當業界領頭羊之前 先當顧客的跟屁蟲

茱莉亞．哈茲（Julia Hartz）十四歲時，在聖塔克魯茲的醜臉咖啡店（Ugly Mug）擔任咖啡師。她在那間店這輩子第一次和難纏的客人起爭執，而且吵過不只一次。

「我在那間店學到如何製作好喝的拿鐵。」茱莉亞回想：「但有一個女人會在早上五點五十五分，準時出現在店門口，推門進來，開始對我大吼大叫整整十五分鐘，不停抱怨我們的咖啡有多難喝。」那位客人就那樣罵罵咧咧好幾個星期。「直到有一天我突然領悟：她這麼做，其實是因為找不到人講話。整件事與我無關，也跟拿鐵沒關係。」

事情與拿鐵無關。所有你需要知道的客服知識，幾乎已經完全濃縮在這句話，因為最愛你的顧客，通常要求也最多，而他們的牢騷可以提供改善的線索。

茱莉亞表示：「那是我這輩子學過最重要的一課。」茱莉亞學會如何聆聽，也知道如何聽見言外之意。茱莉亞共同創辦的活動籌辦網站Eventbrite能成功，部分要歸功給她知道如何找出用戶真正的動機。

其實二○○六年的時候，已經很多人在做線上售票這一塊，但茱莉亞和不久後就會共結連理的凱文．哈茲（Kevin Hartz），以及另一位合夥人，三人看見商機，認為可以服務一個被忽視的區塊：小型活動的籌辦者。這群顧客舉辦活動的經費極少，甚至沒有預算，但這樣的人非常多。

茱莉亞很早就決定，Eventbrite要「和最早的用戶攜手合作，一起打造產品」。茱莉亞的早期用戶主要是科技部落客，他們利用Eventbrite的平台舉辦聚會。

科技部落客有一個特點─他們是非常有話直說的一群人。「世上最吹毛求疵的產品用戶，大概就是科技部落客，而我們和他們建立起非常緊密的回饋迴圈。」茱莉亞解釋：「我們勇於自討苦吃。」

Eventbrite樂於發聲的那批最早的顧客，科技部落格TechCrunch也是其中一員。很難想像你推出新技術時，有誰會比科技評論家還要挑三揀四。然而，在茱莉亞眼中，TechCrunch團隊的伶牙俐齒，甚至是尖酸刻薄，反而讓他們成為理想夥伴。

「當你打造的產品瞄準的受眾，自己也在打造產品或寫評論，他們會是最好的回饋提供者。」

在早期的時候，茱莉亞甚至讓Eventbrite隨時隨地取得回饋。她和凱文都給出私人的手機號碼，好讓顧客有什麼問題和抱怨，都能立刻打給他們。Eventbrite靠著迅速取得完整回饋，有辦法從小型活動舉辦者構成的長尾中，創造出營收流，接手競爭者不想做的那一塊。

沒多久，Eventbrite協助售票的TechCrunch聚會，成長為「TechCrunch顛覆大會」（TechCrunch Disrupt Conference）─那是科技業日曆上的重大活動。Eventbrite的客層逐年增大，新客戶同樣也有話直說，協助Eventbrite進一步改善產品，準備好提供更大型、更複雜的活動。Eventbrite與客戶共同成長。

不過，茱莉亞和團隊雖然用心聆聽顧客的想法，真正實用的心得來自密切關注顧客用Eventbrite做的事，就連意想不到的新領域也不錯過，例如茱莉亞的團隊因為關注顧客做的事，先是得知Eventbrite的平台被用在美東的快速約會，接著又得知用戶提供不尋常的新興活動，例如山羊瑜珈。

茱莉亞解釋：「我們開始留意到在不同地區的不同領域，活動舉辦者自然而然用起我們的平台。我們因此靈機一動。」茱莉亞看出Eventbrite有可能擴張，不過首先她需要想辦法了解每一個團體，找出他們的特殊需求與優先順序。

觀察顧客的關鍵是不要試著印證你個人的看法，或是你想證明的假設。你要保持開放的態度，讓顧客的行為自己說話。

「一開始的時候，活動舉辦者請我們協助售票，提供可靠的交易機制。」茱莉亞表示：「然而，當我們實際觀察活動舉辦者，了解他們是誰、他們有哪些需求，我們發現Eventbrite能替他們做的最重要的事，其實是密切關注市場動態，建立支持平台。」

Eventbrite深入研究活動籌辦人的心理，發現那可不是什麼快樂園地。茱莉亞指出：「籌備活動是很令人焦慮的過程。」「活動企劃」之所以長年名列全美壓力前五大的工作是有原因的。要擔心的事沒完沒了：會有人來嗎？ 票能賣完嗎？ 我們邀請的名人會出席嗎？ 場地沒問題嗎？ 廠商會送貨來嗎？ 哪些地方會出錯？

然而，茱莉亞也發現合作過的夥伴中，活動籌辦人創意最豐富，最具開創的精神，查德．柯林斯（Chad Collins）是好例子。查德和女兒拍下父女的樂高作品影片，放在YouTube頻道上，一年內就累積幾百支影片與數百萬追蹤者。有一天，查德的女兒隨口講了一句話：「如果能和其他喜歡樂高的人一起玩，一定很有趣。」查德因此利用Eventbrite舉辦樂高迷活動，五千張「樂高嘉年華」（Brick Fest Live）的票一開賣便秒殺。

然而，查德沒就此止步。他開始思考還能舉辦其他哪些類型的活動，包括替遊戲迷、發明家與更多人舉辦嘉年華。「查德今日是全職的活動承包商。」茱莉亞坦承：「我有點被查德迷住，程度嚴重到我確定他現在申請了民事保護令，怕被我騷擾，但那是因為他有如Eventbrite精神的化身，代表著我們極力想支持的創業者。」

隨著Eventbrite最初合作的用戶本身擴張後，Eventbrite連帶吸引到更大型的新活動，包括大會、高峰會、嘉年華。此外，Eventbrite持續密切關注顧客，而且不只以數位的方式關注，也留意真實生活中的情形。茱莉亞的團隊觀察到舉辦大型的活動與節目時，入場時通常會造成門口大塞車。Eventbrite因此投資無線射頻辨識技術（RFID），主辦方可以透過晶片讀卡機，以電子方式掃描入場者的票卷。

然而，茱莉亞的團隊沒有投資技術後，就宣布問題解決了。他們持續觀察新技術的現場使用情形，發現RFID晶片讀卡機內建在機動性差的巨大門框裡，反而讓塞車情形更嚴重。Eventbrite因此做出大膽的舉動：先前他們是百分之百的數位平台，卻勇闖硬體領域，開始製造產品：他們生產經過特別設計的小型RFID讀取器，可以直接夾在任何現成的出入口。

Eventbrite打造出原型後，再次觀察使用情形。新版的晶片讀取器使用上沒問題，但是從門上拆下、換到另一道門的時候，需要動用板手，然而誰沒事會在後口袋放板手？ 也因此Eventbrite製作出另一個版本，裝設變得更方便。問題此時才算終於解決。

如果深入研究顧客會碰上的日常問題，聽起來有夠麻煩，那是實情，不過茱莉亞深信努力不會白費： Eventbrite每次搶著協助一個客戶解決挑戰後，同樣的解決方案可以提供給其他的活動主辦人─在客戶還不知道自己會遇上問題前，就解決問題。關鍵是找出共通的挑戰。如此一來，你提供的解決方案就能擴大使用人數。

Eventbrite因為預先幫忙解決問題，從一間很小的新創公司，擴張成在十一國的十四個辦公室有一千位員工。他們靠著跟在顧客後頭，成為市場領導者。

雷德的分析時間：把客戶當偵察兵

你是公司創辦人，你就像戰場上的將軍，四周有很多誘人的進攻目標，但時間與資源極為有限。你需要找出最符合策略的目標，快速瞄準武器。

然而，如果你只留意顧客說的話，沒留意他們做的事，有可能讓子彈飛向錯誤方向。如果顧客一說什麼，你就跑去做，你有可能沒專心顧好核心產品。如果你什麼話都聽，你有可能為了討好所有人，搞到分身乏術，最後沒人滿意。

如果要從顧客做的事找線索（而不是他們說的話），最好的方法是把顧客當偵察兵，替你的早期產品推展前線，帶回你能利用的重要情報。接下來，你必須強化解讀資訊的能力，隨時準備好以最快的速度，依據回饋採取行動。

厲害的創業者會去了解與服務一小群人，替未來的客層試水溫。這點很重要的原因在於滿足這批早期顧客的需求，有可能讓產品演變成適合大眾市場。那也是為什麼我會鼓勵創業者，在他們感到適合推出產品之前，就已經要先推出。釋出產品、觀察、回應，一遍又一遍，一遍又一遍。

我會那樣建議，不僅是因為速度會決勝負，也絕對不是要你隨便做一做。那其實是迷你創業團隊與成長中的用戶之間的一支舞。用戶一般是領舞的人，但不一定。有時創辦人必須打斷原本的舞步，讓用戶轉個圈。

最有願景的創辦人能以充滿細節的方式，想像顧客要什麼，不過這樣的創辦人也知道，那幅景象是由他們自己過度活躍的想像力所繪成，必須依據真實的情形，依據顧客回饋，調整想像中的未來。你無法光是向顧客描繪未來，就獲得實用的意見回饋，因為大部分的人不擅長以精確的方式想像未來。

（本文摘自雷德．霍夫曼、茱．寇恩、德倫．特里夫著《高成長思維：從0到世界級的致勝關鍵，頂尖新創企業家教你再成長的經營策略》，聯經出版提供）

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