早期一起打江山的人 將成為「文化共同打造者」

波本威士忌會在那樣的酒桶裡熟成兩、三年，直到適合裝瓶，不過喬伊斯知道，除了天上降下的運氣，她最初挑選的釀酒原料，最終也將決定會不會釀出成功的波本威士忌。

你如果創辦了一間公司，那麼你也是首席釀酒師，負責挑選正確的原料組合，帶領公司走向高成長，只不過你挑選的關鍵原料，不是酒坊的穀物，而是構成公司文化精神的員工。

如何才能巧妙抓到平衡，找到能力出眾的多元人才，剛好適合「混」在一起？ 答案永遠要看你想建立哪一種公司─以及公司最終的規模。不過，你初期雇用的人選，已經決定公司的命運。你必須明確說出你的文化精神看重的人格特質，想辦法在面試中挖掘那樣的特質。不同的創辦人有不同的答案……

雅莉安娜．哈芬登認為，「和而不同」（compassionate directness）是她的公司Thrive Global最重要的文化價值觀，定義是「有能力進行不好開口的對話，有辦法抱持不同的意見，包括反駁各階主管與高層。你對某件事感到沮喪或有怨言時，要能夠說出來」。雅莉安娜面試時，請應徵者提供例子，說明他們近日與同事或主管有過的困難對話。這一題是為了了解應徵者會如何處理不滿。「因為世上沒有你二十四小時都會開心的工作地點，不存在那樣的伊甸園。」

Google前執行長艾力克．施密特認為，堅持＋好奇心＝成功。「未來能否成功，堅持是最重要的預測指標。」施密特表示：「也因此我們Google尋找堅持這項特質。第二點則是好奇心─你在乎什麼事？ 堅持加好奇心是員工能否在知識經濟成功的良好預測指標。」

Shake Shack的丹尼．梅爾尋找員工時最重視的特質，不出意料是和善，畢竟他想建立的文化是「有智慧的殷勤款待」，不過光是和善還不夠。丹尼想找的人，還必須有好奇心，而且要有很強的職業操守，展現同理心，能自省，最後一點是要正直。丹尼的團隊主管每次面試的時候，心中都會想著這六大文化理想（當然，烹飪或服務客人的技術能力也不可或缺）。「這令人沮喪，因為有時有的人能力很強，但是和你的文化格格不入。」梅爾表示：「此外，有的人則是有德無才，他們實在是做不來這份工作。」

比爾．蓋茲看重他自己沒有的深度知識。比爾談到他在領導微軟的早期歲月，不夠尊重這方面的能力。當時他的眼裡只有工程師，看不上其他人。「這方面的智慧十分專門─我並不理解。」比爾坦承：「我心想：嘿，銷售我能學。需要去讀商學院嗎？ 我不認為有這個必要。我不夠尊重優秀管理。」

意識到自身的知識哪裡不足，對成長中的公司而言尤其重要。你將需要管理兩種關鍵轉換，一種是從通才到專家，二是從貢獻者、經理人，變成高階主管。在早期的時候，你需要的員工要能捲起袖子、處理當天必須處理的任何事。理想的團隊成員是能完成事情（貢獻者）的萬事通（通才）。然而，當公司規模變大，你將需要納入更多的專才（他們只擅長一件事，但把那件事做得非常、非常好）、經理人（他們能增加貢獻者的生產力）與經驗豐富的高階主管（他們能帶領大型團隊）。這方面的詳細介紹，可以參閱我的《閃電擴張》一書中，「從通才到專才」與「從貢獻者、經理人，變成高階主管」兩個段落。

雇用正確人選固然重要，想好「不要」雇用誰也同樣重要。亞當．格蘭特（Adam Grant）是心理學家與華頓商學院（Wharton School）教授，他廣泛書寫企業文化，談到：「創辦人試著建立文化時，首先要知道『讓正確的人加入你很好，但更關鍵的是別讓錯誤的人加入』。每一位創辦人在招人的時候都該問：『我絕對不願意讓這間組織出現哪些特質？ 』」

執行長與顧問瑪格麗特．赫弗南（Margaret Heffernan）建議：如果有人說不出誰幫過他，不要雇用這個人。方法很簡單，詢問應徵者在他們的職涯中，誰給過他們最大的幫助。「如果他們想不出任何人，那是很不好的預兆。」

瑪格麗特回想，有一次她在企業論壇分享這個心得後，「下一位講者是某某科技長，台下的聽眾問：『在你的職涯中，誰協助過你？ 』結果那位科技長一個人都想不起來，大家面面相覷，尷尬萬分。」

臉書的馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）也提供過不能雇用的建議：除非在平行宇宙，你會願意替這個人工作，要不然不要聘請這個人。「我的意思不是你該把自己的工作讓給他們。」祖克柏補充說明：「只是想像一下，如果今天情況反過來，是你在求職，你覺得這個人可以跟嗎？ 」

企業創辦人有一句口頭禪：小心那些不曾學會和管弦樂團合奏的獨奏者。缺乏團隊精神可能有害，對尚在早期階段的公司來講，這點尤其重要。PayPal剛成立的時候，雖然想找可以獨當一面的厲害人才，雷德與其他高階主管，依舊加進與團隊運動有關的面試題，了解每一位應徵者如何看待團隊合作、彼此協助，以及大家一起行動。

最後一個不要雇用的人選建議，再次來自雅莉安娜：你累的時候，不要面試或雇用別人。「我每次雇錯人，都可以回溯到當時我很累。人在累的時候，不僅認知能力會下降，無法做出正確決定，還會下意識想要湊合。」雅莉安娜指出：「也因此今日我的Thrive公司，吸取我過去犯錯的經驗，規定所有人在累的時候，不准面試員工。」

雷德的分析時間：早期一起打江山的人，將成為你的「文化共同打造者」

我是一個超愛捷徑的人，曾經寫一整本書（《閃電擴張》）談速度的重要性。此外，公司成長駭客幾乎也可說是各位手上這本書的基本精神。不過，碰上某些人事物的時候，我依舊會鼓勵創業者謹慎一點比較好，即便速度會慢下來也一樣。其中一項就是公司早期的徵才。

原因如下：如果你正在成立公司，你雇用的第一批人，他們不只是團隊成員而已，還是你的文化共同打造者。他們具備的技術與能力，不僅決定了你的公司能做什麼，還決定了你的公司將是什麼樣的公司。你公司的基因─公司的文化─將由第一批員工決定。

你必須建立強大的文化，讓員工清楚知道真正重要的事，明白該如何做事，才有辦法擴張一間優秀的公司。強大的文化不一定是「好」文化；此時的強度是指文化影響員工行為的程度有多深，有可能是好的影響，也可能是壞的影響。然而，如果你建立的是強大的糟糕文化，我懷疑如果換作是你，你會不會想替這樣的公司工作。

早期雇錯人會讓你元氣大傷；我在阿波羅融合（Apollo Fusion）工作的朋友麥可．卡西迪（Mike Cassidy）告訴我：「公司的前十五名員工，只要有一個雇錯，對公司來講很致命。」他的這條原則通常放諸四海皆準。

然而，你的文化共同打造者，不只是頭十五位員工。究竟是多少人，要看你的公司與產業。你也可能在日後引進文化共同打造者，例如在展開重要的新計畫、設立新辦事處的時刻等等。不論是何時加入，皆由你這位創辦人做出正確的抉擇。

這句話是什麼意思？ 如果說最早的員工將決定公司的成敗，那麼你這個創辦人應該和每一位符合資格的應徵者坐下來談，判斷他們是否適合你要打造的文化。或是你必須設計一套強大的制度，確認文化契合度。

公司早期找進來的人，不但會確立文化規範，還會確保規範將不斷傳承。文化將以「同化」與「同類相吸」兩種方式自我延續。此外，早期的員工將影響你日後雇用與不雇用哪種類型的人。他們會影響顧客忠誠度，還會決定你們如何一起做決定、你又會優先做出哪些決定。

每個人入職後將吸收與延續公司文化，開始適應，但適應是雙向的。每一個進公司的人，他們個人的獨特貢獻，將替公司文化增色，改善公司文化，文化因此會持續演變。

不過，文化還會以「同類相吸」的方式自我延續。當你雇用一個人，你其實也雇用了他們的人脈。公司招新人的時候，他們會推薦朋友。你需要合作廠商的時候，他們會開啟大門。千萬不能低估最初的那批人帶來的強大連結。最初的人員如果沒找對，或是不夠多元，日後要再修正就難了。

（本文摘自雷德．霍夫曼、茱．寇恩、德倫．特里夫著《高成長思維：從0到世界級的致勝關鍵，頂尖新創企業家教你再成長的經營策略》，聯經出版提供）

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