一直被動地等待老闆恢復健康，當玩具產業以空前的速度飛躍成長時，樂高卻在退步。

克伊爾德：我將近一年沒有參與公司的事務，一旦我康復回來上班，應該改革一下管理團隊。一九八○年代，我們一起打拚繳出漂亮的成績單，但我們現在可能有點太封閉了。事情開始不如以往順利。現在的孩子長時間使用電子產品，在這個時期，我們也沒有推出任何讓人眼睛一亮的新產品，所以公司蔓延著一股停滯感。對組織來說，我們確實需要新的信念。

一九九四年秋天，一個身材矮小的男子突然出現在樂高總公司的接待區。他的頭髮及肩、一臉絡腮鬍、穿著登山靴、老式寬鬆馬褲、戴一頂帽子、提著一個手提箱，堅持要見克伊爾德．科爾克．克里斯提安森先生。這個人說一口流利的英語，自稱是丹德里昂．杜．米迪（Dent-de-Lion du Midi）先生。他向接待員解釋說，他的法語名字的意思是「正午的蒲公英」。還補充說，自己帶來一段非常特別的影片，想讓樂高的老闆看看，相信他會感興趣。

這個陌生人一開始只能勉強同意與樂高的公關主管和樂高科技系列的軟體設計師會面。「叫我丹迪（Dandi）就可以了，」他邊說邊展示他的影片，那是電腦合成畫面，描繪發光的樂高太空系列模型在外太空旋轉，讓兩名在場的樂高員工留下深刻印象。他們讚賞地點點頭，答應克伊爾德看過影片後再回電給他。

丹德里昂．杜．米迪是住在瑞士的美國人，據大多數人說，他有點放蕩不羈，博學多才，他是音樂家、視覺藝術家、發明家、企業家、3D圖形和電腦動畫先驅。六個月後，他重回比隆會晤克伊爾德。在會議上，丹迪提出一項數位化計畫，以3D重現樂高系統的所有元素，從傳統的積木、輪子、小人偶到最小的螺栓和齒輪。簡而言之，丹迪的想法是能夠快速在網路世界中用樂高積木創作，為孩子提供樂高在電腦螢幕上的創意體驗，以及培養他們製作3D劇情片、卡通片、搭建積木使用說明和廣告的能力。

克伊爾德：丹迪對我們應該如何往數位化發展有一些非常瘋狂的想法。我真的可以從他的簡報中看到潛力。我們將擁有自己的資料庫，其中包含所有3D圖形的樂高元素，這也意味著整個組織都能使用這個應用程式。 但我們需要有更多的運算能力。而這就是我們當時所做的。我認為，我們在比隆一度擁有比世界上其他地方更多的視算科技（Silicon Graphics）電腦，這些電腦專門用來解決高階圖形難題。我們投資數億美元在這個名為「達爾文」的計畫上。這項計畫也是丹迪主持的多年實驗。接到任務之後，他立即雇用十到十五個留著大鬍子的人，他們熟稔虛擬實境和電腦動畫，真的很優秀。我記得有一次我們上電視廣播，我戴上虛擬實境眼鏡，在丹迪團隊創造的樂高建築互動世界裡走來走去。 「達爾文」 在當時是一個相當標新立異的計畫，管理團隊中有幾個人認為砸這麼多錢在這上面根本是瘋了。但我有信心最後會有好的成果。

這項計畫取名「達爾文」是為了喚起進化、發現和發展，而且克伊爾德沒有半途而廢。這個部門不斷壯大，禮聘幾位外國專家，其中包括一些世界上最有才華的3D動畫師，並網羅曾經在加州蘋果公司工作的人才。

這支達爾文團隊在比隆很快被稱為「怪咖」。他們把樂高漂亮的辦公空間搞得凌亂不堪，一堆雜七雜八的高科技硬體、一群穿著T恤沒刮鬍子的男人，周圍還有喝完的可樂空瓶和成堆的披薩盒。樂高將更多的錢投資在原始運算能力，包括採購一台ONYX超級電腦2。根據樂高員工雜誌的說法，「最貼切的形容可說是紫色的迷你吧發揮到了極致，其圖形處理能力讓大多數人瞠目結舌。」

克伊爾德：在「達爾文」計畫的幫助下，我們製作出第一套附帶一張光碟片的樂高積木。這是一艘可以編寫程式來操控的潛艇，這張光碟片被暱稱為「橡皮鴨」。「達爾文」計畫為公司進一步發展播下許多種子。值得一提的是，這是積木現在能夠以數位方式存在的一大原因，你可以在個人電腦上組合積木。從某種意義上說，丹迪和他的團隊─我認為，那個部門一度將近一百人─他們的思想遙遙領先同時代的人。當年擁有家用電腦的人並不多，但我們的收穫頗豐，得到很多很棒的靈感，而且很有趣！

丹迪抵達比隆的同一年，美國作家道格拉斯．柯普蘭（Douglas Coupland）出版小說《微軟奴隸》（Microserfs）。這本書描寫一群在微軟公司工作的朋友也是電腦迷，有一天一起遞出辭呈，搬到矽谷著手開發自己的3D電腦樂高系統。他們小時候都玩過塑膠積木，如今和麻省理工學院媒體實驗室的西摩爾．派普特的團隊，以及在比隆由丹迪帶領的達爾文團隊一樣，在遊戲和運算之間的科技中間地帶工作。

三十三歲的柯普蘭在一九九一年因小說《X世代》（Generation X）聞名於世，他寫過一些也許比他意識到更接近現實的事物。在丹迪穿著登山靴第一次踏足比隆之前幾個月，柯普蘭初訪丹麥，立即前往樂高樂園朝聖，並撰寫一篇關於樂高樂園的長文，發表在《新共和》（The New Republic）週刊上。幾乎是從矽谷直奔比隆的柯普蘭，在文章中描述他的見聞，他在矽谷接觸過一些天資聰穎、成功的硬體和軟體設計師。這些設計師除了愛玩電腦和高科技的小玩意，還有一個共通點：他們從小就對樂高深深著迷。就像《微軟奴隸》書中的角色一樣，他們寧可玩樂高積木，也不願和比爾．蓋茲鬧著玩。

「現在，我應該可以肯定地說，樂高是一種強大的3D模型製作工具，它本身就是一種語言。長時間接觸任何語言，無論是視覺還是口語，無疑都會改變孩子對自己宇宙的感知方式。」

（本文摘自延斯・安德森著《玩得好！樂高商業冒險之旅：樂高唯一授權傳記，百年品牌用小玩具激發全世界想像力》，商業周刊提供）

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