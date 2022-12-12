當年不作為 成為放不下的遺憾

人常會發現自己一時語塞，想不出完美的話來回嘴。直到晚一點，當他們在回家的路上，理想的回應才會突然湧現。法國人對這種惱人的狀況有個特別說法——esprit de l’escalier，意思是「遲來的機智」。患者常談到他們真希望自己在特定時刻說的話。他們在腦海中重溫對話，心想，當時我怎麼沒想到XYZ？他們希望自己能回到過去，用他們不凡的機智回應或妙語，讓對方啞口無言。

然而，說到放不下的遺憾，如果未能表達出自己的價值觀－－尤其是關係到他人時，往往會產生更長久的影響。幾年前，我在台上和佛教導師竹慶本樂仁波切（Dzogchen Ponlop Rinpoche）進行了對談，其間他分享了一個感人寓言，說明被動選擇的持續影響力和後果。

兩個僧侶一道在樹林裡散步。他們一度來到一條水流湍急的河邊。當僧侶們準備過河，他們發現有個虛弱的女人也在試圖過河。女人問他們能否幫助她渡河。兩名僧侶互看一眼，因為他們曾立誓不碰女人。然後，一個僧侶一言不發將女人抱起，扛著她過河，將她輕輕放在河的另一邊，繼續他的旅程。



另一名僧侶不敢相信發生的事。回到同伴身邊後，他沉默不語，一小時過去，兩人沒交談半句。最後，困惑的僧人再也忍不住，衝口說出，「做為僧人，我們不得碰觸女人，你怎麼可以把那個女人扛在肩上？」另一名僧侶看著他說：「兄弟，我已將她放到河的對岸，你為何還扛著她呢？」

消極地面對事情可能會讓人懊悔、反覆沉思。就像那個不幫助女人的僧侶，我們一路「扛著」我們的不作為。在二○一三年雪城大學畢業典禮上，作家喬治．桑德斯（George Saunders）在演說中對畢業班學生提到，人生中有些事，他真希望當初能有不一樣的做法。他說了一個深具啟發性的故事，他的班級在七年級時有個新來的女同學，她害羞又笨拙，他的一些同學老愛取笑她。在自助餐廳沒人和她坐一起，下課時也沒人陪她玩。幾個月後，她家搬走了，他再也沒見過她。

「為何過了四十二年，我還在想這件事？」桑德斯問。「比起大部分的同學，其實我待她還不錯。我從沒對她說過不友善的話。事實上，我有時甚至還（溫和地）為她辯護。但這事仍然困擾著我。因此，我可以確定一件事，儘管有點老套，而我也不太確定該怎麼辦：我一生中最後悔的是，沒能表達善意。」

這麼多年過去，桑德斯仍然「扛」著那個七年級的女孩。許多人最放不下的遺憾是他們希望自己當初做了的事，而不是他們做過但希望自己沒做的事。這些事可大可小。比較一下在祖父母去世前整整一個月沒給他打電話的遺憾，以及打一通電話花的力氣。我有個患者後悔沒參加一位密友的婚禮，因為（提防狡辯）這位患者工作很忙，決定不參加省得麻煩。幾十年後她仍然承受著這個決定帶來的痛苦－－儘管這對夫妻如今已經離婚。她告訴我，這段經歷的一絲絲小慰藉是，她用這故事教她的孩子出席朋友活動的重要性。

想要優化你的活力，就把護欄設在適當位置，以免在一週（或一個月、一年或十年）結束時後悔自己的抉擇。當然，你不可能擋掉或預測每一陣風的來襲，但你可以建立一個安全機制，讓這些風不會把你吹離航道。有了架構，意圖較有可能轉化為行動。要過一種更審慎、更有活力的生活，別莫名其妙落入決策。積極作出決定。

（本文摘自薩曼莎．博德曼著《強韌心態：康乃爾醫學院權威醫師最強人生充電術！讓你增強心理韌性、掌握幸福策略性！》，平安文化提供）

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